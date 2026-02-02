SINEXCEL wspiera inwestycję w magazynowanie energii o mocy 7,5 MW i pojemności 15,04 MWh w Rumunii, umożliwiając większą elastyczność handlu energią

CURTEA DE ARGEȘ, Rumunia, 2 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- SINEXCEL wspiera wdrożenie inwestycji w akumulatorowy magazyn energii o mocy 7,5 MW i pojemności 15,04 MWh w Rumunii (45°02'58.6"N, 24°15'09.4"E), dodatkowo rozszerzając swoją obecność w Europie oraz umożliwiając bardziej elastyczne, ukierunkowane rynkowo zarządzanie energią dzięki zaawansowanej technologii konwersji mocy.

Maksymalizacja wartości energii dzięki pełnej adaptowalności

iMAGE1

Inwestycja została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o arbitrażu cenowym, pomagając optymalizować strategie handlu energią przy jednoczesnym zwiększeniu responsywności sieci oraz efektywności operacyjnej.

Głównym elementem inwestycji są systemy konwersji mocy SINEXCEL o mocy 1250 kW (PCS) zaprojektowane w celu maksymalizacji wartości energii dzięki pełnej adaptowalności. Rozwiązanie zapewnia wysoką sprawność oraz elastyczną integrację, umożliwiając zoptymalizowaną pracę systemu oraz lepszą długoterminową opłacalność inwestycji.

Aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom inwestycji oraz przyszłym potrzebom rozbudowy, system PCS obsługuje wiele konfiguracji stacji średniego napięcia, w tym:

stacja SN 20 ft: 2,5 MW / 3,15 MW

stacja SN 40 ft: 5 MW / 6,25 MW

stacja SN 40 ft: do 9,45 MW / 10 MW

Taka skalowalność pozwala inwestorom efektywnie zwiększać moc przy jednoczesnym ograniczeniu złożoności instalacji oraz kosztów w całym cyklu życia systemu.

Sprawdzony globalny partner

Inwestycja opracowana przez Energy Solar NRG SRL uzyskała finansowanie na zasadzie faktoringu pełnego od DHB Bank w lutym 2025 r., a jej pełne uruchomienie zaplanowano na 30 września 2026 r., co dodatkowo potwierdza niezawodność technologii PCS firmy SINEXCEL w zastosowaniach na skalę użytkową.

Dzięki ponad 5000 wdrożeń na całym świecie oraz mocy zainstalowanej przekraczającej 15 GW / 40 GWh SINEXCEL pozostaje zaufanym partnerem dla deweloperów poszukujących niezawodnych i wydajnych rozwiązań sprzętowych do magazynowania energii. Ta inwestycja po raz kolejny potwierdza zaangażowanie spółki we wspieranie bardziej odpornej, zrównoważonej i ekonomicznie zoptymalizowanej przyszłości energetycznej.

SINEXCEL

Firma SINEXCEL powstała w 2007 r. i obecnie jest jednym z pionierów rynku magazynów energii, systemów ładowania pojazdów elektrycznych i zapewniania rozwiązań umożliwiających dostęp do wysokiej jakości energii. Na swoim koncie ma wdrożenie systemów magazynowania energii o łącznej mocy 15 GW, 140 tys. ładowarek do pojazdów elektrycznych oraz blisko 20 mln amperów aktywnych filtrów harmonicznych. SINEXCEL współpracuje z liderami branżowymi, takimi jak EVE Energy i Schneider Electric, na rzecz wolności energetycznej.

Kontakt: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2873658/iMAGE1.jpg