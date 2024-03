Kohler Co. und Yabu Pushelberg kreieren auf dem Salone del Mobile eine sensorische Reise durch Luxus- und Lifestyle-Designlösungen

Die kuratierte Ausstellung zeigt führende Unternehmen der Branche wie Kohler, Kallista, Kast und Klafs in einer atemberaubenden Präsentation von Kunst, Design, Technologie und Wellness.

KOHLER, Wisconsin, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- Kohler Co., die globale Lifestyle-Marke und führend bei Küchen- und Badprodukten, kehrt zum Salone del Mobile mit einer atemberaubenden Präsentation der reichen Designpalette seiner Marken Kohler, Kallista, Kast und Klafs zurück. In diesem Jahr hat sich Kohler mit dem globalen Designstudio Yabu Pushelberg zusammengetan, um eine Umgebung zu schaffen, die über das Gewöhnliche hinausgeht und die Besucher auf eine fesselnde Reise einlädt, auf der sich Kunst, Design, Technologie und Wohlbefinden überschneiden. (Halle 22 - Stand H10 H6)

Kohler Co., the global lifestyle brand and leader in kitchen and bath products, returns to Salone del Mobile with a breathtaking presentation of the rich design palette across its brands Kohler, Kallista, Kast and Klafs. This year, Kohler has partnered with global design studio Yabu Pushelberg to create an environment that transcends the ordinary, inviting visitors on a captivating journey where art, design, technology and wellbeing intersect. (Hall 22 - Stand H10 H6)

"Die Marken der Kohler Co. bieten das umfassendste Angebot an Designs, Produktkategorien und Technologien, um Designvisionen durch vollständige Unterstützung bei der Spezifikation zu realisieren. Unser Fokus auf Designführerschaft und Produktinnovation wird durch diese markenübergreifende Präsentation zum Leben erweckt, auf einer Messe, die die zukunftsweisende Kreativität der weltbesten Architekten, Designer und Entwickler feiert", sagt Larry Yuen, Kohler International Group President. "Mit unseren gemeinsamen Werten bei der Schaffung von eindringlichen Erlebnissen und überzeugenden Designs ist Yabu Pushelberg ein natürlicher Partner für den diesjährigen Stand von Kohler Co. auf dem Salone del Mobile."

In Anlehnung an das reiche Erbe von Kohler erinnert die gestaltete Fassade an Wasser in Bewegung und nimmt die Gäste mit auf eine faszinierende Erkundung von Form, Textur und Licht. Die Marken Kohler, Kallista, Kast und Klafs werden in einer Reihe miteinander verbundener geschwungener Räume präsentiert, in denen das Neueste in Sachen Innovation, Design und Wellness zu sehen ist - von eleganten Wasserhähnen und Armaturen bis hin zu luxuriösen Badewannen, futuristischen Duschen und kompromisslosen Saunen. Jede Vignette ist sorgfältig choreographiert, um die nahtlose Integration von Form und Funktion hervorzuheben und das unermüdliche Engagement von Kohler Co. für Handwerkskunst und Qualität zu demonstrieren.

"Wir sind begeistert, mit Kohler Co. zusammenzuarbeiten, einem führenden Unternehmen für innovative Designlösungen, und auf dem Salone del Mobile 2024 unser erstes Standdesign in Mailand vorzustellen. Wir wollten einen Stand mit Präsenz schaffen und haben gemeinsam eine Welt entworfen, in der Luxus auf Zweckmäßigkeit trifft und Innovation mit Wohlbefinden in Einklang gebracht wird", so George Yabu und Glenn Pushelberg, Gründungspartner von Yabu Pushelberg.

Die Marken der Kohler Co. ermöglichen Architekten und Designern durch fortschrittliche Technologien, ausgefeilte Designs, beeindruckende Erlebnisse und ein reichhaltiges Angebot an Farben, Materialien, Oberflächen und Mustern die Gestaltung von Räumen, die unsere Welt definieren.

TECHNOLOGIE & WELLNESS

Ein Großteil der Ausstellung betont die Verbindungen zwischen Technologie, Design und Wellness im modernen Bad. Das digitale Duschsystem KOHLER Anthem +, mit dem der Benutzer sein Duscherlebnis von der Wasserzufuhr über die Temperatur bis hin zum Dampf selbst steuern kann, und die intelligente Toilette Kohler x SR_A Formation 02 sind wegweisend für Technologielösungen, die das Erlebnis im Badezimmer verbessern.

Kohler stellt außerdem das Konzeptprodukt vor: die intelligente Toilette Numi 2.0 mit integrierter elektronischer Tinte, bei der die Oberflächen der Toilette leuchtende Farben und anpassbare Muster zeigen können, wodurch die Toilette eher einer avantgardistischen dynamischen Kunstinstallation gleicht.

KLAFS, der weltweit führende Saunahersteller, präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Studio F. A. Porsche eine auffällige, limitierte Auflage der freistehenden Sauna S11 mit eleganter champagnerfarbener Metallverkleidung und einer traditionellen japanischen Washi-Papierwand, die ein organisches, warmes Gefühl von endlosem Raum vermittelt.

MATERIAL & FARBE

Kohler stellt das Rista Vessel 3D-gedruckte Waschbecken vor, ein innovatives 3D-gedrucktes Waschbecken, das digitale Technologie mit traditioneller Handwerkskunst verbindet und einen neuen Standard in der Branche setzt. Die Glaskeramik-Spülbecken werden von erfahrenen Handwerkern in kleinen Serien hergestellt, um die hohe Qualität und Einzigartigkeit jedes Stücks zu gewährleisten.

Zwei neue Armaturenoberflächen, Brushed Graphite von Kohler, und Polished Graphite von Kallista, verbinden neuen Industrialismus mit ruhigem Luxus und bieten eine reiche, dunkle, zeitgenössische Oberflächenoption für Premium-Armaturenkollektionen für Bad und Küche. Die neue Kallista Guise Armaturenkollektion verbindet kunstvoll kühne, rechteckige Formen mit detaillierten Übergängen zu einem unverwechselbaren, skulpturalen Design und einem Auslauf, der aus einem Stück gegossen ist, ohne Trennfugen.

Kohler hat seine Kollektion Heritage Colors um eine neue Auswahl von drei archivierten Grüntönen erweitert, die eine großartige Wiedereinführung in stilvollen Küchen und Bädern darstellen. Nach dem Erfolg der Heritage Colors im letzten Jahr lässt Kohler nun die von der Natur inspirierten Grüntöne wieder aufleben, darunter Fresh Green (1971), Aspen Green (1978) und Teal (1987) , die exklusiv für einige der kultigsten Designs von Kohler erhältlich sein werden.

Die Betonwaschbecken-Kollektion KastWave bietet eine neue Sichtweise auf das Baddesign und lässt sich von den Bewegungen des italienischen Radikalismus und Postmodernismus inspirieren. Mit seinen skurrilen Silhouetten und wellenförmigen Formen ist jedes Waschbecken ein lebendiger Mittelpunkt, der das Badezimmer mit kreativer Energie und Freude erfüllt. Das Design des KastHolm Waschbeckens ist von der klassischen Schönheit des Terrazzo inspiriert und verbindet dessen gesprenkelte Optik mit der Haptik von Beton. Mit minimalen und zeitgemäßen Beckenformen unterstreicht das Designkonzept die schlichte Eleganz und hebt gleichzeitig die dynamischen Texturen der Terrazzoeinsätze hervor.

Kallista stellt die Bandeau Artistic Shower Kollektion vor, die sich von weiblichen Stirnbändern inspirieren lässt und mit einem Metallband oder einem strukturierten Steindekor ausgestattet ist, das sich anmutig um den Umfang des Duschkopfes wickelt und so ein künstlerisches und skulpturales Designdetail schafft.

Das Kohler WasteLAB verwandelt Produktionsabfälle in wunderschön gestaltete Produkte, darunter die neue WasteLAB Vox Spüle, die erste Spüle im Portfolio, die zu mehr als 70 % aus recyceltem Material besteht und zu einer Kreislaufwirtschaft und zu Kohlers Ziel beiträgt, keine Abfälle zu deponieren.

Der Ausstellungsraum der Kohler Co. feiert auch das 50 jährige Bestehen von Arts/Industry mit einer Kunstinstallation des Künstlers und ehemaligen Programmteilnehmers David Franklin. Dieses einzigartige Programm für die Zusammenarbeit zwischen dem Küchen- und Badhersteller und dem John Michael Kohler Arts Center ist in den Kohler-Werken für glasartiges Porzellan und Gusseisen angesiedelt.

Weitere Informationen und Bilder finden die Medien in der Pressemappe Kohler at Salone del Mobile.

Die Medien sind zu einem exklusiven Vorab-Empfang am Montag 15. April mit dem Künstler und Designer Samuel Ross eingeladen, der in der Installation FuoriSalone von Kohler im Palazzo del Senato (Via Senato 10) anwesend ist. Das Erlebnis ist von Dienstag, 16. April, bis Sonntag, 21. April, täglich von 12:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.

Medienkontakt: Vicki Hafenstein, [email protected]

Informationen zu Kohler Co.

Seit mehr als 150 Jahren ist Kohler Co. ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design und Innovation, das mit Küchen- und Badprodukten, luxuriösen Schränken, Fliesen und Leuchten, dezentralen Energielösungen, luxuriöser Hotellerie und Meisterschaftsgolf ein angenehmes Leben ermöglicht. Das Privatunternehmen Kohler Co. wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kohler, Wisconsin. Es entwickelt außerdem Lösungen für unterversorgte Gebiete auf der ganzen Welt, um drängende Probleme wie den Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen anzugehen und die Lebensqualität der Menschen heute und in Zukunft zu verbessern.

Über Yabu Pushelberg

Yabu Pushelberg gestaltet Orte und Produkte: faszinierende Umgebungen, attraktive Ziele und durchdachte Produkte. George Yabu und Glenn Pushelberg gründeten ihr Studio 1980 mit dem Schwerpunkt Innenarchitektur und haben es seitdem zu einer multidisziplinären Praxis ausgebaut, die sich mit den verschiedenen Ebenen menschlicher Erfahrung befasst.

Mit Niederlassungen in New York und Toronto und einem Team von mehr als hundert Kreativen und Fachleuten entwirft Yabu Pushelberg Gebäude, Innenräume, Landschaften, Beleuchtung, Möbel, Objekte und Grafiken mit einem Fokus, der weit über das Aussehen hinausgeht und sich darauf konzentriert, wie sich die Menschen dabei fühlen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2358936/Kohler_Co_Salone_del_Mobile.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg