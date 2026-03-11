Юридическая фирма Kasowitz LLP опубликовала актуализированный отчет, посвященный анализу нарушений фундаментальных процессуальных норм как основания для дальнейшего содержания под стражей и судебного преследования мэра Тираны (Албания) Эриона Велиая

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Юридическая фирма Kasowitz LLP сегодня опубликовала отчет, в котором рассматриваются нарушения фундаментальных процессуальных норм, лежащие в основе дальнейшего содержания под стражей и судебного преследования Эриона Велиая (Erion Veliaj), мэра Тираны (Албания). Опубликованный сегодня отчет дополняет и обновляет предыдущие отчеты, выпущенные 24 июня 2025 года и 28 октября 2025 года.

В актуализированном отчете по делу Велиая рассматриваются две ключевые новости в развитии событий, касающиеся расследования. Во-первых, отчет привлекает внимание к попыткам обвинения – Специальной структуры Албании по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) – ограничить право мэра Велиая на справедливое правосудие. SPAK неоднократно блокировала мэру Велиаю доступ к материалам дела и возможность ознакомления с доказательствами объемом порядка 60.000 страниц для подготовки к судебному разбирательству. Кроме того, SPAK ограничила способы и формы общения государственного защитника мэра Велиая со своим подопечным, в том числе при обсуждении доказательств и подготовке линии защиты. Буквально вчера суд первой инстанции, заседавший в составе коллегии из трех судей, признал поведение SPAK необоснованным, обязав SPAK передать материалы дела мэру Велиаю для ознакомления и отложив судебное разбирательство на две недели. Хотя это решение является шагом в правильном направлении, остается открытым вопрос, сможет ли мэр Велиай реально ознакомиться с материалами и обработать столь значительный объем доказательств за такой короткий срок.

Во-вторых, SPAK продолжает выдвигать сомнительные аргументы, пытаясь обосновать дальнейшее содержание мэра Велиая в предварительном заключении. Совсем недавно SPAK сослалась на лоббистскую деятельность мэра Велиая в качестве основания для продления его содержания под стражей. Однако лоббистская деятельность не входит в число предусмотренных законом критериев, которые могут оправдывать содержание обвиняемого в заключении. Существует лишь одна причина, по которой SPAK использует данный аргумент: наказать мэра Велиая и отмстить ему за реализацию своего демократического права на подачу петиций, что фактически позволило выявить многочисленные нарушения надлежащей правовой процедуры со стороны SPAK в его деле.

«То, что SPAK использует законную общественную деятельность и лоббирование как основание для продолжения незаконного содержания мэра Велиая под стражей в Албании, вызывает глубокую тревогу, — заявил Даниэль Феттерман (Daniel Fetterman), партнер Kasowitz LLP и международный адвокат мэра Велиая. — Обращение к органам власти с петициями и публичное обсуждение собственного дела является фундаментальным демократическим правом, а не основанием для лишения свободы или наказания. После более чем одного года досудебного содержания под стражей и других серьезных нарушений надлежащей правовой процедуры в деле мэра Велиая правительству Соединенных Штатов Америки, которое участвовало в создании SPAK и оказывало ей консультационную поддержку, уместно было бы изучить происходящее и причины данной ситуации. Именно об этом мы просим в наших письмах, направленных в Государственный департамент США и Министерство юстиции США».

Полный текст отчета доступен здесь.

В состав юридической команды Kasowitz, представляющей интересы мэра Велиая, входят партнеры Даниэль Дж. Феттерман (Daniel J. Fetterman) и Брайан С. Чой (Brian S. Choi) в Нью-Йорке, а также старший юрисконсульт Кларин Нарди Риддл (Clarine Nardi Riddle) и специальный юрисконсульт Дэвид Миллер (David Miller) в Вашингтоне, округ Колумбия.

