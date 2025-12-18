- El Museo Nacional de Singapur honra el 60 aniversario de la nación con dos nuevas experiencias para presentar la historia en evolución de Singapur

SINGAPUR, 19 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para celebrar el 60° aniversario de la independencia de Singapur, el Museo Nacional de Singapur (NMS) presenta dos experiencias conmemorativas que narran la transformación de Singapur desde asentamiento a ciudad global y sus principales hitos en los últimos 700 años.

(L-R) Once Upon a Tide: Singapore's Journey from Settlement to Global City and Singapore Odyssea: A Journey Through Time.

Los visitantes pueden comenzar su experiencia con Odisea Singapur: Un Viaje a través del Tiempo en la Rotonda de Cristal de la Fundación Shaw, la primera galería permanente que reabre durante la renovación del museo. Concebida como una introducción a la historia de Singapur, esta experiencia multimedia inmersiva transporta a los visitantes a un viaje en el tiempo para presenciar momentos clave de la historia del país. Mediante una pulsera con RFID, los visitantes pueden "adoptar" a uno de los nueve Compañeros Mágicos inspirados en la fauna autóctona de Singapur, que los guiará a través de la exposición y activará capas ocultas de contenido sobre la historia de Singapur.

Los visitantes son recibidos primero por un globo LED suspendido que presenta un espectáculo de luces de dos minutos, que traza la evolución de las rutas marítimas que han conectado a Singapur con el mundo a lo largo de su historia. A medida que los visitantes recorren la galería y descienden por la rampa en espiral, viajan en el tiempo en orden inverso a través de capítulos cruciales de la historia de Singapur mediante proyecciones visuales en las paredes que cobran vida con escenas animadas y paisajes sonoros de gran riqueza. El recorrido culmina en la base de la Rotonda de Cristal, que cuenta con una cortina de cascada digital que revela momentos históricos del pasado de Singapur y un espectáculo multimedia inmersivo que presenta diversos mitos asociados con los orígenes de Singapur.

Para continuar su exploración de la historia de Singapur, los visitantes pueden visitar la exposición Once Upon a Tide: Singapore's Journey from Settlement to Global City (Érase una vez una marea: el viaje de Singapur desde el asentamiento hasta la ciudad global), que estará abierta hasta el 9 de octubre de 2026, para descubrir cómo el mar y el río han dado forma a la evolución de Singapur desde un bullicioso puerto del siglo XIV a una potencia mundial en la actualidad.

Con más de 350 objetos de la Colección Nacional de Singapur, la exposición se distribuye en cinco secciones temáticas, cada una de las cuales representa diferentes aspectos de la evolución de Singapur y cobra vida a través de una narrativa experiencial. Los visitantes pueden descubrir las profundas raíces históricas de la isla y su prominencia inicial a través de mapas, las primeras actividades comerciales a lo largo del río Singapur, que en su día fue el motor de los primeros asentamientos, y participar en el Desafío Sampan para cruzar el río en barco. Mediante relatos en primera persona, fotografías, objetos personales e incluso un concurso digital de singlish, la sección final concluye con un homenaje a los singapurenses y a las organizaciones locales que han tenido un impacto global.

En cada sección, se invita a los visitantes a reflexionar sobre la evolución de la identidad de Singapur respondiendo preguntas mediante una pulsera RFID. Sus respuestas revelan uno de los cuatro avatares que reflejan sus propios valores y aspiraciones, permitiéndoles contribuir a la visión colectiva del futuro de Singapur.

Juntas, estas dos experiencias conforman un viaje continuo que permite a los visitantes explorar, experimentar y reflexionar sobre la historia de Singapur a lo largo de los siglos. Para más información, visite el sitio web, Facebook o Instagram del Museo Nacional.

