ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ АКТИВЫ В ТУЛКУБАШЕ И КЫЗЫЛТАШЕ -- ЗАЯВЛЕНИЕ ГРУППЫ ИНВЕСТОРОВ

ЛОНДОН, 26 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Группа международных инвесторов («Группа»), которая вложила значительный капитал и многолетние усилия в развитие горнодобывающих активов Тулкубаш и Кызылташ, публикует это заявление, чтобы выразить серьезную обеспокоенность в связи с последними событиями, связанными с Chaarat Gold Holdings Limited («Chaarat Gold»), и касающимися этих активов.

Группа является преданным и конструктивным партнером Кыргызской Республики. Мы поделились своим видением по превращению Тулкубаша и Кызылташа в примеры современной, прозрачной горнодобывающей отрасли мирового уровня. Наше видение всегда заключалось в обеспечении того, чтобы природные ресурсы Кыргызстана приносили долгосрочную выгоду кыргызскому народу посредством создания рабочих мест, развития инфраструктуры и ответственного роста.

Группа рассматривает недавние объявления о предлагаемой продаже доли Chaarat Gold в этих активах («Продажа») как кульминацию глубоко тревожной серии действий и решений, связанных со стратегическими активами.

Группа глубоко обеспокоена процессом, ведущим к Продаже, включая очевидное пренебрежение правами и интересами давних инвесторов. Группа хотела бы выразить свою четкую позицию — мы не будем молчать.

Репутация горнодобывающего сектора Кыргызстана является жизненно важным национальным достоянием. При соблюдении лучших международных практик и уважении прав заинтересованных сторон укрепляется доверие к инвестиционному климату страны. Любое отклонение от этих принципов может подорвать эту уверенность.

Мы по-прежнему привержены поддержке роста горнодобывающей промышленности Кыргызстана. Такой рост должен быть подкреплен:

справедливостью в отношении всех заинтересованных сторон;

подлинным партнерством с местными сообществами и кыргызским государством;

абсолютным уважением к кыргызскому законодательству и национальному суверенитету.

Группа использует соответствующие правовые ресурсы для защиты своих прав и целостности горнодобывающего сектора Кыргызстана, а также международных инвестиций в Кыргызстане в целом. Мы полны решимости обеспечить, чтобы к этим активам — и их роли в экономике Кыргызстана — относились с уважением и заботой, которых они заслуживают.

Мы призываем к полной прозрачности в отношении Продажи, включая события, приведшие к ней, и ожидаем, что все стороны будут строго соблюдать свои юридические обязательства.

Мы приглашаем стороны, затронутые этими событиями, а также тех, кто заинтересован в будущем Тулкубаша и Кызылташа, присоединиться к нам в продвижении прозрачности, справедливости и подотчетности.