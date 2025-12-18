National Museum of Singapore si pripomína 60. výročie krajiny dvomi novými zážitkami, ktoré predstavujú rozvíjajúci sa príbeh Singapuru
Dec 18, 2025, 21:00 ET
SINGAPUR, 19. december 2025 /PRNewswire/ – Pri príležitosti 60. výročia nezávislosti Singapuru uvádza National Museum of Singapore (NMS) dve pamätné podujatia, ktoré dokumentujú premenu Singapuru z osady na globálne mesto a jeho hlavné míľniky za posledných 700 rokov.
Návštevníci môžu začať prehliadkou Singapurská odysea: Cesta časom v sklenenej rotunde nadácie Shaw Foundation, prvej stálej galérii, ktorá bola znovu otvorená uprostred prebiehajúcej rekonštrukcie múzea. Tento pohlcujúci multimediálny zážitok, ktorý má slúžiť ako úvod do histórie Singapuru, prenesie návštevníkov späť v čase, aby sa stali svedkami formujúcich okamihov v dejinách národa. Prostredníctvom náramku s technológiou RFID si návštevníci môžu „adoptovať" jedného z deviatich magických spoločníkov inšpirovaných pôvodnou singapurskou faunou, ktorí ich budú sprevádzať výstavou a aktivujú skryté vrstvy obsahu o histórii Singapuru.
Návštevníkov najprv privíta závesný LED glóbus, na ktorom sa spúšťa dvojminútová svetelná show mapujúca vývoj námorných trás, ktoré prepájali Singapur so svetom počas celej jeho histórie. Ako sa návštevníci prechádzajú galériou a schádzajú po špirálovej rampe, „cestujú v čase" smerom naspäť cez kľúčové kapitoly singapurskej histórie prostredníctvom vizuálnych nástenných projekcií, ktoré ožívajú animovanými scénami a bohatými zvukovými kulisami. Cesta vrcholí pri základni sklenenej rotundy, ktorá ponúka digitálnu vodopádovú oponu odhaľujúcu historické momenty minulosti Singapuru a pohlcujúcu mediálnu show s rôznymi mýtmi spojenými s pôvodom Singapuru.
Ak chcú návštevníci pokračovať v objavovaní histórie Singapuru, môžu navštíviť výstavu Kedysi dávno: Cesta Singapuru od osady ku globálnemu mestu – ktorá potrvá do 9. októbra 2026. Odhaľuje, ako more a rieka formovali vývoj Singapuru z rušného prístavu zo 14. storočia na dnešnú globálnu mocnosť.
Výstava, ktorá uvádza viac ako 350 artefaktov zo singapurskej národnej zbierky, je rozdelená do piatich tematických sekcií. Každá z nich predstavuje rôzne aspekty vývoja Singapuru a ožíva prostredníctvom zážitkového rozprávania príbehov. Návštevníci môžu objaviť hlboké historické korene ostrova a jeho raný význam prostredníctvom máp, skorých obchodných aktivít pozdĺž rieky Singapur, ktorá kedysi slúžila ako životodarná tepna raného osídlenia, či zúčastniť sa Sampan Challenge a prepraviť cestujúcich cez rieku. Prostredníctvom osobných svedectiev, fotografií, osobných artefaktov a dokonca aj digitálneho kvízu v jazyku Singlish sa záverečná časť končí poctou Singapurčanom a domácim organizáciám s globálnym vplyvom.
V každej sekcii sú návštevníci vyzvaní, aby sa zamysleli nad vývojom singapurskej identity prostredníctvom otázok, ktoré dostanú cez náramok RFID. Ich odpovede odhalia jeden zo štyroch avatarov, ktoré odrážajú ich vlastné hodnoty a ašpirácie, vďaka čomu môžu prispieť ku kolektívnej vízii zajtrajška Singapuru.
Tieto dva zážitky spoločne vytvárajú pre návštevníkov nepretržitú cestu, na ktorej môžu objavovať, zažívať a zamyslieť sa nad históriou Singapuru naprieč stáročiami. Viac informácií nájdete na webovej stránke, Facebooku alebo Instagrame NMS.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845094/Composite_images.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2327471/NSM_Logo.jpg
