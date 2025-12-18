Narodowe Muzeum Singapuru upamiętnia 60. rocznicę niepodległości kraju, oferując dwie nowe atrakcje przedstawiające historię rozwoju Singapuru

SINGAPUR, 19 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Z okazji 60. rocznicy niepodległości Singapuru Narodowe Muzeum Singapuru (NMS) prezentuje dwie okolicznościowe wystawy przedstawiające przemiany Singapuru od osady do globalnego miasta oraz najważniejsze wydarzenia z ostatnich 700 lat.

(L-R) Once Upon a Tide: Singapore's Journey from Settlement to Global City and Singapore Odyssea: A Journey Through Time.
Zwiedzający mogą rozpocząć swą podróż od wystawy „Singapore Odyssea: A Journey Through Time" („Singapurska odyseja: podróż w czasie") w okrągłej przestrzeni Shaw Foundation Glass Rotunda, pierwszej stałej galerii, która została ponownie otwarta w ramach trwającej renowacji muzeum. Ta wciągająca multimedialna wystawa, mająca na celu wprowadzenie zwiedzających w historię Singapuru, przenosi ich w czasie, aby mogli być świadkami przełomowych momentów w historii kraju. Dzięki opasce na rękę z technologią RFID zwiedzający mogą „adoptować" jednego z dziewięciu magicznych towarzyszy inspirowanych rodzimą fauną Singapuru, który poprowadzi ich przez wystawę i aktywuje ukryte warstwy treści związanych z historią Singapuru.

Zwiedzających wita zawieszona kula LED, na której wyświetlany jest dwuminutowy pokaz świetlny przedstawiający ewolucję szlaków morskich łączących Singapur ze światem na przestrzeni dziejów. Przemieszczając się po galerii i schodząc po spiralnej rampie, zwiedzający odbywają „podróż w czasie" w odwrotnej chronologii przez kluczowe rozdziały historii Singapuru dzięki wizualnym projekcjom na ścianach, które ożywają dzięki animowanym scenom i bogatym efektom dźwiękowym. Podróż kończy się u podstawy szklanej rotundy (Glass Rotunda), w której znajduje się cyfrowa kurtyna wodospadu, ukazująca historyczne momenty z przeszłości Singapuru, a także można tu wziąć udział we wciągającym pokazie multimedialnym przedstawiającym różne mity związane z początkami Singapuru.

W celu dalszego zgłębiania historii Singapuru zwiedzający mogą odwiedzić wystawę „Once Upon a Tide: Singapore's Journey from Settlement to Global City" (Dawno, dawno temu: droga Singapuru od osady portowej do globalnej metropolii), która potrwa do 9 października 2026 r., aby dowiedzieć się, jak morze i rzeka wpłynęły na ewolucję Singapuru od tętniącego życiem portu w XIV wieku do dzisiejszej globalnej potęgi.

Wystawa, na której można zobaczyć ponad 350 artefaktów z Narodowej Kolekcji Singapuru, podzielona jest na pięć sekcji tematycznych, z których każda przedstawia różne aspekty ewolucji Singapuru i ożywia je dzięki opowieściom pełnym wrażeń. Zwiedzający mogą odkryć głębię dziejów wyspy i jej dawną świetność dzięki mapom, informacjom o wczesnej działalności handlowej wzdłuż rzeki Singapur, która niegdyś była siłą napędową wczesnej osady, a także wziąć udział w wyzwaniu Sampan Challenge, polegającym na przewożeniu pasażerów przez rzekę. Ostatnia sekcja, zawierająca relacje z pierwszej ręki, zdjęcia, osobiste artefakty, a nawet cyfrowy quiz z języka singlish, kończy się hołdem dla Singapurczyków i lokalnych organizacji, które wywarły wpływ na cały świat.

W każdej sekcji zachęca się zwiedzających do refleksji nad ewolucją tożsamości Singapuru poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania za pomocą opaski RFID. W zależności od udzielonych odpowiedzi wyświetla się jeden z czterech awatarów odzwierciedlających wartości i aspiracje zwiedzających, co pozwala im wnieść swój wkład w zbiorową wizję przyszłości Singapuru.

Dzięki tym dwóm atrakcjom zwiedzający wyruszają w fascynującą podróż, podczas której mogą odkrywać, doświadczać i analizować historię Singapuru na przestrzeni wieków. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Narodowego, Facebooku i Instagramie.

News Releases in Similar Topics