Kasowitz LLP zverejňuje aktualizovanú správu, ktorá skúma základné nedostatky v riadnom procese, ktoré viedli k zadržiavaniu a stíhaniu Eriona Veliaja, starostu albánskej Tirany
Mar 11, 2026, 17:10 ET
NEW YORK, 11. marec 2026 /PRNewswire/ – Právnická spoločnosť Kasowitz LLP dnes zverejnila správu, ktorá skúma základné nedostatky v procese, ktoré viedli k pokračujúcemu zadržiavaniu a trestnému stíhaniu Eriona Veliaja, starostu Tirany v Albánsku. Dnešná správa dopĺňa a aktualizuje predchádzajúce správy vydané 24. júna 2025 a 28. októbra 2025.
Aktualizovaná správa o Veliajovi sa zaoberá dvoma kľúčovými aktualizáciami v prípade starostu Veliaja. Po prvé, poukazuje na pokusy prokurátora – albánskej špeciálnej štruktúry proti korupcii a organizovanému zločinu (SPAK) – porušiť právo starostu Veliaja na spravodlivý proces. SPAK opakovane zabránil starostovi Veliajovi, aby si mohol pozrieť a preštudovať takmer 60 000 strán dôkazov potrebných, aby sa pripravil na svoj súdny proces. Okrem toho SPAK obmedzil spôsob a prostriedky, ktorými môže štátom ustanovený právnik starostu Veliaja hovoriť so svojím klientom o dôkazoch a pripravovať si obhajobu. Len včera súd prvého stupňa, zložený z trojčlenného senátu, zamietol konanie SPAK, nariadil SPAKu, aby zaslali dôkazný spis starostovi Veliajovi na preskúmanie a odročil súdne konanie o dva týždne. Hoci toto rozhodnutie predstavuje krok správnym smerom, zostáva otázne, či starosta Veliaj dokáže realisticky preskúmať a spracovať veľké množstvo dôkazov v krátkom čase.
Po druhé, SPAK naďalej uvádza nepravdivé argumenty na odôvodnenie pokračujúcej väzby starostu Veliaja. Najnovšie SPAK uviedol ako dôvod na predĺženie väzby starostu Veliaja jeho lobistické aktivity. Lobbovanie však nepatrí medzi definované kritériá na odôvodnenie väzby obžalovaného. Existuje len jeden dôvod, prečo to SPAK využil: aby potrestal starostu Veliaja a prijal voči nemu odvetné opatrenia za to, že prejavil svoje demokratické právo na námietku, čím v podstate odhalil početné porušenia riadneho procesu zo strany SPAKu v jeho prípade.
„Fakt, že SPAK využíva zákonnú obhajobu a lobbovanie pri odôvodňovaní pokračujúceho nezákonného zadržiavania starostu Veliaja v Albánsku je hlboko znepokojujúce," povedal Daniel Fetterman, partner v spoločnosti Kasowitz LLP a medzinárodný poradca starostu Veliaja. „Podávanie námietky vládam a verejné vyjadrovanie sa k svojmu prípadu sú základným demokratickým právom a nie sú dôvodom na uväznenie či trest. Po viac ako roku vyšetrovacej väzby a ďalších závažných porušeniach riadneho procesu v prípade starostu Veliaja je vhodné, aby americká vláda – ktorá pomohla založiť SPAK a poskytovala mu poradenstvo – preskúmala, čo sa deje a prečo sa to deje. Listami adresovanými ministerstvu zahraničných vecí a ministerstvu spravodlivosti USA ich žiadame presne o to."
Kópia celej správy je k dispozícii tu.
V tíme Kasowitz, ktorý zastupuje starostu Veliaja, sú partneri Daniel J. Fetterman a Brian S. Choi v New Yorku a hlavná právna zástupkyňa Clarine Nardi Riddle a špeciálny právny zástupca David Miller vo Washingtone, D.C.
