V Dujiangyane v provincii Sichuan otvára miestny jarmok s cukrovinkami

CHENGDU, Čína, 2. január 2026 /PRNewswire/ -- V Dujiangyane v provincii Sichuan, kde sa nachádza najstarší fungujúci zavlažovací systém na svete, sa na Silvestra začal  jarmok s cukrovinkami Dujiangyan 2026.

Podujatie sa začalo lampiónovou show, ktorá sa niesla v znamení tisícročnej tradície ochrany vodných zdrojov v regióne. Inštalácie obrovských lampášov inšpirované príbehom Li Binga, starovekého sichuanskeho guvernéra, ktorý dohliadal na výstavbu zavlažovacieho systému v Dujiangyane, spolu s ďalšími rozsiahlymi exponátmi na základe miestnych legiend a historických príbehov vytvorili pútavý nočný zážitok.

Po lampiónovej show bude do 3. januára prebiehať tematický bazár v starobylom meste Guanxian. Budú sa na nej prezentovať charakteristické nápoje, čaje, likéry a miestne špeciality mesta, ako aj päť typických produktov z oblasti, ako je ovocie kivi a Chuanxiong (podzemok ligurčeka zo Sichuanu), výnimočné výtvory nehmotného kultúrneho dedičstva a špeciality z iných častí Sichuanu.

Starobylé mesto bude tiež hostiť podujatie mestského orientačného behu s dvoma tematickými trasami: Prehliadka starobylej priehrady a chodník chutí Guanxian. Účastníci sa môžu zaregistrovať prostredníctvom miniprogramu, kde zbierajú pečiatky a využívajú špeciálne ponuky od partnerských obchodníkov.

Séria kultúrnych a turistických aktivít – vrátane ukážok nehmotného kultúrneho dedičstva, prehliadok NPC, interaktívnych predstavení a výstavy špeciálnych produktov z partnerských medzinárodných miest Dujiangyan – ďalej obohatí zážitok návštevníkov a zvýši konzumáciu počas sviatkov.

Počas novoročných sviatkov od 1. do 3. januára organizuje priemyselný park Sustaining Water Forever Culture and Creation v Dujiangyane pútavé interaktívne podujatie v starovekom štýle.

Návštevníci sa môžu v rámci prehliadky odfotiť s účinkujúcimi v hanfu (tradičnom čínskom oblečení) a kostýmoch so zvieracími hlavami alebo sa vydať po určených trasách, kde budú plniť úlohy spojené s registráciou a získavať „strieborné bankovky" v kvízoch, talentových súťažiach a výzvach. Tieto bankovky sa dajú vymeniť za darčeky alebo použiť v žrebovaní.

Špeciálnym hosťom je postavička v anime štýle v prevleku „Nine-Tails Lingjiu". V minulosti bolo niekoľko malebných miest obvinených z kopírovania jeho jedinečného dizajnu. Pôvodná postavička sa objavila v dielni Lingran Workshop v priemyselnom parku a pridala sa k prehliadke, aby predviedla čaro autentického kreatívneho dizajnu.

Priemyselný park bude od januára zhromažďovať zbierku predmetov nehmotného kultúrneho dedičstva, kultúrnych a kreatívnych produktov zameraných na šetrenie vody počas výstav, predajných akcií a interaktívnych zážitkov.

Okrem toho bolo spustené online nákupné centrum pre miestny jarmok s cukrovinkami. Digitálne avatary inšpirované miestnou kultúrou Dujiangyanu slúžia ako exkluzívni ambasádori na propagáciu aktivít a prezentáciu produktov.

