Reconnaissance de l'engagement responsable : Zentiva reçoit le prestigieux prix 2025 de la transparence en matière d'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance)

PRAGUE, 29 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Zentiva, l'une des principales sociétés pharmaceutiques européennes de médicaments génériques, a obtenu le prix 2025 de la transparence en matière d'ESG, décerné par le groupe EUPD. Ce prix récompense les entreprises pour l'excellence de la clarté, de la structure et de la transparence de leurs rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les prix ont été remis lors du Sommet 2025 sur l'ESG, organisé par le groupe EUPD dans le cadre de la Semaine européenne 2025 du développement durable. Cette reconnaissance témoigne des efforts des leaders de l'industrie qui ont intégré le développement durable dans leur stratégie d'entreprise et qui le communiquent de manière transparente, conformément aux normes en vigueur.

La société Zentiva a été distinguée par le niveau Excellence du prix 2025 de la transparence en matière d'ESG pour la clarté, l'accessibilité et la transparence exceptionnelles de ses rapports sur le développement durable. Ce prix d'excellence place Zentiva parmi les meilleures entreprises d'Europe pour la transparence des informations qu'elle publie sur sa politique ESG.

L'entreprise a démontré son excellence dans la présentation d'une approche du développement durable bien structurée et stratégiquement fondée, qui intègre les exigences européennes actuelles dans les processus de gouvernance et d'établissement de rapports. En outre, la divulgation d'informations relatives au climat, notamment l'utilisation d'électricité renouvelable sur les sites de production européens et son intégration dans une stratégie plus large et à long terme pour le climat, s'est démarquée par un niveau de transparence élevé. Zentiva a également proposé un calcul complet de l'empreinte carbone indirecte à l'aide d'une méthode vérifiée par des tiers extérieurs afin de renforcer l'intégrité des données, et a clairement expliqué ses structures de gouvernance en insistant sur le rôle du comité d'audit dans l'approbation des plans liés au développement durable. Ces résultats soulignent la détermination de Zentiva à s'efforcer d'apporter des changements positifs pour la société et l'environnement.

Steffen Klink, directeur de l'exploitation du groupe EUPD, a déclaré : « Nous sommes fiers de féliciter Zentiva pour son engagement exceptionnel en faveur d'une communication transparente sur les critères ESG, qui démontre clairement sa responsabilité en détaillant publiquement les incidences concrètes, les risques et les possibilités dans les domaines clés de l'environnement, du social et de la gouvernance. Cet attachement à la performance globale, comprenant d'ambitieux objectifs de décarbonation et de solides politiques mondiales relatives à la conduite éthique et à l'approvisionnement responsable, constitue une référence incontestable pour l'excellence industrielle. »

Ines Windisch, responsable des affaires générales et du développement durable chez Zentiva, a ainsi commenté l'événement : « Nous pouvons vraiment nous enorgueillir de recevoir ce prix, qui salue la qualité de nos rapports sur le développement durable. Ce prix récompense un parcours qui va bien au-delà de la simple conformité pour apprendre, tester, piloter et agir avec courage et transparence. Chez Zentiva, nous comprenons que même de petits pas peuvent avoir un impact important et que nous devons agir aujourd'hui pour construire un avenir durable. La durabilité n'est pas seulement une responsabilité ; c'est l'occasion pour les personnes et les partenaires de créer un impact positif durable au profit des générations futures. L'obtention de ce prix est une étape cruciale qui nous incite à continuer à aller de l'avant. »

À propos de Zentiva

Zentiva assure la santé et le bien-être de toutes les générations, en se concentrant sur la mise au point, la production de médicaments de qualité et abordables ainsi que leur distribution à plus de 100 millions de personnes dans plus de 30 pays, à travers l'Europe et au-delà. Zentiva possède quatre sites de fabrication en propriété exclusive et un vaste réseau de partenaires industriels externes afin de garantir la sécurité d'approvisionnement. Zentiva emploie plus de 5 000 talents uniques, fédérés par leur engagement envers les personnes qui dépendent chaque jour de nos médicaments. Plus d'informations sur www.zentiva.com

À propos du groupe EUPD

Depuis sa création en 2000, le groupe EUPD met au point des solutions innovantes et intégrées pour les entreprises orientées vers le développement durable. Nous aidons les entreprises à réussir grâce à nos études de marché basées sur des données et à nos services de conseil dans les domaines de l'énergie, du social et de l'ESG. Dans le domaine de l'énergie, nous sommes spécialisés dans des secteurs technologiques tels que le photovoltaïque, le stockage d'énergie, les pompes à chaleur et l'électromobilité. En matière de social, nous proposons aussi des services dans des domaines tels que la gestion de la santé au travail et l'égalité des chances, tandis que les thèmes « ESG » se concentrent sur les questions de durabilité et de responsabilité des entreprises, y compris leur transparence dans les rapports. Notre objectif est d'aider les entreprises à devenir et à rester compétitives, à créer des conditions-cadres optimales et à développer leurs perspectives commerciales. www.eupd-group.com

À propos du prix de la transparence en matière d'ESG

Le prix de la transparence en matière d'ESG récompense les entreprises européennes qui ont déjà ancré en leur sein des concepts de durabilité tournés vers l'avenir et qui les communiquent de manière transparente sous la forme d'un rapport sur le développement durable. Ces entreprises pionnières servent de modèles parce qu'elles contribuent à changer le monde en prouvant que rentabilité et durabilité ne s'opposent pas, mais constituent des stratégies efficaces pour faire émerger un avenir qui vaut la peine d'être vécu. Le groupe EUPD a élaboré la norme d'évaluation de la transparence en matière d'ESG afin d'évaluer objectivement la transparence, la responsabilité et la qualité structurelle des rapports ESG. Cette norme s'appuie sur les lignes directrices européennes et internationales les plus pertinentes relatives aux rapports sur le développement durable et sert de base méthodologique pour l'attribution du prix de la transparence en matière d'ESG. www.esg-transparency-award.de/en/

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2660891/5411039/Zentiva_Logo.jpg