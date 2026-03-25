Activos mineros de Tulkubash y Kyzyltash: declaración de un grupo de inversores

LONDRES, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Un grupo de inversores internacionales (el "Grupo"), que ha comprometido un capital sustancial y muchos años de esfuerzo para el desarrollo de los activos mineros de Tulkubash y Kyzyltash, emite esta declaración para expresar serias preocupaciones con respecto a los recientes acontecimientos que involucran a Chaarat Gold Holdings Limited ("Chaarat Gold") en relación con estos activos.

El Grupo ha sido un socio comprometido y constructivo de la República Kirguisa. Hemos compartido la visión de transformar Tulkubash y Kyzyltash en ejemplos de una industria minera moderna, transparente y de clase mundial. Nuestra visión siempre ha sido garantizar que los recursos naturales de Kirguistán brinden beneficios a largo plazo al pueblo kirguís mediante la creación de empleo, el desarrollo de infraestructura y el crecimiento responsable.

El Grupo considera los recientes anuncios sobre la propuesta de venta de la participación de Chaarat Gold en estos activos (la "Venta") como la culminación de una secuencia de acciones y decisiones profundamente preocupantes en torno a los activos estratégicos.

El Grupo está profundamente preocupado por el proceso que condujo a la Venta y que la incluyó, incluido el aparente desprecio por los derechos e intereses de los antiguos. El Grupo desea dejar clara su posición: no permaneceremos en silencio.

La reputación del sector minero kirguís es un activo nacional vital. Cuando se defienden las mejores prácticas internacionales y se respetan los derechos de las partes interesadas, se fortalece la confianza en el clima de inversión del país. Cualquier desviación de estos principios corre el riesgo de socavar esa confianza.

Seguimos comprometidos a apoyar el crecimiento de la industria minera de Kirguistán. Este crecimiento debe estar respaldado por:

Justicia para todas las partes interesadas;

Asociación genuina con las comunidades locales y el estado kirguís;

Pleno respeto de la ley y la soberanía nacional de Kirguistán.

El Grupo está desplegando recursos legales apropiados para salvaguardar sus derechos y proteger la integridad del sector minero kirguís y la inversión internacional en Kirguistán en general. Estamos decididos a garantizar que estos activos -y su papel en la economía kirguisa- sean tratados con el respeto y el cuidado que merecen.

Exigimos total transparencia con respecto a la Venta, incluidos los eventos que la precedieron, y esperamos que todas las partes cumplan estrictamente con sus obligaciones legales.

Invitamos a las partes afectadas por estos acontecimientos, o que tengan interés en el futuro de Tulkubash y Kyzyltash, a unirse a nosotros para promover la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas.

Para obtener más información o consultas legales, contacte con el asesor legal del grupo, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: [email protected].