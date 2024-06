Światowa ekspansja produktów CORNEX: firma CORNEX cieszy się popularnością na targach Smarter E Europe 2024 dzięki najnowszym produktom

MONACHIUM, 20 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- CORNEX New Energy Co., Ltd. (CORNEX), innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne sektora nowych źródeł energii, prezentuje kompleksowe produkty i rozwiązania do magazynowania energii na targach Smarter E Europe 2024, które odbywają się od 19 do 21 czerwca w niemieckim Monachium. Firma CORNEX zaprezentowała klientom zagranicznym pełnię możliwości systematycznego serwisu obejmującego pełny cykl życia produktu, wkraczając na rynek europejski z ekologicznym podejściem, aby przyspieszyć ekspansję na globalnym rynku magazynowania energii.

Targi Smarter E Europe, będące największą wystawą dla branży energetycznej w Europie, gromadzą elity branży i wystawców z całego świata, skupiając się na rozwiązaniach wielosektorowych łączących sektor energetyczny, grzewczy i transportowy, które zapewniają stabilne zasilanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma CORNEX prezentuje pełen zakres własnych matryc produktów i produktów flagowych, do których należą akumulatory 150Ah, 280Ah i 314Ah, zbiornik do magazynowania energii w akumulatorach CORNEX M5 o rozmiarze 20 stóp i pojemności 5 MWh oraz zewnętrzna szafa z systemem chłodzenia cieczą CORNEX 233 kWh. Dzięki „kompleksowej ofercie produktów i zapewnionemu zagranicznemu serwisowi posprzedażowemu" firma CORNEX zaprezentowała swoje główne atuty i nawiązała pogłębione relacje z przedsiębiorstwami na wcześniejszych i dalszych etapach łańcucha przemysłowego oraz zyskała znaczące uznanie za wprowadzenie elastycznych, ekologicznych, bezpiecznych i inteligentnych chińskich rozwiązań.

W przyszłości CORNEX zachowa wierność zasadom innowacyjności, otwartości i współpracy z szerokim gronem znakomitych globalnych przedsiębiorstw, dążąc do stałego wzrostu i powodzenia sektora nowych źródeł energii.

CORNEX: CORNEX NEW ENERGY CO., LTD. to innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne sektora nowych źródeł energii, które koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych, produkcji, sprzedaży i świadczeniu usług w zakresie akumulatorów do magazynowania energii, akumulatorów do pojazdów elektrycznych i systemów zarządzania energią. Produkt firmy uzyskał certyfikację dostępu na różnych terytoriach, w tym m.in. w Stanach Zjednoczonych, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Australii. Zgodnie z hasłem „Sprawdzona wiedza specjalistyczna, szybka reakcja i elastyczna gwarancja" CORNEX stworzył solidną sieć złożoną z ponad 55 profesjonalnych zespołów serwisowych, w skład których wchodzą doświadczeni eksperci techniczni, co pozwala zapewnić natychmiastową reakcję w ciągu 2 godzin, rozwiązywać często występujące problemy w ciągu 48 godzin i bardziej złożone problemy w ciągu 72 godzin. Zespoły są strategicznie ulokowane w 13 krajach i regionach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Sieć serwisowa firmy stale się rozwija, aby zapewnić wysokiej jakości usługi posprzedażowe na rynkach międzynarodowych.