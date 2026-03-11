Kasowitz LLP veröffentlicht einen aktualisierten Bericht, der die grundlegenden Verfahrensmängel untersucht, die der anhaltenden Inhaftierung und Verfolgung von Erion Veliaj, dem Bürgermeister von Tirana, Albanien, zugrunde liegen

NEW YORK, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Kasowitz LLP hat heute einen Bericht veröffentlicht, der die grundlegenden Verfahrensmängel untersucht, die der anhaltenden Inhaftierung und Verfolgung von Erion Veliaj, dem Bürgermeister von Tirana, Albanien, zugrunde liegen. Der heutige Bericht ergänzt und aktualisiert frühere Berichte, die am 24. Juni 2025 und am 28. Oktober 2025 veröffentlicht wurden.

Der aktualisierte Veliaj-Bericht geht auf zwei wichtige Aktualisierungen im Fall von Bürgermeister Veliaj ein. Zunächst werden die Versuche der Staatsanwaltschaft - Albaniens Sonderstruktur gegen Korruption und organisierte Kriminalität (SPAK) - aufgezeigt, das Recht von Bürgermeister Veliaj auf ein faires Verfahren zu beeinträchtigen. SPAK hat Bürgermeister Veliaj wiederholt daran gehindert, auf fast 60.000 Seiten Beweismaterial zuzugreifen, um sich auf seinen Prozess vorzubereiten. Darüber hinaus hat SPAK die Art und Weise eingeschränkt, in der der staatlich bestellte Anwalt von Bürgermeister Veliaj mit ihm über die Beweise sprechen und seine Verteidigung vorbereiten kann. Erst gestern lehnte das aus drei Richtern bestehende Gericht das Verhalten von SPAK ab und wies SPAK an, seine Beweisunterlagen an Bürgermeister Veliaj zur Überprüfung zu übermitteln und den Prozess um zwei Wochen zu verschieben. Diese Entscheidung stellt zwar einen Schritt in die richtige Richtung dar, es bleibt jedoch abzuwarten, ob Bürgermeister Veliaj realistischerweise in der Lage ist, eine beträchtliche Menge an Beweismaterial innerhalb eines kurzen Zeitraums zu prüfen und zu bearbeiten.

Zweitens führt SPAK weiterhin fadenscheinige Argumente an, um die fortgesetzte Untersuchungshaft von Bürgermeister Veliaj zu rechtfertigen. Zuletzt führte SPAK die Lobbyarbeit von Bürgermeister Veliaj als Grund für die Verlängerung seiner Haft an. Lobbying gehört jedoch nicht zu den definierten Kriterien, die die Inhaftierung eines Beschuldigten rechtfertigen. Es gibt nur einen Grund, warum SPAK sie dazu benutzt hat: um Bürgermeister Veliaj zu bestrafen und Vergeltung zu üben, weil er sein demokratisches Recht auf Petition wahrgenommen hat, wodurch die zahlreichen Verstöße gegen ein ordnungsgemäßes Verfahren in seinem Fall durch SPAK aufgedeckt wurden.

"Die Tatsache, dass SPAK sich auf rechtmäßige Interessenvertretung und Lobbyarbeit beruft, um die fortgesetzte rechtswidrige Inhaftierung von Bürgermeister Veliaj in Albanien zu rechtfertigen, ist zutiefst beunruhigend", sagte Daniel Fetterman, Partner bei Kasowitz LLP und internationaler Rechtsberater von Bürgermeister Veliaj. "Petitionen an Regierungen zu richten und öffentlich über seinen Fall zu sprechen, ist ein demokratisches Grundrecht und kein Grund für Inhaftierung oder Bestrafung. Nach mehr als einem Jahr Untersuchungshaft und anderen schwerwiegenden Verstößen gegen ein ordnungsgemäßes Verfahren im Fall des Bürgermeisters Veliaj ist es angebracht, dass die amerikanische Regierung - die bei der Einrichtung und Beratung von SPAK mitgewirkt hat - untersucht, was vor sich geht und warum dies geschieht. In Briefen an das US-Außenministerium und das Justizministerium fordern wir sie auf, genau das zu tun".

Das Kasowitz-Team, das Bürgermeister Veliaj vertritt, besteht aus den Partnern Daniel J. Fetterman und Brian S. Choi in New York sowie Senior Counsel Clarine Nardi Riddle und Special Counsel David Miller in Washington, D.C.

