Produkty CORNEX sa šíria ďalej do sveta: CORNEX žiari na podujatí The Smarter E Europe 2024 s najnovšími produktmi

MNÍCHOV, 20. júna 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť CORNEX New Energy Co., Ltd. (CORNEX), inovatívny high-tech podnik zameraný na novú energiu, predstavuje svoje produkty a riešenia na uskladnenie energie pre všetky scenáre na podujatí The Smarter E Europe 2024, ktoré sa koná od 19. do 21. júna v nemeckom Mníchove. Spoločnosť CORNEX naplno preukázala svoju schopnosť poskytovať systematizované služby počas celého životného cyklu pre zahraničných zákazníkov a vstúpila na európsku scénu so „zeleným" prístupom, aby sa urýchlene udomácnila na globálnom trhu s uskladňovaním energie.

CORNEX NEW ENERGY CO., LTD.

The smarter E Europe ako najväčšia aliancia výstav pre energetický priemysel v Európe spája elity a vystavovateľov z celého sveta so zameraním na riešenia v rámci odvetví elektrickej energie, tepla a dopravy pre udržateľné dodávky energie 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Spoločnosť CORNEX predstavuje vlastný kompletný sortiment produktových matríc a hviezdnych produktov vrátane batérií 150 Ah, 280 Ah, 314 Ah, 20-stopového 5 MWh batériového zásobníka energie CORNEX M5 a 233 kWh vonkajšej skrine s kvapalinovým chladením. Prostredníctvom „komplexného produktového portfólia a kompletného zahraničného popredajného servisu" preukázala spoločnosť CORNEX zásadnú silu a realizovala hĺbkové výmeny s dodávateľskými a odberateľskými podnikmi v priemyselnom reťazci a získala významné uznanie za zavádzanie flexibilných, ekologických, bezpečných a inteligentných čínskych riešení.

Do budúcnosti bude CORNEX pevne presadzovať zásady inovácie, otvorenosti a spolupráce v súlade so širšou škálou vynikajúcich globálnych podnikov s cieľom podporiť trvalý rast a prosperitu odvetvia novej energetiky.

O spoločnosti CORNEX: CORNEX NEW ENERGY CO., LTD. je inovatívny high-tech podnik v oblasti novej energetiky zameraný na výskum a vývoj, výrobu, predaj a servis batérií na uskladnenie energie, batérií pre elektrické vozidlá a systémov spravovania energie. Ich produkt úspešne získal prístupovú certifikáciu pre rôzne územia vrátane Spojených štátov, Európy, Blízkeho východu, Austrálie a ďalších. Podľa svojich zásad „Osvedčená odbornosť, rýchla reakcia a flexibilná záruka" vytvorila spoločnosť CORNEX silnú sieť viac ako 55 profesionálnych servisných tímov, pričom každý z nich sa skladá zo skúsených technických odborníkov, ktorí ponúkajú okamžité servisné reakcie do 2 hodín, riešenia bežných problémov do 48 hodín a vyriešenie zložitých problémov do 72 hodín. Tieto tímy sú strategicky rozmiestnené v 13 rôznych krajinách a regiónoch vrátane Spojených štátov, Austrálie, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka (servisná sieť sa neustále rozširuje), s cieľom poskytovať vynikajúce popredajné služby na medzinárodných trhoch.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2443591/4ebfaa9e_434e_4b0c_a1af_8791ff2610b1.jpg