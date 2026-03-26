BANSKÉ ŤAŽOBNÉ AKTÍVA LOŽÍSK TULKUBASH A KYZYLTASH: VYHLÁSENIE SKUPINY INVESTOROV
News provided byGroup of Chaarat Gold Holdings Limited Investors
Mar 26, 2026, 11:21 ET
LONDÝN, 26. marca 2026 /PRNewswire/ -- Skupina medzinárodných investorov (ďalej len „skupina"), ktorá investovala značný kapitál a mnohoročné úsilie do rozvoja banských aktív v ložiskách Tulkubash a Kyzyltash, vydáva toto vyhlásenie, aby vyjadrila vážne obavy týkajúce sa nedávneho vývoja týkajúceho sa spoločnosti Chaarat Gold Holdings Limited (ďalej len „Chaarat Gold") v súvislosti s týmito aktívami.
Skupina je oddaným a konštruktívnym partnerom Kirgizskej republiky. Zdieľali sme víziu transformovať Tulkubash a Kyzyltash na príklady moderného, transparentného a svetovo uznávaného banského ťažobného priemyslu. Našou víziou vždy bolo zabezpečiť, aby prírodné zdroje Kirgizska prinášali dlhodobé výhody kirgizskému ľudu prostredníctvom vytvárania pracovných miest, rozvoja infraštruktúry a zodpovedného rastu.
Skupina vníma nedávne oznámenia týkajúce sa navrhovaného predaja podielu spoločnosti Chaarat Gold v týchto aktívach (ďalej len „predaj") ako vyvrcholenie hlboko znepokojujúcej postupnosti krokov a rozhodnutí týkajúcich sa strategických aktív.
Skupina je hlboko znepokojená procesom, ktorý viedol k predaju vrátane samotného predaja, ako aj zjavného ignorovania práv a záujmov dlhoročných investorov. Skupina chce jasne vyjadriť svoje stanovisko: nebudeme mlčať.
Povesť kirgizského banského ťažobného sektora je dôležitým národným aktívom. Keď sa dodržiavajú medzinárodné osvedčené postupy a rešpektujú práva zainteresovaných strán, posilňuje sa dôvera v investičné prostredie krajiny. Akákoľvek odchýlka od týchto zásad je rizikom z hľadiska podkopávania tejto dôvery.
Naďalej sme odhodlaní podporovať rast banského ťažobného priemyslu v Kirgizsku. Takýto rast musí byť podporený:
- spravodlivosťou voči všetkým zainteresovaným stranám;
- skutočným partnerstvom s miestnymi komunitami a kirgizským štátom;
- úplným rešpektovaním kirgizských právnych predpisov a národnej suverenity.
Skupina využíva vhodné právne zdroje na ochranu svojich práv a na ochranu integrity kirgizského banského ťažobného sektora a medzinárodných investícií v Kirgizsku vo všeobecnosti. Sme odhodlaní zabezpečiť, aby sa s týmito aktívami – a ich úlohou v kirgizskom hospodárstve – zaobchádzalo s rešpektom a starostlivosťou, ktorú si zaslúžia.
Vyzývame na úplnú transparentnosť týkajúcu sa predaja vrátane udalostí, ktoré k nemu viedli, a očakávame, že všetky strany budú prísne dodržiavať svoje zákonné povinnosti.
Pozývame strany, ktorých sa tento vývoj dotýka, alebo ktoré majú záujem o budúcnosť ložísk Tulkubash a Kyzyltash, aby sa k nám pridali a presadzovali transparentnosť, spravodlivosť a zodpovednosť.
V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo právne otázky kontaktujte právneho poradcu skupiny, spoločnosť Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: [email protected].
