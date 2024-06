Výrobky společnosti CORNEX pronikají do světa: CORNEX je se svými nejnovějšími výrobky hvězdou veletrhu Smarter E Europe 2024

MNICHOV, 21. června 2024 /PRNewswire/ -- CORNEX New Energy Co., Ltd. (CORNEX), inovativní technologická společnost působící v oblasti nových energií, na veletrhu Smarter E Europe 2024, který se koná od 19. do 21. června v německém Mnichově, představuje své všestranné produkty a řešení pro ukládání energií. Společnost CORNEX své schopnosti v oblasti poskytování systematizovaných služeb pro celý životní cyklus již spolehlivě prokázala zákazníkům v zámoří, a poté vstoupila se svým vysoce ekologickým přístupem také na evropský trh, aby zde dále podpořila narůstající úroveň svého působení na globálním trhu s ukládáním energií.

CORNEX NEW ENERGY CO., LTD.

Veletrh Smarter E Europe představuje největší výstavní akci energetického průmyslu v Evropě. Představují se zde zástupci elitních společností v této oblasti a vystavovatelé z celého světa. Zaměřuje se zejména na mezioborová řešení z oblasti rozvodu elektřiny a tepla a dopravy, aby bylo možné dosáhnout udržitelného zásobování energiemi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Společnost CORNEX zde představuje celou řadu vlastnoručně vyvinutých produktových matric a špičkových produktů, včetně akumulátorů s kapacitou 150 Ah, 280 Ah a 314 Ah, šestimetrového akumulátorového kontejneru pro ukládání energie CORNEX M5 s kapacitou 5 MWh nebo venkovní skříně s kapalinovým chlazením s kapacitou 233 kWh. Za podpory svého „komplexního portfolia výrobků a kompletního zahraničního poprodejního servisu" společnost CORNEX poukazuje na své nejsilnější stránky a provádí hloubkové diskuse s předcházejícími a navazujícími podniky v průmyslovém řetězci, přičemž se jí podařilo získat nemalého uznání při zavádění flexibilních, ekologických, bezpečných a inteligentních čínských řešení.

V budoucnu hodlá společnost CORNEX i nadále nezdolně prosazovat zásady inovací, otevřenosti a spolupráce, uplatňované při spolupráci s ještě širším okruhem výjimečných světových podniků, aby tak podpořila trvalý růst a prosperitu energetického průmyslu, zaměřeného na nové energie.

O společnosti CORNEX: CORNEX NEW ENERGY CO., LTD. inovativní technologická společnost působící v oblasti nových energií, zaměřená na výzkum a vývoj, výrobu, prodej a poskytování služeb v oblasti produkce baterií pro ukládání energií, baterií pro elektromobily a systémů energetického řízení. Její produkty úspěšně získaly přístupovou certifikaci v celé řadě oblastí, včetně Spojených států, Evropy, Blízkého východu, Austrálie a dalších. V souladu se svými zásadami „osvědčených znalostí, rychlé reakce a flexibilních záruk" vybudovala společnost CORNEX spolehlivou síť více než 55 profesionálních servisních týmů, z nichž každý tvoří zkušení techničtí odborníci, kteří nabízejí okamžité servisní služby do 2 hodin od nahlášení, řešení běžných problémů do 48 hodin a řešení náročných problémů do 72 hodin. Tyto týmy jsou strategicky rozmístěny ve 13 různých zemích a regionech, včetně Spojených států, Austrálie, Velké Británie, Francie a Německa (servisní síť se přitom neustále rozrůstá), aby byly schopny tyto špičkové poprodejní služby poskytovat na mezinárodních trzích.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2443591/4ebfaa9e_434e_4b0c_a1af_8791ff2610b1.jpg