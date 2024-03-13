Роскошный и стильный дизайн от Kohler Co. и Yabu Pushelberg на Salone del Mobile
13 Mar, 2024, 01:40 ET
Kohler Co. и Yabu Pushelberg открывают чувственный путь к роскошным и стильным дизайнерским решениям на Salone del Mobile
Специально подобранная экспозиция демонстрирует лидерство Kohler, Kallista, Kast и Klafs в отрасли на потрясающей выставке искусства, дизайна, технологий и товаров для хорошего самочувствия.
КОЛЕР, штат Висконсин, 13 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Kohler Co., мировой бренд образа жизни и лидер в области товаров для кухни и ванной, возвращается на Salone del Mobile с захватывающей презентацией богатой палитры дизайна своих брендов Kohler, Kallista, Kast и Klafs. В этом году компания Kohler работала с глобальной дизайн-студией Yabu Pushelberg над созданием среды, которая выходит за рамки обычного, приглашая посетителей в увлекательное путешествие, где пересекаются искусство, дизайн, технологии и благополучие. (Зал 22 — стенд H10 H6)
«Бренды компании Kohler Co. предлагают самый полный ассортимент конструктивных решений, категорий товаров и технологий для реализации концепций дизайна благодаря полной поддержке спецификаций. Наше внимание к лидерству в области дизайна и инновационности продукции оживает благодаря этой мультибрендовой презентации на выставке, которая славит дальновидное творчество лучших мировых архитекторов, дизайнеров и разработчиков, — говорит Ларри Юн (Larry Yuen), президент Kohler International Group. — Общие ценности при создании захватывающих впечатлений и привлекательных дизайнерских решений делают Yabu Pushelberg естественным партнером при создании стенда Kohler Co. на Salone del Mobile в этом году».
Опираясь на богатое наследие Kohler, разработанный дизайнерами фасад создает движение воды, увлекая гостей завораживающим исследованием формы, текстуры и света. Бренды Kohler, Kallista, Kast и Klafs представлены в серии взаимосвязанных изогнутых пространств, демонстрирующих новейшие инновации, дизайн и благополучие, — от гладких смесителей и раковин до роскошных ванн, футуристических душевых и бескомпромиссных саун. Каждая виньетка тщательно продумана, чтобы подчеркнуть полную интеграцию формы и функциональности, что демонстрирует непоколебимую приверженность Kohler Co. мастерству и качеству.
«Мы очень рады сотрудничать с Kohler Co., лидерами в области инновационных дизайнерских решений, на выставке Salone del Mobile 2024 и представить наш первый дизайн стенда в Милане. Мы хотели создать стенд с присутствием, и вместе мы разработали мир, в котором роскошь сочетается с назначением, а инновации гармонируют с благополучием», — говорят Джордж Ябу (George Yabu) и Гленн Пушельберг (Glenn Pushelberg), партнеры-учредители Yabu Pushelberg.
Благодаря передовым технологиям, изысканному дизайну, захватывающим впечатлениям и богатой палитре цветов, материалов, покрытий и узоров бренды Kohler Co. позволяют архитекторам и дизайнерам создавать пространства, которые определяют наш мир.
ТЕХНОЛОГИИ и ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ
Большая часть экспозиции подчеркивает связь между технологиями, дизайном и хорошим самочувствием в современной ванной комнате. Цифровая система управления душем KOHLER Anthem+, которая позволяет пользователям управлять процессом принятия душа от подачи воды и температуры до пара, в сочетании с интеллектуальным унитазом Kohler x SR_A Formation 02, прокладывают путь к технологическим решениям, которые улучшают ощущения от ванной комнаты.
Kohler также представляет концептуальный умный унитаз Numi 2.0 с интеграцией электронных чернил, поверхности которого создают яркие цвета и настраиваемые узоры, что делает этот унитаз более похожим на авангардную динамичную художественную инсталляцию.
KLAFS, ведущий мировой производитель саун, демонстрирует сотрудничество с агентством Studio F. A. Porsche посредством своей выпущенной ограниченной партией поразительной отдельно стоящей сауне S11 с элегантной металлической облицовкой цвета шампанского и традиционной японской бумажной стеной Washi, создающей органическое теплое ощущение бесконечного пространства.
МАТЕРИАЛ И ЦВЕТ
Kohler представляет напечатанную на 3D-принтере раковину для ванной Rista Vessel, изготовленную методом 3D-печати инновационную чашу, объединившую цифровые технологии с традиционным ремеслом и определившую новый стандарт в отрасли. Стекловидные фарфоровые раковины тщательно изготавливаются небольшими партиями квалифицированными мастерами, что обеспечивает высокое качество и уникальность каждого экземпляра.
Два новых покрытия смесителей, матовый графит от Kohler и полированный графит от Kallista, объединяют новую индустриальность с тихой роскошью, предлагая богатый, темный, современный вариант покрытия коллекций смесителей премиум-класса для ванной и кухни. Новая коллекция смесителей Guise от Kallista искусно сочетает в себе смелые прямоугольные формы с точно выполненными переходами для особого скульптурного дизайна и цельнолитой гусак, позволяющий исключить соединительные швы.
Компания Kohler расширила свою коллекцию Heritage Colors, включив в нее специально подобранные три архивных оттенка зеленого, что позволило этой коллекции грандиозно вернуться в стильные пространства кухонь и ванных. После успеха прошлогоднего выпуска Heritage Colors компания Kohler возрождает вдохновленный природой зеленый цвет, включая такие цвета, как Fresh Green (свежая зелень, 1971 г.), Aspen Green (зеленая осина, 1978 г.) и Teal (бирюза, 1987 г.), в которых будут выпускаться только некоторые из самых знаковых дизайнов Kohler.
Коллекция бетонных умывальных раковин KastWave предлагает свежий взгляд на дизайн ванной комнаты, черпая вдохновение из итальянского радикализма и постмодернизма. Каждая раковина, отличающаяся причудливыми силуэтами и волнистыми формами, служит ярким центральным элементом, наполняющим ванную комнату творческой энергией и восторгом. Источником вдохновения для дизайна раковины KastHolm послужила классическая красота терраццо, смешивая его пестрые визуальные эффекты с тактильным ощущением бетона. С минималистичными и современными формами раковин концепция дизайна подчеркивает сдержанную элегантность, выделяя динамические текстуры вставок терраццо.
Kallista дебютирует с коллекцией Bandeau Artistic Shower, черпая вдохновение из женских повязок на голову с металлическим ремешком или текстурированным камнем, который изящно обтекает периметр насадки для душа, создавая художественную и скульптурную деталь дизайна.
Kohler WasteLAB превращает производственные отходы в изделия красивого дизайна, включая новую раковину WasteLAB Vox, первую раковину из ассортимента, изготовленную более чем на 70 % из переработанного материала, что способствует построению экономики замкнутого цикла и достижению цели Kohler обеспечить нулевой вывоз отходов на свалку.
В выставочном пространстве компании Kohler Co. также отмечается 50-летний юбилей искусства/промышленности посредством художественной инсталляции, созданной художником и выпускником программы David Franklin (Дэвидом Франклином). Эта уникальная программа художника-резидента по сотрудничеству производителя оборудования для кухни и ванной с Центром искусств им. Джона Майкла Колера (John Michael Kohler Arts Center) расположена на заводах Kohler по производству изделий из стекловидного фарфора и чугуна.
СМИ могут получить дополнительную информацию и фотографии в наборе для прессы «Kohler на Salone del Mobile».
СМИ приглашаются на эксклюзивный предварительный прием в понедельник, 15 апреля, который проведет художник-дизайнер Сэмюэль Росс (Samuel Ross), представив инсталляцию компании Kohler в рамках FuoriSalone в Palazzo del Senato (Via Senato 10). Увлекательное представление можно увидеть ежедневно с 12:00 до 22:00 со вторника, 16 апреля, по воскресенье, 21 апреля.
Контакты для СМИ: Вики Хафенштайн (Vicki Hafenstein), [email protected]
О компании Kohler Co.
На протяжении более чем 150 лет компания Kohler Co. является мировым лидером в области дизайна и инноваций, посвятившим свой талант обеспечению комфортного быта путем производства товаров для кухни и ванной, элитной мебели, плиточного покрытия и элементов освещения, а также разработки решений в области распределенной энергетики и развитию гостиничного бизнеса премиум-класса и проведению крупных чемпионатов по гольфу. Частная компания Kohler Co. основана в 1873 году, ее штаб-квартира находится в Колере, штат Висконсин. Компания также разрабатывает решения для неотложных глобальных проблем, таких как обеспечение чистой водой и санитарными условиями в регионах мира с недостаточным уровнем обеспеченности услугами с целью повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений.
О студии Yabu Pushelberg
Yabu Pushelberg проектирует пространства и изделия: захватывающие среды, привлекательные направления и продуманные товары. Джордж Ябу (George Yabu) и Гленн Пушельберг (Glenn Pushelberg) основали свою студию в 1980 году, специализируясь на дизайне интерьеров, и с тех пор расширили свою деятельность до междисциплинарного агентства, охватывающего многие уровни человеческого опыта.
Агентство Yabu Pushelberg с офисами в Нью-Йорке и Торонто и коллективом из более чем ста творческих работников и профессионалов проектирует здания, интерьеры, ландшафты, освещение, мебель, объекты и графику, стремясь выходить далеко за рамки того, как выглядят вещи, и определять связанные с ними ощущения людей.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2358936/Kohler_Co_Salone_del_Mobile.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg
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