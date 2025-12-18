Le musée national de Singapour célèbre le 60e anniversaire de la nation en proposant deux nouvelles expériences pour présenter l'histoire évolutive de Singapour

SINGAPOUR, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Pour célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance de Singapour, le Musée national de Singapour (NMS) présente deux expériences commémoratives relatant la transformation de Singapour de colonie à ville mondiale et ses principales étapes au cours des 700 dernières années.

(L-R) Once Upon a Tide: Singapore's Journey from Settlement to Global City and Singapore Odyssea: A Journey Through Time.

Les visiteurs peuvent commencer leur expérience avec Singapore Odyssea : A Journey Through Time à la Rotonde en verre de la Fondation Shaw, la première galerie permanente à rouvrir dans le cadre de la rénovation en cours du musée. Conçue comme une introduction à l'histoire de Singapour, cette expérience multimédia immersive permet aux visiteurs de remonter le temps et d'assister à des moments déterminants de l'histoire de la nation. Grâce à un bracelet RFID, les visiteurs peuvent « adopter » l'un des neuf compagnons magiques inspirés de la faune indigène de Singapour pour les guider à travers la vitrine et activer des couches cachées de contenu sur l'histoire de Singapour.

Les visiteurs sont d'abord accueillis par un globe LED suspendu qui présente un spectacle lumineux de deux minutes, retraçant l'évolution des routes maritimes qui ont relié Singapour au monde tout au long de son histoire. En se déplaçant dans la galerie et en descendant la rampe en spirale, les visiteurs « voyagent dans le temps » dans une chronologie inversée à travers des chapitres cruciaux de l'histoire de Singapour grâce à des projections visuelles murales qui s'animent avec des scènes animées et de riches paysages sonores. Le voyage culmine au pied de la rotonde de verre, qui comporte un rideau de cascade numérique révélant des moments historiques du passé de Singapour, ainsi qu'un spectacle médiatique immersif présentant divers mythes associés aux origines de Singapour.

Pour poursuivre leur exploration de l'histoire de Singapour, les visiteurs peuvent se rendre à l'exposition Once Upon a Tide : Singapore's Journey from Settlement to Global City - qui se déroule jusqu'au 9 octobre 2026 - pour découvrir comment la mer et la rivière ont façonné l'évolution de Singapour, d'un port animé du XIVe siècle à une puissance mondiale aujourd'hui.

Présentant plus de 350 objets de la collection nationale de Singapour, l'exposition s'articule autour de cinq sections thématiques, chacune représentant différents aspects de l'évolution de Singapour et animée par des récits expérientiels. Les visiteurs peuvent découvrir les racines historiques profondes de l'île et son importance précoce à l'aide de cartes, les premières activités commerciales le long de la rivière Singapour, qui servait autrefois d'élément vital pour les premiers habitants, et relever le défi du sampan pour faire traverser la rivière à des passagers. À l'aide de témoignages, de photographies, d'objets personnels et même d'un quiz numérique sur le singlish, la dernière section se termine par un hommage aux Singapouriens et aux organisations locales qui ont eu un impact à l'échelle mondiale.

Dans chaque section, les visiteurs sont invités à réfléchir à l'évolution de l'identité de Singapour en répondant à des questions au moyen d'un bracelet RFID. Leurs réponses révèlent l'un des quatre avatars qui reflètent leurs propres valeurs et aspirations, leur permettant ainsi de contribuer à la vision collective de l'avenir de Singapour.

Ensemble, ces deux expériences forment un parcours continu permettant aux visiteurs d'explorer, de vivre et de réfléchir à l'histoire de Singapour à travers les siècles. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du Musée national, Facebook ou Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2845094/Composite_images.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2327471/NSM_Logo.jpg