Preukázanie zodpovednosti: Zentiva získava prestížne ocenenie ESG Transparency Award 2025
Nov 29, 2025, 15:37 ET
PRAHA, 29. november 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Zentiva, popredná európska spoločnosť v oblasti generických liekov, získala od skupiny EUPD Group uznávané ocenenie ESG Transparency Award 2025. Toto ocenenie vyzdvihuje spoločnosti, ktoré vynikajú jasnosťou, štruktúrou a transparentnosťou vo svojom výkazníctve o environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) záležitostiach.
Ocenenia boli odovzdané na summite ESG 2025 v rámci Európskeho týždňa udržateľnosti 2025, ktorý usporiadala skupina EUPD Group. Toto uznanie upozorňuje na úsilie lídrov v odvetví, ktorí začlenili udržateľnosť do svojej obchodnej stratégie a transparentne ju komunikujú v súlade s príslušnými štandardmi.
Spoločnosť Zentiva získala uznanie v rámci ceny ESG Transparency Award 2025 na úrovni excelentnosti za vysoký stupeň jasnosti, dostupnosti a transparentnosti v oblasti výkazníctva o udržateľnosti. Vďaka oceneniu na úrovni excelentnosti sa Zentiva zaraďuje medzi najlepšie organizácie v Európe, pokiaľ ide o transparentné vykazovanie svojich údajov v oblasti ESG.
Spoločnosť vynikla v prezentácii dobre štruktúrovaného a strategicky podloženého prístupu k udržateľnosti, ktorý začleňuje aktuálne európske požiadavky do procesov riadenia a výkazníctva. Okrem toho dosiahla vysokú úroveň transparentnosti pri zverejňovaní informácií súvisiacich s klímou vrátane využívania obnoviteľnej elektriny v európskych výrobných závodoch a jej integrácie do širšej dlhodobej klimatickej stratégie. Spoločnosť Zentiva navyše ponúkla kompletný výpočet nepriamej uhlíkovej stopy podľa externe overenej metodiky, na podporu integrity údajov a jasne vysvetlila svoje štruktúry riadenia, pričom zdôraznila úlohu audítorského výboru pri schvaľovaní plánov súvisiacich s udržateľnosťou. Tieto výsledky zdôrazňujú odhodlanie spoločnosti Zentiva v snahe o pozitívne zmeny pre spoločnosť a životné prostredie.
Steffen Klink, prevádzkový riaditeľ EUPD Group, poznamenal: „S hrdosťou blahoželáme spoločnosti Zentiva k jej výnimočnému záväzku transparentnej komunikácie v oblasti ESG, ktorá jasne preukazuje zodpovednosť formou zverejňovania významných dopadov, rizík a príležitostí v kľúčových oblastiach životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia. Odhodlanie k holistickej výkonnosti vrátane ambicióznych cieľov dekarbonizácie a stabilných globálnych politík v oblasti etického správania a zodpovedného získavania zdrojov stanovuje definitívny štandard pre excelentnosť v tomto odvetví."
Ines Windisch, vedúca oddelenia korporátnych záležitostí a udržateľnosti v spoločnosti Zentiva, uviedla: „Sme naozaj hrdí, že sme za naše výkazníctvo o udržateľnosti získali toto ocenenie. Potvrdzuje našu cestu, ktorá nie je len o dodržiavaní predpisov – je o učení, testovaní, pilotnej prevádzke a konaní s odvahou a transparentnosťou. V spoločnosti Zentiva chápeme, že aj drobné kroky môžu mať veľký vplyv a už dnes musíme konať pre udržateľnú budúcnosť. Udržateľnosť nie je len zodpovednosť; je to príležitosť pre ľudí a partnerov vytvárať dlhotrvajúci pozitívny vplyv pre budúce generácie. Toto ocenenie je míľnikom, ktorý nás inšpiruje k ďalším krokom vpred."
O spoločnosti Zentiva
Zentiva poskytuje zdravie a pohodu všetkým generáciám. Zameriava sa na vývoj, výrobu a dodávanie vysokokvalitných a cenovo dostupných liekov viac ako 100 miliónom ľudí vo viac ako 30 krajinách Európy aj mimo nej. Zentiva zaisťuje bezpečné dodávky prostredníctvom štyroch výrobných závodov v plnom vlastníctve a širokej siete externých výrobných partnerov. Zentiva zamestnáva viac ako 5000 jedinečných talentov, ktorých spája záväzok voči ľuďom, ktorí denne potrebujú naše lieky. Navštívte nás na www.zentiva.com
O skupine EUPD Group
Od svojho založenia v roku 2000 vyvíja EUPD Group inovatívne a integrované riešenia pre spoločnosti zamerané na udržateľnosť. Vedieme spoločnosti k úspechu pomocou prieskumu trhu na základe dát a poskytovaním konzultačných služieb v oblastiach energetiky, sociálnych vecí a ESG. Na jednej strane sa v rámci témy „Energia" špecializujeme na technologické sektory, ako je fotovoltika, skladovanie energie, tepelné čerpadlá a elektromobilita. V kategórii „Sociálne" ponúkame aj služby v oblastiach, ako je manažment ochrany zdravia pri práci a rovnosť príležitostí, zatiaľ čo kategória „ESG" sa zameriava na otázky udržateľnosti a zodpovednosti spoločností vrátane ich transparentnosti vo výkazníctve. Naším cieľom je pomôcť spoločnostiam získať a udržať si konkurencieschopnosť, vytvoriť optimálne rámcové podmienky a rozvíjať obchodné príležitosti. www.eupd-group.com
O cene ESG Transparency Award
Ocenenie ESG TRANSPARENCY AWARD oceňuje európske organizácie, ktoré už vo svojej spoločnosti zakotvili perspektívne koncepty udržateľnosti a transparentne ich vykazujú vo forme správy o udržateľnosti. Títo priekopníci slúžia ako vzory pre ostatných, pretože menia svet a dokazujú, že ziskovosť a udržateľnosť nie sú protiklady, ale úspešné stratégie pre budúcnosť, ktorá stojí za to žiť. Skupina EUPD vyvinula štandard hodnotenia transparentnosti ESG na objektívne posúdenie transparentnosti, zodpovednosti a štrukturálnej kvality výkazníctva o ESG. Čerpá z najrelevantnejších európskych a medzinárodných smerníc pre výkazníctvo o udržateľnosti a slúži ako metodický základ ocenenia ESG Transparency Award. www.esg-transparency-award.de/en/
