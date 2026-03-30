Těžební aktiva Tulkubaš a Kyzyltaš: Prohlášení skupiny investorů
News provided byGroup of Chaarat Gold Holdings Limited Investors
Mar 30, 2026, 10:10 ET
LONDÝN, 30. března 2026 /PRNewswire/ -- Skupina mezinárodních investorů (dále jen „skupina"), která vynaložila značné finanční prostředky a mnohaleté úsilí na rozvoj těžebních aktiv Tulkubaš a Kyzyltaš, vydává následující prohlášení s cílem vyjádřit vážné obavy ohledně nedávného vývoje týkajícího se společnosti Chaarat Gold Holdings Limited („Chaarat Gold") v souvislosti s těmito aktivy.
Skupina funguje jako dlouhodobý, konstruktivní partner Kyrgyzské republiky. Naší společnou vizí přitom bylo transformovat Tulkubaš a Kyzyltaš na příklady moderního, transparentního a světového těžebního průmyslu. Vždy jsme měli v úmyslu dosáhnout toho, aby přírodní zdroje Kyrgyzstánu přinášely kyrgyzskému lidu dlouhodobé výhody prostřednictvím vytváření pracovních míst, rozvoje infrastruktury a odpovědného růstu.
Nedávná oznámení týkající se navrhovaného prodeje podílu společnosti Chaarat Gold v těchto aktivech („prodej") považuje skupina za vyvrcholení řady velmi znepokojivých kroků a rozhodnutí týkajících se strategických aktiv.
Skupina je hluboce znepokojena jak samotným prodejem, tak procesem k němu vedoucím, včetně zjevného přehlížení práv a zájmů dlouhodobých investorů. Z tohoto důvodu nyní rezolutně oznamujeme: nebudeme mlčky přihlížet.
Reputace kyrgyzského těžebního sektoru je zásadním národním aktivem. Dodržování mezinárodních osvědčených postupů a respektování práv zainteresovaných stran posiluje důvěru v investiční klima země. Jakékoli odchýlení od zmíněných zásad představuje riziko narušení této důvěry.
I nadále se zavazujeme podporovat růst kyrgyzského těžebního průmyslu. Tento růst musí být podložen:
- spravedlností vůči všem zainteresovaným stranám,
- skutečným partnerstvím s místními komunitami a kyrgyzským státem,
- absolutním respektem vůči kyrgyzským zákonům a národní suverenitě.
Skupina nyní uplatňuje příslušné právní prostředky k zajištění svých práv a k ochraně integrity jak kyrgyzského těžebního sektoru, tak mezinárodních investic v Kyrgyzstánu obecně. Jsme odhodláni zajistit, aby s těmito aktivy – a jejich rolí v kyrgyzské ekonomice – bylo zacházeno s respektem a péčí, jakou si zaslouží.
Apelujeme na úplnou transparentnost ohledně prodeje, včetně událostí, které k němu vedly, a očekáváme, že všechny strany budou přísně dodržovat své zákonné povinnosti.
Vyzýváme strany, kterých se tento vývoj dotýká nebo které mají zájem na budoucnosti lokalit Tulkubaš a Kyzyltaš, aby se k nám připojily v prosazování transparentnosti, spravedlnosti a odpovědnosti.
Pro další informace nebo s právními dotazy se laskavě obracejte na právního poradce skupiny, společnost Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: [email protected].
