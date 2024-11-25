ХЛОИ КАРДАШЬЯН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЙ ПЕРВЫЙ ФИРМЕННЫЙ АРОМАТ ВМЕСТЕ С LUXE BRANDS

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Luxe Brands Inc

Nov 25, 2024, 10:42 ET

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Всемирная знаменитость и предприниматель Хлои Кардашьян (Khloé Kardashian) совместно с Luxe Brands выпускает свой первый фирменный аромат: XO Khloé. Аромат XO Khloé будет предварительно представлен миру в универмаге люксовых товаров Harrods в Великобритании, начиная с сегодняшнего дня, а затем с 1 декабря и в магазинах парфюмерии и косметики эксклюзивного партнера в США Ulta Beauty.

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XO Khloé, The Debut Fragrance by Khloé Kardashian
XO Khloé, The Debut Fragrance by Khloé Kardashian

Бренд черпает вдохновение у самой Хлои — улавливая ее позитивный дух и свет, которыми она делится со всеми, — результатом чего стало ее пока самое личное творение. XO Khloé своим ультра-люксовым дизайном и ароматом подчеркивает развитие Хлои как предпринимателя, сестры и матери. От изысканного флакона до современной чувственности и вдохновляющего послания, бренд выходит за рамки традиционного для этой категории товаров исполнения, чтобы предложить высококлассный аромат, находящийся на пересечении роскоши, передачи личного опыта и высококачественной парфюмерии.

«Создание этого аромата было для меня очень особенным процессом, — говорит Хлои Кардашьян. — Я практично подхожу к любому проекту, в котором участвую, и мне хочется, чтобы каждая деталь XO Khloé ощущалась продуманной и служащей определенной цели. От дизайна флакона до кампании — я была полностью вовлечена в процесс от начала до конца. Я особенно горжусь ароматом, на который мы потратили много времени, чтобы добиться идеального результата, и я очень довольна окончательным продуктом. С нетерпением спешу поделиться им со всеми!»

XO Khloé — результат уникального сотрудничества двух знаменитых парфюмеров мирового класса — главного парфюмера Альберто Морилласа (Alberto Morillas) и старшего парфюмера Клемента Гаварри (Clément Gavarry) из компании Firmenich, которые совместными усилиями создали этот шедевр для обоняния.

Роскошный новый аромат связывает высококачественную кустарную парфюмерию с тенденциозной привлекательностью для обоняния. Захватывающий и чувственный XO Khloé — это цветочный аромат, который балует чувства нежным букетом кристаллизованных лепестков роз, легкого оттенка пралине, сексуального мускуса и хвойного дерева.

«Хлои входит в число самых влиятельных людей в мире, — говорит Норин Додж (Noreen Dodge), директор по маркетингу и стратегии компании Luxe Brands. — Мы знаем, что она способна как привнести значительные перемены, так и ускорить развитие категории ароматов. Воплощая в жизнь блестящее видение Хлои, мы намеревались предложить прекрасный аромат и провести захватывающую кампанию бренда высокого уровня, которая резонирует с аудиторией Хлои и потребителями по всему миру. Мы укрепили наших невероятных партнеров по розничной продаже — наше ведущее глобальное партнерство с Harrods поможет бренду дебютировать и идеально укрепит траекторию запуска. В США непревзойденное впечатление на клиентов произведет наш надежный партнер по розничной продаже, сеть магазинов Ulta Beauty. Мы очень рады приступить к реализации плана создания премиального бренда, который оставит свой след в истории».

«Компания Luxe Brands создает бренды, рассчитанные на долговечность, — говорит Тони Баджадж (Tony Bajaj), генеральный директор Luxe Brands. — С самого начала мы поставили перед собой неизменную цель разработать высококачественные ароматы, которые долгое время будут вдохновлять потребителей по всему миру лучшим в своем классе исполнением и инновацией нового уровня. Для нас большая честь работать вместе с Хлои над проектом бренда, который превосходит эти ожидания. Ее стратегический и дальновидный подход очевиден во всех аспектах этого запуска. И спрос был беспрецедентным — мы с нетерпением ждем выхода на рынок весной 2025 года и далее».

Сегодня продажа XO Khloé начинается эксклюзивно в универмаге люксовых товаров Harrods в Великобритании и с 1 декабря начнется эксклюзивно в Северной Америке в магазинах Ulta Beauty. Продажи будут открываться на ключевых территориях мира в Европе, Австралии и Мексике в течение весны 2025 года.

О Хлои Кардашьян
Хлои Кардашьян — предприниматель и исполнительный продюсер, а также одна из самых узнаваемых женщин в Интернете. При наличии более 300 миллионов подписчиков только в Instagram ее естественность и связь с аудиторией в социальных сетях сделали ее одной из самых популярных и влиятельных людей в мире.

Предпринимательский дух Хлои проявляется в ее успехе в качестве соучредителя компании Good American, которая выпустила коллекцию джинсовой одежды различного размера. Хлои создала этот бренд, когда осознала отсутствие в индустрии моды разнообразия и инклюзивности тела, и он отражает ее убежденность в том, что женщины должны чувствовать себя и выглядеть хорошо. В кампаниях участвуют женщины разной формы, размера, цвета и происхождения, и бренд пользуется широким успехом у женщин всех типов телосложения. Компания Good American поставила исторический рекорд старта продаж джинсовой одежды, получив в первый день продаж выручку свыше 1 млн долларов, и с тех пор расширила свой ассортимент за счет других видов готовой одежды, а также одежды для занятия спортом и плавания.

О компании LUXE Brands, Inc.
LUXE Brands, Inc. — это глобальная компания, специализирующаяся на престижной косметике и занимающаяся разработкой косметических брендов мирового уровня, которые вдохновляют потребителей по всему миру. Имея офисы в Нью-Йорке и Флориде, компания LUXE Brands получила множество наград за свой инновационный подход к дизайну, маркетингу и созданию брендов с цифровым духом.

Портфолио LUXE включает бренды Ariana Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, Eau de Juice от Cosmopolitan и лицензионное партнерство с General Motors в рамках бренда Hummer. 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2565054/Luxe_Brands_Fragrance_by_Khloe_Kardashian.jpg

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