Kasowitz LLP publie un rapport actualisé examinant les vices de procédure fondamentaux qui sous-tendent le maintien en détention et les poursuites à l'encontre d'Erion Veliaj, le maire de Tirana, en Albanie.

NEW YORK, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- Kasowitz LLP a publié aujourd'hui un rapport examinant les vices de procédure fondamentaux qui sous-tendent le maintien en détention et les poursuites contre Erion Veliaj, le maire de Tirana, en Albanie. Le rapport d'aujourd'hui complète et met à jour les rapports précédents publiés le 24 juin 2025 et le 28 octobre 2025.

Le rapport Veliaj actualisé aborde deux mises à jour importantes dans l'affaire du maire Veliaj. Tout d'abord, il met en lumière les tentatives du procureur - la Structure spéciale albanaise de lutte contre la corruption et le crime organisé (SPAK) - de porter atteinte au droit du maire Veliaj à un procès équitable. La SPAK a empêché à plusieurs reprises le maire Veliaj d'accéder à près de 60 000 pages de preuves et de les examiner pour préparer son procès. De plus, SPAK a restreint la manière et les moyens par lesquels l'avocat du maire Veliaj, désigné par l'État, peut s'entretenir avec lui au sujet des preuves et préparer sa défense. Hier encore, le tribunal de première instance composé de trois juges a rejeté la conduite de SPAK, ordonnant à SPAK d'envoyer son dossier de preuves au maire Veliaj pour qu'il l'examine et reportant le procès de deux semaines. Bien que cette décision représente un pas dans la bonne direction, il reste à voir si le maire Veliaj peut de manière réaliste examiner et traiter un volume important de preuves dans un court laps de temps.

Deuxièmement, la SPAK continue d'avancer des arguments fallacieux pour justifier le maintien en détention provisoire du maire Veliaj. Plus récemment, SPAK a invoqué les activités de lobbying du maire Veliaj pour prolonger sa détention. Le lobbying ne fait toutefois pas partie des critères définis pour justifier la détention d'un prévenu. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle SPAK l'a utilisé à cette fin : pour punir le maire Veliaj et exercer des représailles contre lui parce qu'il a exprimé son droit démocratique de pétitionner, ce qui a effectivement mis en évidence les nombreuses violations des droits de la défense commises par la SPAK dans son cas.

"Le fait que la SPAK s'appuie sur des activités légales de plaidoyer et de lobbying pour justifier le maintien en détention illégale du maire Veliaj en Albanie est profondément troublant", a déclaré Daniel Fetterman, associé du cabinet Kasowitz LLP et conseiller international du maire Veliaj. "Le fait d'adresser des pétitions aux gouvernements et de parler publiquement de son cas est un droit démocratique fondamental et ne constitue pas un motif d'emprisonnement ou de sanction. Après plus d'un an de détention provisoire et d'autres violations graves des droits de la défense dans l'affaire du maire Veliaj, il convient que le gouvernement américain - qui a contribué à la création de la SPAK et l'a conseillée - examine ce qui s'est passé et les raisons de cette situation. C'est exactement ce que nous leur demandons de faire en adressant des lettres au département d'État et au ministère de la justice des États-Unis".

Le rapport est disponible dans son intégralité à l'adresse suivante : ici.

L'équipe de Kasowitz représentant le maire Veliaj comprend les associés Daniel J. Fetterman et Brian S. Choi à New York, ainsi que la conseillère principale Clarine Nardi Riddle et le conseiller spécial David Miller à Washington, D.C.

