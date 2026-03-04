Wzmacnianie domów, napędzanie życia: Twoja energia, nasza przyszłość

DÜSSELDORF, Germany, 4 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Z okazji 81. rocznicy powstania UNESCO i jako oficjalny partner Światowego Dnia Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju 2026, Zendure rewolucjonizuje sposób, w jaki zużywamy energię. Przyjmując ekologiczną wizję UNESCO dotyczącą zrównoważonej przyszłości, firma demokratyzuje dostęp do czystej, niezawodnej i przystępnej cenowo energii. Dzięki innowacyjnej technologii słonecznej i systemom magazynowania, Zendure napędza namacalną zmianę w kierunku globalnego zrównoważonego rozwoju.

Misja zakorzeniona w osobistym doświadczeniu

image

Założona w 2017 roku misja Zendure jest głęboko osobista dla dyrektora generalnego Bryana Liu. Dorastając na obszarach wiejskich w Chinach, Liu często uczył się przy słabym świetle lampy naftowej. Kiedy elektryczność w końcu dotarła do jego wioski, transformacja była natychmiastowa. „Elektryfikacja mojej wioski zmieniła wszystko" – wspomina Liu. „Przyniosła bezpieczeństwo, możliwości i lepszą jakość życia. To doświadczenie napędza wszystko, co robimy w Zendure". Dziś ten zapał pozycjonuje firmę jako globalnego pioniera systemów zarządzania energią domową typu plug-in (HEMS). To, co zaczęło się jako wysiłek mający na celu uproszczenie energii słonecznej, przekształciło się w kompleksowy ekosystem łączący wysokowydajny sprzęt, oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji i inteligentne usługi energetyczne.

Energia słoneczna, uproszczona i inteligentna

Filozofia Zendure jest prosta: przechwytywać energię słoneczną w ciągu dnia i korzystać z niej – za darmo – wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne. Sercem tego doświadczenia jest HEMS 2.0, system zarządzania energią nowej generacji od Zendure, zbudowany w oparciu o trójwarstwową architekturę (urządzenie, PaaS i SaaS). HEMS 2.0 płynnie łączy panele słoneczne, baterie i urządzenia domowe w zsynchronizowany ekosystem. System ten jest zasilany przez ZENKI™ 2.0, zaawansowany silnik AI firmy Zendure, który przewiduje zużycie, automatyzuje dystrybucję energii i optymalizuje jej wykorzystanie w oparciu o prognozy pogody i ceny energii elektrycznej. Zintegrowany z ponad 840 europejskami dostawcami energii, ZENKI™ może obniżyć koszty energii w gospodarstwie domowym nawet o 73% w porównaniu ze standardowymi opcjami.

Seria SolarFlow: Rozwiązania energetyczne dla każdego domu

W lutym 2026 r. firma Zendure zaprezentowała trzy nowe modele SolarFlow, uzupełniając wiodącą w branży matrycę produktów. Rozwiązania te odpowiadają na różnorodne potrzeby, od balkonowych magazynów energii słonecznej po integrację z dachowymi systemami fotowoltaicznymi (PV):

SolarFlow 2400 Pro

Flagowy, oparty na sztucznej inteligencji dwukierunkowy system magazynowania prądu przemiennego (AC) do instalacji balkonowych i dachowych o dużej mocy. Obsługuje łączną moc wejściową do 4800 W i oferuje rozszerzalną pojemność do 16,8 kWh do obsługi szczytowych obciążeń.

SolarFlow 2400 AC+

Wysokiej klasy rozwiązanie modernizacyjne (retrofit) zaprojektowane dla istniejących dachowych systemów PV. Rozwiązanie Premium Retrofit AC-Coupled Storage Solution dla istniejących dachowych systemów PV. Umożliwia gospodarstwom domowym zwiększenie konsumpcji własnej dzięki 2400 W AC dwukierunkowo bez wymiany obecnych instalacji.

SolarFlow 1600 AC+

Przystępna cenowo opcja podstawowa, oferująca inteligentne sterowanie i elastyczną rozbudowę dla mniejszych systemów PV.

Wszystkie modele priorytetowo traktują bezpieczeństwo dzięki ochronie baterii ZenGuard™, wyposażonej w architekturę dual BMS, inteligentną autokonserwację i właściwości samogasnące, oferując jednocześnie pełną integrację z inteligentnym domem za pośrednictwem protokołu MQTT.

Więcej niż magazynowanie: Prawdziwa inteligencja energetyczna

Wizja Zendure wykracza poza sprzęt. Dzięki ZenWave™, dynamicznej usłudze detalicznej sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej na rynek niemiecki, firma zamyka pętlę energetyczną. Łącząc harmonogramowanie HEMS z dynamicznym ustalaniem cen, optymalizacja energii staje się w pełni zautomatyzowana. W Lipsku gospodarstwo domowe zużywające 5000 kWh rocznie może zaoszczędzić szacunkowo 620 euro rocznie dzięki ZenWave™ w porównaniu z planem o stałej stawce. „Ułatwiając korzystanie z czystej energii, dajemy ludziom możliwość wdrażania zrównoważonych rozwiązań w ich codziennym życiu" – mówi Jolene Shang, dyrektor ds. marketingu w Zendure.

Przyspieszanie zrównoważonej przyszłości

„Naszym celem jest przyspieszenie nadejścia zrównoważonej przyszłości – aby była ona bliżej i szybciej" – mówi Liu. Zaangażowanie Zendure jest bezpośrednio zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zapewniając dostęp do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii, firma wspiera Cel 7 (Czysta i dostępna energia). Energooszczędne i przyjazne dla środowiska produkty przyczyniają się również do realizacji Celu 11, budowania zrównoważonych miast i społeczności. Ponadto, wydajny, ekologiczny ekosystem przyczynia się do realizacji Celu 11 (Zrównoważone miasta i społeczności). Obecnie Zendure jest jedyną marką oferującą w pełni zintegrowany ekosystem wysokowydajnych rozwiązań sprzętowych do magazynowania energii słonecznej, zarządzania energią opartego na sztucznej inteligencji oraz inteligentnych usług energetycznych – umożliwiając gospodarstwom domowym w całej Europie osiągnięcie niezależności energetycznej i aktywne uczestnictwo w transformacji energetycznej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2925780/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/image_5017297_40348172_Logo.jpg