KHLOÉ KARDASHIAN UVÁDZA SVOJU PRVÚ VLASTNÚ VÔŇU V SPOLUPRÁCI S LUXE BRANDS

NEW YORK, 25. novembra 2024 /PRNewswire/ -- Globálna ikona a podnikateľka Khloé Kardashian uvádza v spolupráci so spoločnosťou Luxe Brands na trh svoju prvú vlastnú vôňu: XO Khloé. XO Khloé sa od dnešného dňa bude predstavovať svetu v luxusnom obchode Harrods v Spojenom kráľovstve. Ďalej bude nasledovať exkluzívny americký partner a kozmetická destinácia Ulta Beauty, 1. decembra.

XO Khloé, The Debut Fragrance by Khloé Kardashian

Značka čerpá inšpiráciu od samotnej Khloé – zachytáva jej pozitívneho ducha a svetlo, o ktoré sa delí so všetkými – výsledkom je jej zatiaľ najosobnejší produkt XO Khloé so svojím ultra-luxusným dizajnom a vôňou podčiarkuje vývoj Khloé ako podnikateľky, sestry a matky. Od prepracovaného flakónu až po moderné poňatie a inšpiratívne posolstvo, značka prekračuje hranice tradičného parfumérstva a prináša výnimočnú vôňu, ktorá spája luxus, zmyslový príbeh a špičkovú parfumériu.

„Tvorba tejto vône bola pre mňa výnimočnou cestou," hovorí Khloé Kardashian. „Ku každému projektu, do ktorého sa pustím, pristupujem s osobným záujmom a chcela som, aby bolo z každého detailu XO Khloé cítiť zámer a účel. Od návrhu flakóna až po kampaň – plne som sa zapájala do procesu od začiatku do konca. Na vôňu som obzvlášť hrdá, strávili sme pri nej veľa času, aby sme mali istotu, že je dokonalá, a s konečným produktom som veľmi spokojná. Nemôžem sa dočkať, až sa o to podelím so všetkými!

XO Khloé je výnimočnou spoluprácou dvoch svetoznámych a ocenených parfumérov – toto majstrovské dielo pre zmysly vytvorili spoločne majster parfumér Alberto Morillas a hlavný parfumér Clément Gavarry zo spoločnosti Firmenich.

Luxusná nová vôňa prepája špičkovú remeselnú parfumériu s trendovou vôňou. Návyková a zmyselná XO Khloé je kvetinová vôňa, ktorá pohltí zmysly jemným buketom kryštalizovaných ružových lupeňov, nádychom pralinky, sexi pižma a mäkkých drevín.

„Khloé je jednou z najvplyvnejších ľudí na svete," hovorí Noreen Dodge, marketingová riaditeľka a riaditeľka pre stratégiu spoločnosti Luxe Brands. „Vieme, že má moc otriasť celou kategóriou vôní ale aj ju posunúť vpred. Keď sme privádzali brilantnú víziu Khloé k životu, naším zámerom bolo priniesť nádhernú vôňu a pohlcujúcu kampaň značky na vysokej úrovni, ktorá osloví publikum Khloé a spotrebiteľov na celom svete. Získali sme úžasných maloobchodných partnerov – naše popredné globálne partnerstvo s obchodným domom Harrods predstaví značku a upevní trajektóriu uvedenia na trh excelentným spôsobom. Náš osvedčený americký maloobchodný partner, Ulta Beauty, prinesie zákazníkom bezkonkurenčný zážitok. Sme nadšení, že môžeme preraziť na pôde prémiovej, klasickej značky."

„V Luxe Brands vyvíjame značky s ohľadom na trvácnosť," hovorí Tony Bajaj, generálny riaditeľ Luxe Brands. „Od začiatku sme si stanovili pevný cieľ vyvíjať vysokokvalitné vône, ktoré budú dlhodobo inšpirovať spotrebiteľov na celom svete, s tým najlepším vyhotovením vo svojej triede a inováciami vyššej úrovne. Je nám cťou spolupracovať s Khloé na propozícii značky, ktorá prekračuje tieto očakávania. Jej strategický a pokrokový prístup je evidentný vo všetkých aspektoch uvedenia produktu na trh. Dopyt bol bezprecedentný – nevieme sa dočkať pokračovania na jar 2025 a ďalej do budúcnosti."

XO Khloé sa dnes exkluzívne uvádza na trh v luxusnom maloobchode Harrods v Spojenom kráľovstve a v Severnej Amerike debutuje exkluzívne na Ulta Beauty 1. decembra. Na jar 2025 sa rozšíri v kľúčových oblastiach po celom svete v Európe, Austrálii a Mexiku.

O Khloé Kardashian

Khloé Kardashian je podnikateľka a výkonná producentka a zároveň je jednou z najznámejších žien na internete. S viac ako 300 miliónmi sledovateľov iba na Instagrame sa vďaka svojej autenticite a kontakte s publikom na sociálnych médiách stala jednou z najsledovanejších a najvplyvnejších osobností na svete.

Podnikateľský duch Khloé je evidentný v jej úspechu ako spoluzakladateľky značky Good American, ktorá sa uviedla na trh s kolekciou denimu v rôznych veľkostiach. Khloé vytvorila značku, keď si uvedomila nedostatočnú rozmanitosť a inkluzívnosť typov postavy v módnom priemysle a je odrazom jej étosu, že ženy by sa mali cítiť a vyzerať dobre. V kampaniach sa objavujú ženy rôznych typov postavy, veľkostí, farieb pleti a pozadia, pričom značka je široko úspešná medzi ženami všetkých telesných typov. Značka Good American dosiahla najväčší úspech v histórii uvedenia džínsovej módy, keď v prvý deň zaznamenala tržby vyše milióna dolárov. Odvtedy rozšírila svoj sortiment o ďalšie kategórie konfekcie, športové oblečenie a plavky.

O spoločnosti LUXE Brands, Inc.

LUXE Brands, Inc. je globálna, prestížna kozmetická spoločnosť zameraná na rozvoj kozmetických značiek svetovej triedy, ktoré inšpirujú spotrebiteľov po celom svete. Spoločnosť LUXE Brands s pobočkami v New Yorku a na Floride získala množstvo ocenení za svoj inovatívny prístup k dizajnu, marketingu a budovaniu značky s digitálnym étosom.

Portfólio LUXE zahŕňa mená ako Ariana Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan a licenčné partnerstvo s General Motors na značku Hummer.

