Kasowitz LLP zveřejňuje aktualizovanou zprávu, která zkoumá zásadní nedostatky v řádném soudním řízení, které vedly k pokračujícímu zadržování a stíhání Eriona Veliaje, starosty albánské Tirany
Mar 11, 2026, 11:47 ET
NEW YORK, 11. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Kasowitz LLP dnes zveřejnila zprávu, která zkoumá zásadní nedostatky v řádném soudním řízení, které vedly k pokračujícímu zadržování a stíhání Eriona Veliaje, starosty albánské Tirany. Dnešní zpráva doplňuje a aktualizuje předchozí zprávy vydané 24. června 2025 a 28. října 2025.
Aktualizovaná zpráva o Veliajovi se zabývá dvěma klíčovými novinkami v případu starosty Veliaje. Zaprvé poukazuje na pokusy prokuratury – albánské Speciální struktury proti korupci a organizovanému zločinu (SPAK) – omezit právo starosty Veliaje na spravedlivý proces. SPAK opakovaně bránila starostovi Veliajovi v přístupu k téměř 60.000 stranám důkazů a jejich prostudování za účelem přípravy na soudní řízení. Kromě toho SPAK omezila způsob a prostředky, jimiž může státem jmenovaný právník starosty Veliaje s ním hovořit o důkazech a připravovat jeho obhajobu. Teprve včera soud složený ze tří soudců odmítl postup SPAK, nařídil SPAK zaslat Veliajovi důkazní spis k nahlédnutí a odložil soudní řízení o dva týdny. Ačkoli toto rozhodnutí představuje krok správným směrem, zůstává otázkou, zda Veliaj dokáže v tak krátké době reálně prostudovat a zpracovat tak velký objem důkazů.
Zadruhé, SPAK nadále předkládá nepodložené argumenty, aby ospravedlnila pokračující vazbu starosty Veliaje. Naposledy SPAK jako důvod pro prodloužení vazby uvedla lobbistické aktivity starosty Veliaje. Lobbování však nepatří mezi definovaná kritéria, která ospravedlňují vazbu obžalovaného. SPAK k tomu přistoupila pouze z jednoho důvodu: aby Veliaje potrestala a pomstila se mu za to, že uplatnil své demokratické právo na podání námitky, čímž účinně odhalil četná porušení spravedlivého procesu ze strany SPAK v jeho případě.
„Skutečnost, že SPAK využívá zákonného postupu a lobbingu k ospravedlnění pokračujícího protiprávního zadržování starosty Veliaje v Albánii, je velmi znepokojující," uvedl Daniel Fetterman, společník ve společnosti Kasowitz LLP a mezinárodní poradce starosty Veliaje. „Podávání námitky vládám a veřejné vystupování ve věci svého případu je základním demokratickým právem a není důvodem k uvěznění nebo potrestání. Po více než roce vazby a dalších závažných porušeních řádného procesu v případě starosty Veliaje je vhodné, aby americká vláda, která pomohla založit SPAK a radit jí, prošetřila, co se děje a proč k tomu dochází. V dopisech adresovaných americkému ministerstvu zahraničí a ministerstvu spravedlnosti je přesně to, o co je žádáme."
Kopie celé zprávy je k dispozici zde.
Tým Kasowitz zastupující starostu Veliaje zahrnuje společníky Daniela J. Fettermana a Briana S. Choiho v New Yorku, vedoucího právního poradce Clarine Nardi Riddle a speciálního právního poradce Davida Millera ve Washingtonu, D.C.
