Das National Museum of Singapore ehrt den 60. Jahrestag der Nation mit zwei neuen Erlebnissen, die die sich entwickelnde Geschichte Singapurs vorstellen

SINGAPUR, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zur Feier des 60. Jahrestages der Unabhängigkeit Singapurs präsentiert das National Museum of Singapore (NMS) zwei Gedenkveranstaltungen, die Singapurs Wandel von der Siedlung zur Weltstadt und seine wichtigsten Meilensteine in den letzten 700 Jahren darstellen.

(L-R) Once Upon a Tide: Singapore's Journey from Settlement to Global City and Singapore Odyssea: A Journey Through Time.

Besucher können ihr Erlebnis mit Singapore Odyssea : A Journey Through Time in der Shaw Foundation Glass Rotunda beginnen, der ersten permanenten Galerie, die im Zuge der laufenden Renovierung des Museums wiedereröffnet wurde. Dieses multimediale Erlebnis ist als Einführung in die Geschichte Singapurs gedacht und führt die Besucher in die Vergangenheit, um prägende Momente in der Geschichte des Landes zu erleben. Mit einem RFID-Armband können die Besucher einen von neun magischen Begleitern „adoptieren", die von der einheimischen Fauna Singapurs inspiriert sind und sie durch die Ausstellung führen und versteckte Inhalte zur Geschichte Singapurs aktivieren.

Die Besucher werden zunächst von einem aufgehängten LED-Globus begrüßt, in dem eine zweiminütige Lichtshow läuft, die die Entwicklung der Seewege nachzeichnet, die Singapur im Laufe seiner Geschichte mit der Welt verbunden haben. Wenn die Besucher durch die Galerie gehen und die spiralförmige Rampe hinunterfahren, machen sie eine „Zeitreise" in umgekehrter Chronologie durch die wichtigsten Kapitel der Geschichte Singapurs, die durch visuelle Wandprojektionen mit animierten Szenen und reichhaltigen Geräuschkulissen lebendig werden. Die Reise gipfelt am Fuße der gläsernen Rotunde mit einem digitalen Wasserfallvorhang, der historische Momente aus der Vergangenheit Singapurs zeigt, und einer immersiven Medienshow, die verschiedene Mythen rund um die Ursprünge Singapurs präsentiert.

Um ihre Erkundung der Geschichte Singapurs fortzusetzen, können Besucher die Ausstellung Once Upon a Tide besuchen: Singapore's Journey from Settlement to Global City - die bis zum 9. Oktober 2026 läuft - können Sie entdecken, wie das Meer und der Fluss die Entwicklung Singapurs von einem geschäftigen Hafen im 14. Jahrhundert zu einem heutigen globalen Kraftzentrum geprägt haben.

Die Ausstellung mit über 350 Artefakten aus der Nationalen Sammlung Singapurs ist in fünf thematische Abschnitte gegliedert, die jeweils verschiedene Aspekte der Entwicklung Singapurs darstellen und durch erlebnisorientierte Erzählungen zum Leben erweckt werden. Die Besucher können die tiefen historischen Wurzeln der Insel und ihre frühe Bedeutung anhand von Landkarten entdecken, frühe Handelsaktivitäten entlang des Singapore River, der einst als Lebensader der frühen Siedlung diente, kennenlernen und an der Sampan Challenge teilnehmen, um Passagiere über den Fluss zu befördern. Mit Erfahrungsberichten, Fotos, persönlichen Artefakten und sogar einem digitalen Singlish-Quiz schließt der letzte Abschnitt mit einer Hommage an Singapurer und einheimische Organisationen, die weltweit etwas bewirkt haben.

In jedem Abschnitt werden die Besucher aufgefordert, über die Entwicklung der Identität Singapurs nachzudenken, indem sie mit Hilfe eines RFID-Armbands Fragen beantworten. Ihre Antworten offenbaren einen von vier Avataren, die ihre eigenen Werte und Bestrebungen widerspiegeln und es ihnen ermöglichen, einen Beitrag zur kollektiven Vision von Singapurs Zukunft zu leisten.

Zusammen bilden diese beiden Erlebnisse eine kontinuierliche Reise, auf der die Besucher die Geschichte Singapurs über die Jahrhunderte hinweg erkunden, erleben und darüber nachdenken können. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Nationalmuseums, Facebook oder Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845094/Composite_images.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2327471/NSM_Logo.jpg