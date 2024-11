NOWY JORK, 25 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Światowa ikona i przedsiębiorczyni Khloé Kardashian wspólnie z Luxe Brands wprowadza na rynek pierwszy zapach sygnowany swoim imieniem: XO Khloé. XO Khloé debiutuje w sieci luksusowych sklepów detalicznych Harrods w Wielkiej Brytanii już dziś, a następnie 1 grudnia trafi do ekskluzywnej amerykańskiej sieci partnerskiej oferującej kosmetyki Ulta Beauty.

XO Khloé, The Debut Fragrance by Khloé Kardashian

Marka czerpie inspirację od samej Khloé - ma w sobie jej pozytywnego ducha i światło, którym dzieli się ze wszystkimi - dzięki czemu ten produkt jest jej jak dotąd najbardziej osobistą kreacją. XO Khloé, ze swoim ultraluksusowym designem i zapachem, podkreśla ewolucję Khloé jako przedsiębiorczyni, siostry i matki. Od wykwintnego flakonu po nowoczesną wrażliwość i inspirujące przesłanie, marka wykracza poza to, co typowe dla jej kategorii, zapewniając ekskluzywny zapach bazowy, który łączy w sobie luksus, opowieść opartą na wrażeniach i wysoką jakość zapachu.

„Tworzenie tego zapachu było dla mnie wyjątkową podróżą - mówi Khloé Kardashian. - Podchodzę do każdego projektu, w który jestem zaangażowana w sposób praktyczny i chciałam, aby każdy szczegół XO Khloé wyrażał zamierzenie i celowość. Od projektu flakonu po kampanię - byłam w pełni zaangażowana w cały proces tworzenia. Jestem szczególnie dumna z zapachu. Spędziliśmy dużo czasu, aby dopracować go do perfekcji i jestem bardzo zadowolona z efektu końcowego. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się nim ze wszystkimi!".

XO Khloé to owoc wyjątkowej współpracy dwóch nagradzanych, światowej klasy perfumiarzy - mistrza perfum Alberto Morillasa i starszego perfumiarza Clémenta Gavarry'ego z Firmenich, którzy pracowali razem, aby stworzyć to zapachowe arcydzieło.

Nowy, luksusowy zapach łączy w sobie wysoką klasę perfum rzemieślniczych z dostosowaną do przyszłościowych trendów atrakcyjnością zapachową. Uzależniający i zmysłowy, XO Khloé to kwiatowy zapach, który rozpieszcza zmysły delikatnym bukietem złożonym ze skrystalizowanych płatków róży, odrobiny praliny, seksownego piżma i miękkiego drewna.

„Khloé jest jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie - mówi Noreen Dodge, dyrektor ds. marketingu i dyrektor ds. strategii w Luxe Brands. - Wiemy, że ma moc, aby wprowadzać nowe rozwiązania do kategorii zapachów i przyspieszać jej rozwój. Kiedy wprowadzaliśmy w życie olśniewającą wizję Khloé, naszym zamiarem było dostarczenie pięknego zapachu i wciągającej, wysokiej jakości kampanii marki, która rezonuje z fanami Khloé i konsumentami na całym świecie. Pozyskaliśmy niesamowitych partnerów detalicznych - nasza marka zadebiutuje w ramach naszej głównej globalnej współpracy z Harrods, co pozwoli jej rozwijać się dalej w atmosferze doskonałości. W Stanach Zjednoczonych niezrównane wrażenia zapewni klientom nasz zaufany partner detaliczny, Ulta Beauty. Cieszymy się, że możemy budować nowy projekt marki premium".

„W Luxe Brands tworzymy marki na dłużej - mówi Tony Bajaj, dyrektor generalny Luxe Brands. - Niezmiennie od samego początku naszym celem było tworzenie wysokiej jakości zapachów, które inspirują konsumentów na całym świecie dzięki najlepszej w swojej klasie realizacji i innowacjom na najwyższym poziomie w perspektywie długoterminowej. To zaszczyt móc współpracować z Khloé nad propozycją marki, która przewyższa te oczekiwania. Jej strategiczne i przyszłościowe podejście jest widoczne we wszystkich aspektach tej premiery. Jak dotychczas popyt jest bezprecedensowy - z niecierpliwością czekamy na pełne wprowadzenie na rynek wiosną 2025 r. i później".

XO Khloé pojawi się dziś wyłącznie w luksusowym sklepie Harrods w Wielkiej Brytanii, a w Ameryce Północnej zadebiutuje wyłącznie w Ulta Beauty 1 grudnia. Zapach zostanie wprowadzony na kluczowych terytoriach na całym świecie w Europie, Australii i Meksyku wiosną 2025 roku.

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian jest przedsiębiorczynią i producentem wykonawczym, a także jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Internecie. Khloé ma ponad 300 milionów obserwujących na samym Instagramie, a jej autentyczność i więź z publicznością w mediach społecznościowych sprawiły, że stała się jedną z najczęściej obserwowanych i wpływowych osób na całym świecie.

Duch przedsiębiorczości Khloé jest widoczny w jej sukcesie jako współzałożycielki marki Good American, która wprowadziła na rynek kolekcję dżinsów w różnych rozmiarach. Khloé stworzyła markę, gdy zauważyła brak różnorodności i inkluzywności w aspekcie ciała w branży modowej i odzwierciedla ona jej etos, że kobiety powinny czuć się i wyglądać dobrze. Kampanie przedstawiają kobiety o różnych kształtach, rozmiarach, kolorach i pochodzeniu, a marka odniosła ogromny sukces wśród kobiet o różnych typach sylwetki. Good American ma na koncie największą premierę dżinsów w historii - w dniu premiery osiągnięto sprzedaż o wartości ponad 1 milion dolarów - a od tego czasu rozszerzyła swój asortyment o inne ubrania w produkcji seryjnej, odzież sportową i do pływania.

LUXE Brands Inc.

LUXE Brands, Inc. to prestiżowa międzynarodowa firma kosmetyczna zajmująca się tworzeniem światowej klasy marek kosmetycznych, które inspirują konsumentów na całym świecie. Mająca biura w Nowym Jorku i na Florydzie marka LUXE Brands zdobyła wiele nagród za innowacyjne podejście do projektowania, marketingu i budowania marki z podejściem nastawionym na media cyfrowe.

Jej bogate portfolio obejmuje Arianę Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan oraz partnerstwo licencyjne z General Motors w zakresie marki Hummer.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2565054/Luxe_Brands_Fragrance_by_Khloe_Kardashian.jpg