KHLOÉ KARDASHIAN LUNCURKAN PARFUM KHAS PERTAMA BERSAMA LUXE BRANDS

NEW YORK, 25 November 2024 /PRNewswire/ -- Ikon dunia dan pengusaha, Khloé Kardashian, bekerja sama dengan Luxe Brands untuk meluncurkan parfum khas pertamanya: XO Khloé. Preview XO Khloé ke seluruh dunia akan dimulai hari ini di toko ritel mewah Harrods, Inggris. Kemudian di mitra eksklusif dan destinasi kecantikan asal A.S., Ulta Beauty, pada tanggal 1 Desember.

XO Khloé, The Debut Fragrance by Khloé Kardashian

Merek ini terinspirasi dari Khloé sendiri - mencerminkan semangat positif dan cahaya yang terpancar darinya pada semua orang - untuk menghasilkan karya paling pribadi. Desain dan aroma XO Khloé yang sangat mewah ini menyoroti perubahan Khloé sebagai pengusaha, saudari, dan ibu. Dari botolnya yang indah hingga sensibilitas modern dan pesan inspiratifnya, merek ini melibatkan pengerjaan non tradisional dari kategorinya untuk menghadirkan wewangian kelas atas dengan kemewahan, kisah berdasarkan pengalaman, dan parfum bergengsi.

"Pembuatan parfum ini sungguh proses yang istimewa bagi saya," kata Khloé Kardashian. "Saya menangani semua proyek secara langsung. Saya ingin setiap detil XO Khloé terasa sesuai rencana dan memiliki tujuan. Mulai dari desain botol hingga kampanye - saya benar-benar terlibat dalam proses dari awal hingga akhir. Saya bangga sekali dengan aromanya. Kami menghabiskan banyak waktu untuk memastikan kesempurnaannya, dan saya senang sekali dengan hasil akhirnya. Saya tidak sabar membagikannya pada semua orang!"

XO Khloé adalah hasil kerja sama unik antara dua perusahaan parfum kelas dunia peraih penghargaan. Master perfumer Alberto Morillas dan Senior perfumer Clément Gavarry dari Firmenich bersama-sama menciptakan mahakarya wewangian ini.

Aroma baru nan mewah ini menyatukan wewangian kelas atas buatan sendiri dengan daya tarik wewangian modern. Sangat adiktif dan sensual, XO Khloé adalah parfum bunga yang memanjakan indera dengan buket indah beraroma kelopak mawar mengkristal, sentuhan praline, musk yang seksi, dan kayu yang lembut.

"Khloé adalah salah satu orang paling berpengaruh di dunia," kata Noreen Dodge, Chief Marketing Officer dan Chief Strategy Officer Luxe Brands. "Dia mampu mendisrupsi dan mempercepat kategori wewangian. Untuk mewujudkan visi brilian Khloé, kami ingin menghadirkan aroma nan indah dan kampanye merek tingkat tinggi yang imersif dan dapat dirasakan oleh audiens dan konsumen Khloé di seluruh dunia. Kami telah memperkuat kerja sama dengan para mitra ritel yang hebat - kemitraan global utama dengan Harrods akan memulai debut merek ini dan memantapkan proses peluncuran dengan sangat unggul. Mitra ritel tepercaya kami di Amerika Serikat, Ulta Beauty, akan menghadirkan pengalaman tiada duanya bagi pelanggan. Kami senang antusias memulai rencana baru atas merek premium yang sudah lama ada."

"Luxe Brands mengembangkan merek dengan mempertimbangkan keawetan," kata Tony Bajaj, CEO Luxe Brands. "Sejak awal, kami menetapkan tujuan tak tergoyahkan untuk mengembangkan parfum bermutu tinggi yang menginspirasi konsumen di seluruh dunia dengan pengerjaan terbaik di kelasnya dan inovasi lebih sempurna untuk jangka panjang. Kami merasa terhormat dapat bermitra dengan Khloé dalam proposisi merek yang melampaui harapan ini. Pendekatan Khloé yang strategis dan berpikiran maju jelas terlihat dalam semua aspek peluncuran ini. Permintaan akan parfum ini belum pernah terjadi sebelumnya - kami menantikan peluncurannya di musim semi 2025 dan seterusnya."

XO Khloé diluncurkan secara eksklusif hari ini di toko ritel mewah Harrods, Inggris, dan akan memulai debutnya secara eksklusif pada tanggal 1 Desember di Ulta Beauty, di Amerika Utara. Kemudian akan diluncurkan ke berbagai wilayah utama di Eropa, Australia, dan Meksiko di sepanjang Musim Semi tahun 2025.

Tentang Khloé Kardashian

Khloé Kardashian adalah pengusaha, produser eksekutif, dan salah satu wanita paling terkenal di internet. Dengan lebih dari 300 juta pengikut di Instagram saja, keaslian dan hubungan Khloé dengan pengikutnya di media sosial telah menjadikan dia salah satu orang yang paling banyak pengikutnya dan paling berpengaruh di dunia

Semangat kewirausahaan Khloé terbukti dengan kesuksesannya sebagai salah satu Pendiri Good American, yang diluncurkan dengan koleksi denim berbagai ukuran. Khloé menciptakan merek ini karena menyadari kurangnya keragaman dan inklusivitas tubuh di industri mode, dan merupakan cerminan etosnya bahwa wanita harus merasa menarik dan tampak memikat. Kampanye ini menampilkan wanita dari berbagai bentuk, ukuran, warna kulit dan latar belakang. Merek ini meraih kesuksesan besar di kalangan wanita dengan semua tipe tubuh. Good American mencatat peluncuran denim terbesar dalam sejarah, sebanyak lebih dari $1 juta terjual di hari peluncuran. Dan semenjak itu telah mengembangkan koleksinya hingga baju siap pakai lainnya, pakaian olahraga, dan baju renang.

Tentang LUXE Brands, Inc.

LUXE Brands, Inc. adalah perusahaan kecantikan global dan bergengsi yang berkomitmen untuk mengembangkan berbagai merek kecantikan kelas dunia yang menginspirasi konsumen di seluruh dunia. Kantor LUXE Brands berada di New York City dan Florida. LUXE Brands telah meraih banyak penghargaan atas pendekatan inovatif terhadap desain, pemasaran, dan pembangunan merek dengan etos yang mengutamakan digital.

Portofolio LUXE meliputi Ariana Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan, dan kemitraan lisensi dengan General Motors untuk merek Hummer.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2565054/Luxe_Brands_Fragrance_by_Khloe_Kardashian.jpg

