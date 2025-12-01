Zentiva otrzymuje prestiżową nagrodę ESG Transparency Award 2025 za demonstrowanie odpowiedzialności społecznej

PRAGA, 1 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Zentiva, wiodąca europejska firma farmaceutyczna produkująca leki generyczne, otrzymała prestiżową nagrodę ESG Transparency Award 2025 przyznawaną przez EUPD Group. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla firm, których raporty dotyczące środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) wyróżniają się klarownością, strukturą i przejrzystością.

Nagrody zostały wręczone podczas szczytu ESG Summit 2025, który był częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2025, zorganizowanego przez EUPD Group. Wyróżnienie to jest świadectwem wysiłków liderów branży, którzy włączyli zrównoważony rozwój do swojej strategii biznesowej i komunikują go w sposób przejrzysty, zgodnie z odpowiednimi standardami.

Firma Zentiva została wyróżniona nagrodą ESG Transparency Award 2025 na poziomie Excellence za wysoki stopień klarowności, dostępności i przejrzystości w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Wyróżnienie na poziomie Excellence plasuje firmę Zentiva wśród najlepszych organizacji w Europie pod względem przejrzystości informacji ujawnianych w raportach ESG.

Firma wyróżniła się dobrze skonstruowanym i strategicznie uzasadnionym podejściem do zrównoważonego rozwoju, które uwzględnia aktualne wymagania europejskie w procesach zarządzania i sprawozdawczości. Ponadto, ujawnianie informacji związanych z klimatem, w tym wykorzystanie energii odnawialnej w europejskich zakładach produkcyjnych i jej włączenie do szerszej długoterminowej strategii klimatycznej, osiągnęło wysoki poziom przejrzystości. Dodatkowo, firma Zentiva przedstawiła pełną kalkulację pośredniego śladu węglowego przy użyciu metodologii zweryfikowanej zewnętrznie w celu wzmocnienia integralności danych oraz jasno wyjaśniła swoje struktury zarządzania, podkreślając rolę Komisji Rewizyjnej w zatwierdzaniu planów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wyniki te podkreślają determinację firmy Zentiva w dążeniu do wprowadzania pozytywnych zmian dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Steffen Klink, dyrektor operacyjny EUPD Group, skomentował: „Z dumą gratulujemy firmie Zentiva jej wyjątkowego zaangażowania w przejrzystą komunikację w zakresie ESG. Firma ta jasno demonstruje swoją odpowiedzialność, publicznie przedstawiając istotne skutki, ryzyka i możliwości w kluczowych obszarach związanych ze środowiskiem naturalnym, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. To ukierunkowanie na holistyczną wydajność, obejmujące ambitne cele w zakresie dekarbonizacji oraz zdecydowane globalne polityki dotyczące etycznego postępowania i odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, stanowi prawdziwy wzorzec doskonałości w branży".

Ines Windisch, dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju w firmie Zentiva, skomentowała: „Jesteśmy naprawdę dumni z otrzymania tej nagrody za nasze sprawozdania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Jest to uznanie dla działań, które wykraczają daleko poza zwykłą zgodność z przepisami – chodzi o naukę, testowanie, pilotażowe wdrażanie i działanie z odwagą i przejrzystością. W firmie Zentiva rozumiemy, że małe kroki mogą mieć duży wpływ i że musimy działać dzisiaj, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość. Zrównoważony rozwój to nie tylko obowiązek, ale także szansa dla ludzi i partnerów na wywarcie trwałego pozytywnego wpływu na przyszłe pokolenia. Ta nagroda jest kamieniem milowym, który inspiruje nas do dalszego działania".

Zentiva

Zentiva dba o zdrowie i dobrostan wszystkich pokoleń, koncentrując się na opracowywaniu, produkcji i dostarczaniu wysokiej jakości leków w przystępnych cenach dla ponad 100 milionów osób w przeszło 30 krajach na terenie Europy i nie tylko. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw Zentiva posiada cztery własne zakłady produkcyjne oraz rozległą sieć zewnętrznych partnerów produkcyjnych. Zentiva zatrudnia ponad 5 tys. uzdolnionych pracowników, których łączy chęć pomocy osobom potrzebującym naszych leków na co dzień. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.zentiva.com.

EUPD Group

Od momentu powstania w 2000 roku EUPD Group opracowuje innowacyjne, zintegrowane rozwiązania dla przedsiębiorstw zorientowanych na zrównoważony rozwój. Prowadzimy firmy do sukcesu dzięki naszym opartym na danych badaniom rynku i usługom doradczym w obszarach energii, spraw społecznych i ESG. Z jednej strony specjalizujemy się w sektorach technologicznych, takich jak fotowoltaika, magazynowanie energii, pompy ciepła i elektromobilność w ramach tematu „Energia". W kategorii „Usługi społeczne" oferujemy również usługi w takich obszarach, jak zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy i równe szanse, natomiast „ESG" koncentruje się na kwestiach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności przedsiębiorstw, w tym na przejrzystości sprawozdawczości. Naszym celem jest pomaganie firmom w osiągnięciu i utrzymaniu konkurencyjności, tworzeniu optymalnych warunków ramowych i rozwijaniu możliwości biznesowych. <a href="https://eupd-group.com/">www.eupd-group.com</a>

Nagroda ESG Transparency Award

Nagroda ESG TRANSPARENCY AWARD wyróżnia europejskie organizacje, które wdrożyły już w swoich firmach przyszłościowe koncepcje zrównoważonego rozwoju i komunikują je w sposób przejrzysty w formie raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Ci pionierzy służą jako wzór do naśladowania, ponieważ zmieniają świat i udowadniają, że dochodowość i zrównoważony rozwój nie są przeciwieństwami, ale skutecznymi strategiami na rzecz przyszłości, w której warto żyć. EUPD Group opracowała Standard Oceny Przejrzystości ESG w celu obiektywnej oceny przejrzystości, odpowiedzialności i jakości strukturalnej sprawozdawczości ESG. Opiera się on na najbardziej istotnych europejskich i międzynarodowych wytycznych dotyczących sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i służy jako podstawa metodologiczna nagrody ESG Transparency Award. <a href="https://esg-transparency-award.de/en/home-english/">www.esg-transparency-award.de/en/</a>

