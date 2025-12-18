Национальный музей Сингапура отмечает 60-летие независимости двумя новыми экспозициями, рассказывающими об истории становления государства

News provided by

National Museum of Singapore (NMS)

Dec 18, 2025, 21:00 ET

СИНГАПУР, 19 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- В рамках празднования 60-летия независимости Сингапура Национальный музей Сингапура (National Museum of Singapore) (NMS) представляет две памятные экспозиции, рассказывающие о превращении Сингапура из небольшого поселения в город мирового уровня, а также о важных вехах за последние 700 лет.

Continue Reading
(L-R) Once Upon a Tide: Singapore's Journey from Settlement to Global City and Singapore Odyssea: A Journey Through Time.
(L-R) Once Upon a Tide: Singapore's Journey from Settlement to Global City and Singapore Odyssea: A Journey Through Time.

Посетители могут начать просмотр с экспозиции «Сингапурская одиссея — путешествие сквозь время», расположенной на стеклянной ротонде Shaw Foundation Glass Rotunda, первой постоянной галерее, которая вновь откроется для посещения несмотря на идущую сейчас реконструкцию музея. Задуманный как введение в историю Сингапура, этот захватывающий мультимедийный проект переносит посетителей назад во времени, чтобы они могли стать свидетелями основополагающих моментов в истории страны. Используя браслет с поддержкой RFID, посетители могут выбрать одного из девяти магических компаньонов, вдохновленных местной фауной Сингапура, который проведет их через экспозицию и активирует скрытые слои контента об истории Сингапура.

В начале экспозиции посетителей встречает подвесной LED-глобус, на котором можно посмотреть двухминутное световое шоу, показывающее эволюцию морских путей, которые связывали Сингапур с миром на протяжении всей его истории. Когда посетители перемещаются по галерее и спускаются по спиральной площадке, они «путешествуют во времени» в обратной хронологии через ключевые главы истории Сингапура с помощью визуальных проекций на стенах, которые оживают при помощи анимированных сцен и роскошных звуковых ландшафтов — саундскейпов. Путешествие завершается у основания стеклянной ротонды с цифровым занавесом в виде водопада, который раскрывает исторические моменты прошлого Сингапура, и захватывающим медиа-шоу с различными мифами, связанными с происхождением Сингапура.

Чтобы продолжить знакомство с историей Сингапура, посетители музея могут ознакомиться с экспозицией «Однажды во время прилива — путь Сингапура от небольшого поселения до города мирового уровня», которая будет открыта до 9 октября 2026 года. На ней они смогут узнать, как море и река помогли Сингапуру трансформироваться из шумного порта 14 века в мировой центр, имеющий сегодня большое влияние.

Выставка, на которой представлено более 350 артефактов из Национальной коллекции Сингапура, поделена на пять тематических разделов, каждый из которых представляет различные аспекты развития Сингапура и реализован в виде сторителлинга с эффектом погружения. Посетители могут открыть для себя глубокие исторические корни острова и его выдающую роль в древней истории с помощью карт, раннюю торговую деятельность вдоль реки Сингапур, которая когда-то служила артерией древнего поселения, и принять участие в челлендже Sampan Challenge, переправляя пассажиров через реку. Благодаря повествованию от первого лица, фотографиям, личным реликвиям и даже цифровой викторине Singlish заключительный раздел завершается данью уважения сингапурцам и национальным организациям, которые оказали влияние на весь мир.

В каждом разделе посетителям предлагается задуматься о развитии идентичности Сингапура, задавая вопросы через RFID-браслет. В зависимости от данных ими ответов появлется один из четырех аватаров, который отражает их собственные ценности и стремления, позволяя им внести свой вклад в коллективное видение завтрашнего дня Сингапура.

Вместе эти две экпозиции образуют непрерывное путешествие для посетителей, которые смогут исследовать, испытать и поразмышлять об истории Сингапура на протяжении веков. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Национального музея, страницы музея в соцсетях Facebook или Instagram.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2845094/Composite_images.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2327471/NSM_Logo.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Narodowe Muzeum Singapuru upamiętnia 60. rocznicę niepodległości kraju, oferując dwie nowe atrakcje przedstawiające historię rozwoju Singapuru

Narodowe Muzeum Singapuru upamiętnia 60. rocznicę niepodległości kraju, oferując dwie nowe atrakcje przedstawiające historię rozwoju Singapuru

Z okazji 60. rocznicy niepodległości Singapuru Narodowe Muzeum Singapuru (NMS) prezentuje dwie okolicznościowe wystawy przedstawiające przemiany...
National Museum of Singapore si pripomína 60. výročie krajiny dvomi novými zážitkami, ktoré predstavujú rozvíjajúci sa príbeh Singapuru

National Museum of Singapore si pripomína 60. výročie krajiny dvomi novými zážitkami, ktoré predstavujú rozvíjajúci sa príbeh Singapuru

SINGAPUR, 19. december 2025 /PRNewswire/ – Pri príležitosti 60. výročia nezávislosti Singapuru uvádza National Museum of Singapore (NMS) dve pamätné...
More Releases From This Source

Explore

Art

Art

Travel

Travel

Entertainment

Entertainment

Amusement Parks and Tourist Attractions

Amusement Parks and Tourist Attractions

News Releases in Similar Topics