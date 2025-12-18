Национальный музей Сингапура отмечает 60-летие независимости двумя новыми экспозициями, рассказывающими об истории становления государства

СИНГАПУР, 19 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- В рамках празднования 60-летия независимости Сингапура Национальный музей Сингапура (National Museum of Singapore) (NMS) представляет две памятные экспозиции, рассказывающие о превращении Сингапура из небольшого поселения в город мирового уровня, а также о важных вехах за последние 700 лет.

(L-R) Once Upon a Tide: Singapore's Journey from Settlement to Global City and Singapore Odyssea: A Journey Through Time.

Посетители могут начать просмотр с экспозиции «Сингапурская одиссея — путешествие сквозь время», расположенной на стеклянной ротонде Shaw Foundation Glass Rotunda, первой постоянной галерее, которая вновь откроется для посещения несмотря на идущую сейчас реконструкцию музея. Задуманный как введение в историю Сингапура, этот захватывающий мультимедийный проект переносит посетителей назад во времени, чтобы они могли стать свидетелями основополагающих моментов в истории страны. Используя браслет с поддержкой RFID, посетители могут выбрать одного из девяти магических компаньонов, вдохновленных местной фауной Сингапура, который проведет их через экспозицию и активирует скрытые слои контента об истории Сингапура.

В начале экспозиции посетителей встречает подвесной LED-глобус, на котором можно посмотреть двухминутное световое шоу, показывающее эволюцию морских путей, которые связывали Сингапур с миром на протяжении всей его истории. Когда посетители перемещаются по галерее и спускаются по спиральной площадке, они «путешествуют во времени» в обратной хронологии через ключевые главы истории Сингапура с помощью визуальных проекций на стенах, которые оживают при помощи анимированных сцен и роскошных звуковых ландшафтов — саундскейпов. Путешествие завершается у основания стеклянной ротонды с цифровым занавесом в виде водопада, который раскрывает исторические моменты прошлого Сингапура, и захватывающим медиа-шоу с различными мифами, связанными с происхождением Сингапура.

Чтобы продолжить знакомство с историей Сингапура, посетители музея могут ознакомиться с экспозицией «Однажды во время прилива — путь Сингапура от небольшого поселения до города мирового уровня», которая будет открыта до 9 октября 2026 года. На ней они смогут узнать, как море и река помогли Сингапуру трансформироваться из шумного порта 14 века в мировой центр, имеющий сегодня большое влияние.

Выставка, на которой представлено более 350 артефактов из Национальной коллекции Сингапура, поделена на пять тематических разделов, каждый из которых представляет различные аспекты развития Сингапура и реализован в виде сторителлинга с эффектом погружения. Посетители могут открыть для себя глубокие исторические корни острова и его выдающую роль в древней истории с помощью карт, раннюю торговую деятельность вдоль реки Сингапур, которая когда-то служила артерией древнего поселения, и принять участие в челлендже Sampan Challenge, переправляя пассажиров через реку. Благодаря повествованию от первого лица, фотографиям, личным реликвиям и даже цифровой викторине Singlish заключительный раздел завершается данью уважения сингапурцам и национальным организациям, которые оказали влияние на весь мир.

В каждом разделе посетителям предлагается задуматься о развитии идентичности Сингапура, задавая вопросы через RFID-браслет. В зависимости от данных ими ответов появлется один из четырех аватаров, который отражает их собственные ценности и стремления, позволяя им внести свой вклад в коллективное видение завтрашнего дня Сингапура.

Вместе эти две экпозиции образуют непрерывное путешествие для посетителей, которые смогут исследовать, испытать и поразмышлять об истории Сингапура на протяжении веков. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Национального музея, страницы музея в соцсетях Facebook или Instagram.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2845094/Composite_images.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2327471/NSM_Logo.jpg