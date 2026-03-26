Złoża górnicze w Tulkubashu I Kyzyltashu: oświadczenie grupy inwestorów

LONDYN, 26 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Grupa międzynarodowych inwestorów („Grupa"), która poświęciła znaczne środki oraz wiele lat pracy w rozwój złóż górniczych w Tulkubashu i Kyzyltashu, wydaje niniejsze oświadczenie w celu wyrażenia poważnych obaw dotyczących ostatnich wydarzeń związanych ze spółką Chaarat Gold Holdings Limited („Chaarat Gold") w odniesieniu do tych aktywów.

Grupa była zaangażowanym i konstruktywnym partnerem dla Kirgistanu. Wspólnie podzielaliśmy wizję przekształcenia złoży w Tulkubashu i Kyzyltashu w przykłady nowoczesnych, przejrzystych inwestycji sektora górniczego światowej klasy. Naszym celem było zawsze zapewnienie, aby zasoby naturalne Kirgistanu przynosiły długoterminowe korzyści społeczeństwu kirgiskiemu poprzez tworzenie miejsc pracy, rozwój infrastruktury oraz odpowiedzialny rozwój.

Grupa postrzega niedawne ogłoszenia dotyczące planowanej sprzedaży udziałów Chaarat Gold w tych aktywach („Sprzedaż") jako kulminację głęboko niepokojącej sekwencji działań i decyzji dotyczących strategicznych aktywów.

Grupa wyraża głębokie zaniepokojenie procesem prowadzącym do Sprzedaży i samą Sprzedażą, w tym widocznym pomijaniem praw i interesów wieloletnich inwestorów. Grupa pragnie jasno przedstawić swoje stanowisko: nie pozostaniemy bierni.

Reputacja kirgiskiego sektora górniczego stanowi kluczowy zasób narodowy. Przestrzeganie międzynarodowych najlepszych praktyk oraz poszanowanie praw interesariuszy wzmacnia zaufanie do klimatu inwestycyjnego kraju. Każde odstępstwo od tych zasad niesie ryzyko podważenia tego zaufania.

Pozostajemy zaangażowani we wspieranie rozwoju sektora górniczego w Kirgistanie. Taki rozwój musi opierać się na:

uczciwym traktowaniu wszystkich interesariuszy;

rzeczywistym partnerstwie z lokalnymi społecznościami i państwem kirgiskim;

pełnym poszanowaniu prawa kirgiskiego i suwerenności państwowej.

Grupa podejmuje odpowiednie działania prawne w celu zabezpieczenia swoich praw i ochrony integralności kirgiskiego sektora górniczego, jak również inwestycji międzynarodowych w Kirgistanie jako całości. Jesteśmy zdecydowani dopilnować, aby te aktywa - oraz ich rola w gospodarce Kirgistanu - były traktowane z należytym szacunkiem i dbałością.

Wzywamy do pełnej przejrzystości w odniesieniu do Sprzedaży, w tym okoliczności, które do niej doprowadziły, oraz oczekujemy, że wszystkie strony będą ściśle przestrzegać swoich zobowiązań prawnych.

Zapraszamy strony dotknięte tymi wydarzeniami lub zainteresowane przyszłością Tulkubashu i Kyzyltashu do przyłączenia się do nas we wspieraniu przejrzystości, uczciwości i odpowiedzialności.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w sprawach prawnych prosimy o kontakt z doradcą prawnym Grupy, kancelarią Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: [email protected].