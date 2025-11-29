Демонстрируя учет и контроль -- Zentiva получает престижную награду ESG Transparency Award 2025

ПРАГА, 29 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Zentiva, одна из ведущих европейских фармацевтических компаниий по производству дженериков, получила престижную награду ESG Transparency Award 2025 от EUPD Group. Эта награда присуждается компаниям, которые добиваются высоких результатов с точки зрения четкости, структурированности и прозрачности своей отчетности по стандартам экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

Награды были вручены на ESG Summit 2025 в рамках Европейской недели устойчивого развития 2025 (European Sustainability Week 2025), организованной EUPD Group. Это признание является свидетельством усилий лидеров отрасли, которые внедрили устойчивое развитие в свою бизнес-стратегию и представляют ее прозрачно в соответствии с действующими стандартами.

Zentiva получила награду ESG Transparency Award 2025 в категории Excellence Level за высокие результаты с точки зрения четкости, доступности и прозрачности при подготовке отчетности в соответствии со стандартами устойчивого развития. Получение награды в категории Excellence Level ставит Zentiva в число ведущих организаций Европы с точки зрения прозрачной отчетности при раскрытии информации в области ESG.

Компания добилась высоких результатов в презентации хорошо структурированного и стратегически обоснованного подхода к устойчивому развитию, в который входят актуальные европейские требования к процессам управления и отчетности. Более того, раскрытие информации, связанной с изменением климата, включая использование возобновляемых источников электроэнергии на европейских производственных площадках и включение этих источников в более широкую долгосрочную стратегию, в отношении климата, достигло высокого уровня прозрачности. Zentiva также предложила полный расчет косвенного углеродного следа, методология которого прошла внешний аудит для подтверждения полноты данных, и четко объяснила структуру управления, подчеркнув роль Комитета по аудиту в утверждении планов, связанных с устойчивым развитием. Эти результаты подчеркивают стремление Zentiva к позитивным изменениям общества и окружающей среды.

Штеффен Клинк (Steffen Klink), главный операционный директор EUPD Group, прокомментировал: «Мы с гордостью поздравляем Zentiva с ее исключительной приверженностью прозрачной ESG-коммуникации, четко демонстрирующей контроль и учет в соответствии со стандартами. Компания делает достоянием широкой общественности информацию о существенном воздействии, рисках и возможностях в ключевых экологических, социальных и управленческих областях. Это стремление к целостным результатам работы, включая амбициозные цели по декарбонизации и основательную глобальную политику в области этического поведения и ответственного снабжения, устанавливает четкий ориентир для достижения высоких отраслевых результатов».

Инес Виндиш (Ines Windisch), глава подразделения по корпоративным вопросам и устойчивому развитию Zentiva, прокомментировала: «Мы действительно гордимся тем, что получили эту награду за нашу отчетность в области устойчивого развития. Она подтверждает, что наш путь — это гораздо больше, чем просто соблюдение стандартов, — это обучение, тестирование, регулирование, а также смелые и прозрачные действия. В Zentiva мы понимаем, что маленькие шаги могут оказывать большое влияние, и мы должны действовать сегодня для устойчивого завтра. Устойчивое развитие — это не просто ответственность; это возможность для людей и партнеров оказывать долгосрочное положительное влияние на будущие поколения. Эта награда является важной вехой, которая вдохновляет нас на продолжение движения вперед».

О компании Zentiva

Zentiva работает над поддержкой здоровья и благополучия пациентов всех возрастов, специализируясь на разработке, производстве и поставке высококачественных и доступных лекарств для обеспечения нужд более 100 млн человек в более чем 30 странах Европы и за ее пределами. На правах единоличного собственника Zentiva владеет четырьмя производственными площадками и имеет обширную сеть внешних производственных партнеров для обеспечения безопасности поставок. В компании Zentiva работает более 5000 уникальных специалистов, объединенных заботой о пациентах, которые ежедневно нуждаются в наших лекарствах. Посетите наш сайт www.zentiva.com

О EUPD Group

С момента своего основания в 2000 году группа EUPD разрабатывает комплексные инновационные решения для компаний, ориентированных на устойчивое развитие. Мы ведем компании к успеху с помощью наших маркетинговых исследований и консалтинговых услуг на основе данных в области энергетики, социальной сфере и ESG. С одной стороны, мы специализируемся на таких технологических отраслях, как фотовольтаика, хранение энергии, тепловые насосы и электромобильность в рамках категории «Энергия». В категории же «Социальная сфера» мы также предлагаем услуги в таких областях, как организация охраны труда и равные возможности, в то время как «ESG» фокусируется на вопросах корпоративной устойчивости и ответственности, включая прозрачность отчетности. Наша цель — помочь компаниям становиться и оставаться конкурентоспособными, создавать оптимальные базовые условия и развивать возможности для бизнеса. www.eupd-group.com

О премии ESG Transparency Award

Премия ESG TRANSPARENCY AWARD присуждается европейским организациям, которые уже прочно используют в своей компании перспективные концепции устойчивого развития и представляют их прозрачно в форме отчета об устойчивом развитии. Эти первопроходцы являются образцом для подражания, поскольку меняют мир и доказывают, что прибыльность и устойчивое развитие не противоречат друг другу, а являются равноправными успешными стратегиями для будущей достойной жизни. EUPD Group разработала стандарт ESG Transparency Evaluation Standard для объективной оценки прозрачности, учета и контроля и структурного качества отчетности ESG. Он опирается на наиболее актуальные европейские и международные рекомендации в отношении отчетности в области устойчивого развития и служит методической основой премии ESG Transparency Award. www.esg-transparency-award.de/en/

Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/2660891/5411039/Zentiva_Logo.jpg