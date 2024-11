KHLOÉ KARDASHIANOVÁ VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ LUXE BRANDS UVÁDÍ PRVNÍ VLASTNÍ VŮNI

NEW YORK, 25. listopadu 2024 /PRNewswire/ -- Světová ikona a podnikatelka Khloé Kardashianová ve spolupráci se společností Luxe Brands uvádí na trh svou první vlastní vůni: XO Khloé. Parfém XO Khloé se od dnešního dne poprvé představí světu v luxusním obchodním domě Harrods ve Velké Británii. Ve Spojených státech se následně objeví 1. prosince prostřednictvím sítě Ulta Beauty jako exkluzivního partnera.

XO Khloé, The Debut Fragrance by Khloé Kardashian

Značka čerpá inspiraci od Khloé samotné – zachycuje její pozitivní energii a světlo, které šíří kolem sebe – a přetváří je v její dosud nejosobnější výtvor. XO Khloé svým mimořádně elegantním designem a vůní podtrhuje Khloéinu cestu jako podnikatelky, sestry a matky. Od nádherného flakonu přes moderní vjem až po inspirativní poselství značka překračuje tradiční hranice své kategorie. Výsledkem je luxusní nosná vůně, která v sobě spojuje přepych, jedinečný příběh a vrcholné umění parfumerie.

„Vytvoření této vůně pro mě bylo výjimečnou cestou," prohlásila Khloé Kardashianová. „Ke každému projektu, na kterém se podílím, přistupuji velmi aktivně a chtěla jsem, aby každý detail parfému XO Khloé působil promyšleně a měl svůj význam. Od návrhu flakonu až po kampaň – byla jsem součástí celého procesu od začátku do konce. Obzvlášť pyšná jsem na samotnou vůni. Věnovali jsme tomu spoustu času, aby byla naprosto dokonalá, a s výsledkem jsem nesmírně spokojená. Nemohu se dočkat, až se o ni se všemi podělím!"

XO Khloé je jedinečným výsledkem spolupráce dvou oceňovaných světových mistrů parfumérů. Mistrovská vonná kompozice vznikla ze spojení sil hlavního parfuméra Alberta Morillase a seniorního parfuméra Clémenta Gavarryho ze společnosti Firmenich.

Nová luxusní vůně propojuje prvotřídní řemeslnou parfumérskou tvorbu s moderními trendy v oblasti vůní. Návyková a smyslná XO Khloé je květinová vůně, která hýčká smysly jemnou kombinací okvětních lístků růží, nádechu pralinek, svůdného pižma a měkkých dřevitých tónů.

„Khloé patří mezi nejvlivnější osobnosti světa," uvedla Noreen Dodgeová, marketingová ředitelka a strategická ředitelka společnosti Luxe Brands. „Jsme si vědomi její schopnosti jak narušit zavedené pořádky, tak posunout kategorii vůní na novou úroveň. Naším cílem při realizaci Khloéiny brilantní vize bylo vytvořit nejen nádhernou vůni, ale také poutavou, sofistikovanou kampaň značky, která oslovi Khloéinu cílovou skupinu i spotřebitele po celém světě. Navázali jsme spolupráci s úžasnými maloobchodními partnery – naše hlavní globální partnerství s obchodním domem Harrods bude debutem značky a upevní její cestu k úspěšnému uvedení na trh. Ve Spojených státech přinese zákazníkům jedinečný zážitek náš spolehlivý maloobchodní partner Ulta Beauty. Jsme nadšeni, že jsme mohli položit základy prémiové značky, která se stane odkazem pro budoucnost."

„Ve společnosti Luxe Brands vyvíjíme značky s dlouhodobou perspektivou," sdělil generální ředitel společnosti Luxe Brands Tony Bajaj. „Od samého počátku jsme si stanovili jasný cíl: vyvíjet vysoce kvalitní vůně, které inspirují zákazníky po celém světě, a to díky špičkovému zpracování ve své třídě a inovacím na vyšší úrovni s ohledem na trvalou hodnotu. Je pro nás ctí spolupracovat s Khloé na konceptu značky, která překonává všechna očekávání. Její strategický a progresivní přístup se promítá do všech aspektů představení značky na trhu. A poptávka je nebývalá – těšíme se na uvedení na jaře 2025 a na vše, co bude následovat."

XO Khloé se dnes exkluzivně představuje v luxusním obchodě Harrods ve Velké Británii. V Severní Americe zažije exkluzivní debut v síti Ulta Beauty 1. prosince. Na klíčové trhy po celé Evropě, Austrálii a Mexiku se postupně rozšíří během jara 2025.

O Khloé Kardashianové

Khloé Kardashianová je podnikatelka a výkonná producentka a zároveň jedna z nejznámějších žen na internetu. Jen na Instagramu ji sleduje více než 300 milionů lidí. Díky své autenticitě a schopnosti navázat spojení s publikem na sociálních sítích si vybudovala pozici jedné z nejsledovanějších a nejvlivnějších osobností na světě.

Khloéin podnikatelský duch se projevuje v jejím úspěchu jako spoluzakladatelky značky Good American, která uvedla na trh kolekci džín v široké škále velikostí. Khloé tuto značku vytvořila poté, co si uvědomila, že v módním průmyslu chybí rozmanitost a inkluzivita. Značka tak odráží její přesvědčení, že každá žena by se měla cítit i vypadat skvěle. V kampaních se objevují ženy různých tvarů, velikostí a barvy pleti a původu, čímž si značka získala oblibu mezi ženami všech typů postav. Značka Good American zaznamenala nejúspěšnější uvedení kolekce džín v historii, když během prvního dne prodeje dosáhla tržeb přes 1 milion dolarů. Od té doby rozšířila svou nabídku o další kategorie konfekční módy, sportovního oblečení a plavek.

O společnosti LUXE Brands, Inc.

LUXE Brands, Inc. je globální prestižní kosmetická společnost, která se věnuje vývoji prvotřídních kosmetických značek inspirujících spotřebitele po celém světě. Společnost LUXE Brands, která má kanceláře v New Yorku a na Floridě, získala řadu ocenění za svůj inovativní přístup k designu, marketingu a budování značky s důrazem na digitální strategii.

Do portfolia LUXE patří Ariana Grandeová, Khloé Kardashianová, Nicki Minajová, Eau de Juice od Cosmopolitanu a licenční partnerství se společností General Motors na značce Hummer.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2565054/Luxe_Brands_Fragrance_by_Khloe_Kardashian.jpg