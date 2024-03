- Kohler Co. y Yabu Pushelberg crean un viaje sensorial a las soluciones de diseño de lujo y estilo de vida en el Salone del Mobile

La exposición cuenta con el liderazgo de Kohler, Kallista, Kast y Klafs en una impresionante muestra de arte, diseño, tecnología y bienestar

KOHLER, Wis., 12 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Kohler Co., la marca global de estilo de vida y líder en productos de cocina y baño, vuelve al Salone del Mobile con una impresionante presentación de la rica paleta de diseño de sus marcas Kohler, Kallista, Kast y Klafs. Este año, Kohler se ha asociado con el estudio de diseño global Yabu Pushelberg para crear un entorno que trasciende lo ordinario, invitando a los visitantes a un viaje cautivador donde el arte, el diseño, la tecnología y el bienestar se cruzan. (pabellón 22 - expositor H10 H6).

Kohler Co., the global lifestyle brand and leader in kitchen and bath products, returns to Salone del Mobile with a breathtaking presentation of the rich design palette across its brands Kohler, Kallista, Kast and Klafs. This year, Kohler has partnered with global design studio Yabu Pushelberg to create an environment that transcends the ordinary, inviting visitors on a captivating journey where art, design, technology and wellbeing intersect. (Hall 22 - Stand H10 H6)

"Las marcas de Kohler Co. ofrecen la gama más completa de diseños, categorías de productos y tecnologías para hacer realidad las visiones de diseño a través de un completo soporte de especificaciones. Nuestro enfoque en el liderazgo en diseño e innovación de productos cobra vida a través de esta presentación multimarca, en una feria que celebra la creatividad con visión de futuro de los mejores arquitectos, diseñadores y desarrolladores del mundo", afirmó Larry Yuen, presidente de Kohler International Group. "Con valores compartidos en la creación de experiencias inmersivas y diseños atractivos, Yabu Pushelberg es un socio natural para el stand de Kohler Co. en el Salone del Mobile de este año".

Inspirada en la rica herencia de Kohler, la fachada diseñada evoca el agua en movimiento, llevando a los visitantes a una fascinante exploración de la forma, la textura y la luz. Las marcas Kohler, Kallista, Kast y Klafs se presentan a través de una serie de espacios curvos interconectados que muestran lo último en innovación, diseño y bienestar, desde elegantes grifos y accesorios hasta lujosas bañeras, duchas futuristas y saunas sin concesiones. Cada viñeta está cuidadosamente coreografiada para resaltar la perfecta integración de forma y función, demostrando el inquebrantable compromiso de Kohler Co. con la artesanía y la calidad.

"Estamos encantados de colaborar con Kohler Co., líderes en soluciones de diseño innovadoras, en el Salone del Mobile 2024 y de estrenar nuestro primer diseño de stand en Milán. Queríamos crear un stand con presencia y, juntos, hemos diseñado un mundo en el que el lujo se une al propósito y la innovación se armoniza con el bienestar", explicaron George Yabu y Glenn Pushelberg, socios fundadores de Yabu Pushelberg.

A través de tecnologías avanzadas, diseños sofisticados, experiencias inmersivas y un rico tapiz de colores, materiales, acabados y patrones, las marcas de Kohler Co. permiten a arquitectos y diseñadores crear los espacios que definen nuestro mundo.

TECNOLOGÍA Y BIENESTAR

Gran parte de la exposición hace hincapié en los vínculos entre tecnología, diseño y bienestar en el cuarto de baño moderno. El sistema de ducha digital Anthem + de KOHLER, que permite a los usuarios controlar su experiencia de ducha desde el suministro y la temperatura del agua hasta el vapor, junto con el inodoro inteligente Kohler x SR_A Formation 02, lideran las soluciones tecnológicas que mejoran la experiencia del baño.

Kohler también presenta el concepto de inodoro inteligente Numi 2.0 con integración de tinta electrónica, que permite que las superficies del inodoro muestren colores vibrantes y patrones personalizables, haciendo que el inodoro se parezca más a una instalación de arte dinámico de vanguardia.

KLAFS, líder mundial en la fabricación de saunas, presenta una colaboración con Studio F. A. Porsche en su sorprendente sauna independiente S11 de edición limitada con un elegante revestimiento metálico de color champán y una pared de papel Washi tradicional japonés que crea una cálida sensación orgánica de espacio infinito.

MATERIAL Y COLOR

Kohler presenta el lavabo impreso en 3D Rista Vessel, un innovador lavabo impreso en 3D que combina la tecnología digital con la artesanía tradicional, estableciendo un nuevo estándar en la industria. Los lavabos de porcelana vítrea son meticulosamente elaborados en pequeños lotes por artesanos expertos, lo que garantiza la alta calidad y la singularidad de cada pieza.

Dos nuevos acabados de grifería, Grafito Cepillado de Kohler y Grafito Pulido de Kallista, combinan el nuevo industrialismo con el lujo tranquilo, ofreciendo una opción de acabado rica, oscura y contemporánea en colecciones de grifería de primera calidad para espacios de baño y cocina. La nueva colección de grifería Guise de Kallista fusiona ingeniosamente formas rectangulares atrevidas con transiciones detalladas para un diseño escultural distintivo y un caño fundido de una sola pieza sin uniones de separación.

Kohler ha ampliado su colección Heritage Colors con una nueva selección de tres tonos verdes de archivo que se reintroducen en los espacios de cocina y baño. Tras el éxito del lanzamiento de Heritage Colors el año pasado, Kohler está reviviendo los verdes inspirados en la naturaleza, incluyendo Fresh Green (1971), Aspen Green (1978) y Teal (1987) que estarán disponibles exclusivamente en algunos de los diseños más icónicos de Kohler.

La colección de lavabos de hormigón KastWave ofrece una nueva visión del diseño de baños, inspirándose en los movimientos Radicalismo y Postmodernismo italianos. Caracterizado por siluetas caprichosas y formas ondulantes, cada lavabo sirve como una pieza central vibrante, infundiendo el cuarto de baño con energía creativa y deleite. El diseño de los lavabos KastHolm se inspira en la belleza clásica del terrazo, combinando su aspecto moteado con la sensación táctil del hormigón. Con formas de lavabo minimalistas y contemporáneas, el concepto de diseño enfatiza la elegancia discreta a la vez que resalta las texturas dinámicas de los insertos de terrazo.

Kallista presenta la colección Bandeau Artistic Shower, inspirada en las diademas femeninas, con una cinta metálica o una decoración de piedra texturizada que envuelve con gracia el perímetro de la alcachofa de ducha, creando un detalle de diseño artístico y escultural.

El WasteLAB de Kohler transforma los materiales de desecho de la fabricación en productos de bello diseño, incluido el nuevo fregadero WasteLAB Vox, el primer fregadero de la gama, construido con más del 70% de material reciclado que contribuye a una economía circular y al objetivo de Kohler de cero residuos en los vertederos.

El espacio expositivo de Kohler Co. también celebra el 50 aniversario de Arts/Industry a través de una instalación artística creada por el artista y antiguo alumno del programa David Franklin. Este programa único de colaboración entre el fabricante de cocinas y baños y el Centro de Arte John Michael Kohler tiene su sede en las fábricas de porcelana vítrea y hierro fundido de Kohler.

Los medios de comunicación pueden acceder a más información e imágenes en el dossier de prensa de Kohler en el Salone del Mobile .

Se invita a los medios de comunicación a participar en una recepción exclusiva el lunes 15 de abril con la presencia del artista y diseñador Samuel Ross en la instalación FuoriSalone de Kohler en el Palazzo del Senato (Via Senato 10). La experiencia inmersiva estará abierta todos los días de 12.00 a 22.00 desde el martes 16 de abril hasta el domingo 21 de abril.

Contacto para medios: Vicki Hafenstein, [email protected]

Acerca de Kohler Co.

Durante más de 150 años, Kohler Co. ha sido un líder mundial en diseño e innovación, dedicado a proporcionar una vida elegante a través de productos de cocina y baño; armarios de lujo, azulejos e iluminación; soluciones de energía distribuida y experiencias de hospitalidad de lujo y grandes campeonatos de golf. La empresa privada Kohler Co. fue fundada en 1873 y tiene su sede en Kohler, Wisconsin. La empresa también desarrolla soluciones para abordar problemas acuciantes, como el agua potable y el saneamiento, en comunidades desfavorecidas de todo el mundo, con el fin de mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

Acerca de Yabu Pushelberg

Yabu Pushelberg diseña lugares y productos: entornos envolventes, destinos cautivadores y bienes considerados. George Yabu y Glenn Pushelberg fundaron su estudio en 1980 centrándose en el diseño de interiores y, desde entonces, lo han ampliado hasta convertirlo en un estudio multidisciplinar que aborda múltiples aspectos de la experiencia humana.

Con oficinas en Nueva York y Toronto y un equipo de más de cien creativos y profesionales, Yabu Pushelberg diseña edificios, interiores, paisajes, iluminación, mobiliario, objetos y gráficos con un enfoque que va mucho más allá del aspecto de las cosas y se centra en cómo hacen sentir a las personas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2358936/Kohler_Co_Salone_del_Mobile.jpg