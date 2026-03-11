Kancelaria prawna Kasowitz LLP opublikowała najnowszy raport dotyczący fundamentalnych uchybień proceduralnych leżących u podstaw dalszego przetrzymywania w areszcie i postawienia w stan oskarżenia Eriona Veliaja, burmistrza Tirany w Albanii

NOWY JORK, 11 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Kancelaria prawna Kasowitz LLP opublikowała dzisiaj raport dotyczący fundamentalnych uchybień proceduralnych leżących u podstaw dalszego przetrzymywania w areszcie i postawienia w stan oskarżenia Eriona Veliaja, burmistrza Tirany w Albanii. Dzisiejszy raport stanowi uzupełnienie i aktualizację poprzednich raportów opublikowanych 24 czerwca 2025 r. i 28 października 2025 r.

Zaktualizowany raport porusza dwie kluczowe kwestie związane ze sprawą burmistrza Veliaja. Po pierwsze, zwraca uwagę na działania prokuratora - albańskiej Specjalnej Struktury ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej (SPAK) - mające na celu ograniczenie prawa burmistrza Veliaja do sprawiedliwego procesu sądowego. SPAK wielokrotnie blokowała burmistrzowi Veliajowi dostęp do liczących prawie 60 000 stron materiałów dowodów oraz możliwość zapoznania się z nimi w celu przygotowania się do procesu. Ponadto SPAK ograniczyła sposób i środki, za pomocą których wyznaczony przez państwo adwokat burmistrza Veliaja może rozmawiać z nim na temat dowodów i przygotowywać jego obronę. Wczoraj sąd pierwszej instancji w składzie trzech sędziów nie zgodził się z postępowaniem SPAK, nakazując jej przesłanie akt dowodowych burmistrzowi Veliajowi do wglądu i odraczając proces o dwa tygodnie. Chociaż decyzja ta jest krokiem we właściwym kierunku, to dopiero okaże się, czy burmistrz Veliaj będzie w stanie realistycznie przejrzeć i przetworzyć tak dużą ilość dowodów w tak krótkim czasie.

Po drugie, SPAK nadal wysuwa fałszywe argumenty, aby uzasadnić dalsze przetrzymywanie burmistrza Veliaja w areszcie przedprocesowym. Ostatnio SPAK powołała się na działalność lobbingową burmistrza Veliaja jako podstawę do przedłużenia jego aresztu. Lobbing nie stanowi jednak kryterium uzasadniającego aresztowanie oskarżonego. SPAK wykorzystała ten argument tylko z jednego powodu: aby ukarać burmistrza Veliaja i zemścić się na nim za skorzystanie z demokratycznego prawa do składania petycji, które skutecznie ujawniło liczne naruszenia zasad rzetelnego procesu sądowego w jego sprawie.

„Opieranie się przez SPAK na zgodnym z prawem rzecznictwie i lobbingu w celu uzasadnienia dalszego bezprawnego aresztowania burmistrza Veliaja w Albanii jest głęboko niepokojące - powiedział Daniel Fetterman, partner w kancelarii Kasowitz LLP i międzynarodowy pełnomocnik burmistrza Veliaja. - Składanie petycji do rządów i publiczne wypowiadanie się na temat swojej sprawy jest podstawowym prawem demokratycznym i nie stanowi podstawy do uwięzienia lub ukarania. Po ponad rocznym areszcie tymczasowym i innych poważnych naruszeniach proceduralnych w sprawie burmistrza Veliaja, rząd amerykański - który pomógł w utworzeniu SPAK i doradzał tej instytucji - powinien zbadać, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje. W pismach skierowanych do Departamentu Stanu i Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych właśnie o to prosimy".

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj.

W skład zespołu prawnego Kasowitz reprezentującego burmistrza Veliaja wchodzą partnerzy Daniel J. Fetterman i Brian S. Choi z Nowego Jorku oraz główny adwokat strony Clarine Nardi Riddle i specjalny doradca prawny David Miller z Waszyngtonu.

