LES ACTIFS MINIERS DE TULKUBASH ET DE KYZYLTASH : DÉCLARATION D'UN GROUPE D'INVESTISSEURS

LONDRES, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- Un groupe d'investisseurs internationaux (le « Groupe »), qui a engagé des capitaux substantiels et de nombreuses années d'efforts dans le développement des actifs miniers de Tulkubash et Kyzyltash, publie cette déclaration pour exprimer de sérieuses inquiétudes concernant les récents développements impliquant Chaarat Gold Holdings Limited (« Chaarat Gold ») au sujet de ces actifs.

Le groupe a été un partenaire engagé et constructif pour la République kirghize. Nous avons partagé une vision pour transformer Tulkubash et Kyzyltash en exemples de une industrie minière moderne, transparente et de classe mondiale. Notre vision a toujours été de veiller à ce que les ressources naturelles du Kirghizstan apportent des avantages à long terme à le peuple kirghize par la création d'emplois, le développement d'infrastructures et une croissance responsable.

Le groupe considère les récentes annonces concernant la vente proposée de la participation de Chaarat Gold dans ces actifs (la « vente ») comme l'aboutissement d'une séquence d'actions et de décisions très préoccupantes concernant des actifs stratégiques.

Le groupe est profondément préoccupé par le processus qui a conduit à la vente, y compris le mépris apparent des droits et des intérêts des investisseurs de longue date. Le Groupe souhaite clarifier sa position : nous ne resterons pas silencieux.

La réputation du secteur minier kirghize est un atout national essentiel. Lorsque les meilleures pratiques internationales sont appliquées et que les droits des parties prenantes sont respectés, la confiance dans le climat d'investissement du pays est renforcée. Toute dérogation à ces principes risque de saper cette confiance.

Nous restons déterminés à soutenir la croissance de l'industrie minière du Kirghizstan. Cette croissance doit être soutenue par

L'équité envers toutes les parties prenantes;

Un véritable partenariat avec les communautés locales et l'État kirghize;

Respect total du droit kirghize et de la souveraineté nationale.

Le groupe déploie les ressources juridiques appropriées pour sauvegarder ses droits et protéger l'intégrité du secteur minier kirghize et les investissements internationaux au Kirghizstan en général. Nous sommes déterminés à faire en sorte que ces actifs - et leur rôle dans l'économie kirghize - soient traités avec le respect et l'attention qu'ils méritent.

Nous demandons une transparence totale concernant la vente, y compris les événements qui l'ont précédée, et nous attendons de toutes les parties qu'elles respectent strictement leurs obligations légales.

Nous invitons les parties concernées par ces développements, ou qui ont un intérêt dans l'avenir de Tulkubash et Kyzyltash, à se joindre à nous pour promouvoir la transparence, l'équité, et la responsabilité sur le site.