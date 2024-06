Продукты CORNEX завоевывают мир: новейшие продукты блистают на Smarter E Europe 2024

МЮНХЕН, 21 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- CORNEX New Energy CO., Ltd. (CORNEX), инновационное высокотехнологичное предприятие в области новой энергетики, представляет свои продукты и решения для хранения энергии в любых сценариях применения на выставке Smarter E Europe 2024, проходящей с 19 по 21 июня в Мюнхене, Германия. Компания CORNEX полностью продемонстрировала свои сервисные возможности, систематизированные по всем этапам жизненного цикла, для зарубежных клиентов, выйдя на европейскую сцену с экологичным отношением, чтобы ускорить углубление присутствия на мировом рынке хранения энергии.

Являясь крупнейшим альянсом выставок энергетической отрасли в Европе, Smarter E Europe собирает отраслевые элиты и экспонентов со всего мира, уделяя особое внимание межотраслевым решениям из электроэнергетического, теплового и транспортного секторов, направленным на устойчивое энергоснабжение в режиме 24/7. Компания CORNEX демонстрирует полный спектр серийных продуктов собственной разработки и выдающихся продуктов, включая аккумуляторные батареи емкостью 150 Ач, 280 Ач, 314 Ач, 20-футовый контейнер батарей для хранения энергии емкостью 5 МВтч CORNEX M5 и наружный шкаф с жидкостным охлаждением емкостью 233 кВтч. Благодаря «комплексному портфелю продуктов и полному послепродажному обслуживанию за рубежом» компания CORNEX продемонстрировала свое главное преимущество и провела углубленные обмены с предприятиями предыдущих и последующих звеньев промышленной цепочки, получив значительное признание за внедрение гибких, экологически чистых, безопасных и интеллектуальных китайских решений.

В будущем CORNEX будет твердо придерживаться принципов инноваций, открытости и сотрудничества, вместе с более широким кругом выдающихся глобальных предприятий, чтобы содействовать устойчивому росту и процветанию новой энергетической отрасли.

О компании CORNEX: CORNEX NEW ENERGY CO., LTD. — это инновационное высокотехнологичное предприятие в области новой энергетики, специализирующееся на исследованиях и разработках, производстве, продаже и обслуживании аккумуляторных батарей, аккумуляторов для электромобилей и систем управления энергопотреблением. Продукция компании успешно прошла сертификацию для доступа на различные территории, включая США, Европу, Ближний Восток, Австралию и другие. Придерживаясь принципов «подтверждения опыта, быстрого реагирования и гибкой гарантии», компания CORNEX создала надежную сеть из более чем 55 профессиональных сервисных коллективов, каждый из которых состоит из опытных технических специалистов, чтобы давать немедленные ответы по техническому обслуживанию в пределах 2 часов, предоставлять решения распространенных проблем в пределах 48 часов и решать сложные проблемы в пределах 72 часов. Эти коллективы стратегически расположены в 13 разных странах и регионах, включая США, Австралию, Великобританию, Францию и Германию (при этом сеть обслуживания постоянно расширяется), чтобы обеспечивать превосходное послепродажное обслуживание на международных рынках.

