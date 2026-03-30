Těžební aktiva Tulkubaš a Kyzyltaš: Prohlášení skupiny investorů

News provided by

Group of Chaarat Gold Holdings Limited Investors

Mar 30, 2026, 10:10 ET

LONDÝN, 30. března 2026 /PRNewswire/ -- Skupina mezinárodních investorů (dále jen „skupina"), která vynaložila značné finanční prostředky a mnohaleté úsilí na rozvoj těžebních aktiv Tulkubaš a Kyzyltaš, vydává následující prohlášení s cílem vyjádřit vážné obavy ohledně nedávného vývoje týkajícího se společnosti Chaarat Gold Holdings Limited („Chaarat Gold") v souvislosti s těmito aktivy.

Skupina funguje jako dlouhodobý, konstruktivní partner Kyrgyzské republiky. Naší společnou vizí přitom bylo transformovat Tulkubaš a Kyzyltaš na příklady moderního, transparentního a světového těžebního průmyslu. Vždy jsme měli v úmyslu dosáhnout toho, aby přírodní zdroje Kyrgyzstánu přinášely kyrgyzskému lidu dlouhodobé výhody prostřednictvím vytváření pracovních míst, rozvoje infrastruktury a odpovědného růstu.

Nedávná oznámení týkající se navrhovaného prodeje podílu společnosti Chaarat Gold v těchto aktivech („prodej") považuje skupina za vyvrcholení řady velmi znepokojivých kroků a rozhodnutí týkajících se strategických aktiv.

Skupina je hluboce znepokojena jak samotným prodejem, tak procesem k němu vedoucím, včetně zjevného přehlížení práv a zájmů dlouhodobých investorů. Z tohoto důvodu nyní rezolutně oznamujeme: nebudeme mlčky přihlížet.

Reputace kyrgyzského těžebního sektoru je zásadním národním aktivem. Dodržování mezinárodních osvědčených postupů a respektování práv zainteresovaných stran posiluje důvěru v investiční klima země.  Jakékoli odchýlení od zmíněných zásad představuje riziko narušení této důvěry.

I nadále se zavazujeme podporovat růst kyrgyzského těžebního průmyslu. Tento růst musí být podložen:

  • spravedlností vůči všem zainteresovaným stranám,
  • skutečným partnerstvím s místními komunitami a kyrgyzským státem,
  • absolutním respektem vůči kyrgyzským zákonům a národní suverenitě.

Skupina nyní uplatňuje příslušné právní prostředky k zajištění svých práv a k ochraně integrity jak kyrgyzského těžebního sektoru, tak mezinárodních investic v Kyrgyzstánu obecně. Jsme odhodláni zajistit, aby s těmito aktivy – a jejich rolí v kyrgyzské ekonomice – bylo zacházeno s respektem a péčí, jakou si zaslouží.

Apelujeme na úplnou transparentnost ohledně prodeje, včetně událostí, které k němu vedly, a očekáváme, že všechny strany budou přísně dodržovat své zákonné povinnosti.

Vyzýváme strany, kterých se tento vývoj dotýká nebo které mají zájem na budoucnosti lokalit Tulkubaš a Kyzyltaš, aby se k nám připojily v prosazování transparentnosti, spravedlnosti a odpovědnosti.

Pro další informace nebo s právními dotazy se laskavě obracejte na právního poradce skupiny, společnost Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: [email protected].

BANSKÉ ŤAŽOBNÉ AKTÍVA LOŽÍSK TULKUBASH A KYZYLTASH: VYHLÁSENIE SKUPINY INVESTOROV

Skupina medzinárodných investorov (ďalej len „skupina"), ktorá investovala značný kapitál a mnohoročné úsilie do rozvoja banských aktív v ložiskách...

ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ АКТИВЫ В ТУЛКУБАШЕ И КЫЗЫЛТАШЕ -- ЗАЯВЛЕНИЕ ГРУППЫ ИНВЕСТОРОВ

Группа международных инвесторов («Группа»), которая вложила значительный капитал и многолетние усилия в развитие горнодобывающих активов Тулкубаш и...
