Les produits de CORNEX continuent de gagner du terrain dans le monde entier : CORNEX présente ses derniers produits lors du salon The Smarter E Europe 2024

MUNICH, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- CORNEX New Energy Co, Ltd. (CORNEX), une entreprise de haute technologie innovante dans le domaine des nouvelles énergies, présente ses produits et solutions de stockage d'énergie dans tous les scénarios à l'occasion du salon Smarter E Europe 2024, qui se tient du 19 au 21 juin à Munich, en Allemagne. CORNEX a pleinement démontré ses capacités de services systématisés sur l'ensemble du cycle de vie à des clients étrangers, s'avançant sur la scène européenne avec une attitude « verte » pour accélérer sa présence en profondeur sur le marché mondial du stockage de l'énergie.

CORNEX NEW ENERGY CO., LTD.

En tant que plus grande alliance européenne de salons pour le secteur de l'énergie, The smarter E Europe rassemble les élites de l'industrie et les exposants du monde entier, en se concentrant sur les solutions intersectorielles des secteurs de l'électricité, de la chaleur et des transports pour un approvisionnement énergétique durable 24 h/24 et 7 j/7. CORNEX présente sa gamme complète de matrices de produits et de produits phares développés par ses soins, notamment des batteries de 150 Ah, 280 Ah et 314 Ah, le conteneur de stockage d'énergie par batterie CORNEX M5 de 5 MWh de 20 pieds et l'armoire extérieure de refroidissement liquide de 233 kWh. Grâce à une « gamme de produits complet et à un service après-vente complet à l'étranger », CORNEX a montré sa force principale et a mené des échanges approfondis avec les entreprises en amont et en aval de la chaîne industrielle. Elle a reçu une reconnaissance significative pour l'introduction de solutions chinoises flexibles, respectueuses de l'environnement, sûres et intelligentes.

À l'avenir, CORNEX soutiendra fermement les principes d'innovation, d'ouverture et de coopération, de concert avec un plus grand nombre d'entreprises mondiales remarquables, afin de favoriser la croissance soutenue et la prospérité de l'industrie des nouvelles énergies.

À propos de CORNEX : CORNEX NEW ENERGY CO. est une entreprise de haute technologie innovante dans le domaine des nouvelles énergies qui se concentre sur la recherche et le développement, la fabrication, la vente et les services de batteries de stockage d'énergie, de batteries pour véhicules électriques et de systèmes de gestion de l'énergie. Leur produit a obtenu avec succès la certification d'accès dans divers territoires, notamment aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Australie et dans d'autres pays. Adhérant aux principes « d'expertise éprouvée, de réponse rapide et de garantie flexible », CORNEX a établi un solide réseau de plus de 55 équipes de service professionnel, chacune composée d'experts techniques expérimentés, afin d'offrir des réponses immédiates dans les 2 heures, de fournir des solutions aux problèmes courants dans les 48 heures et de résoudre les problèmes complexes dans les 72 heures. Ces équipes sont stratégiquement implantées dans 13 pays et régions différents, dont les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne (avec un réseau de services en constante expansion), afin de fournir des services après-vente de qualité supérieure sur les marchés internationaux.

