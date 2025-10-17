Компания GAC начинает продажи AION V в Финляндии, расширяя присутствие на европейском рынке электромобилей

МЮНХЕН, 17 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- 23 сентября 2025 года GAC Group официально начала продажи своего глобального стратегического электрического кроссовера AION V в Финляндии, что сделало эту страну третьим европейским рынком, на который вышли автомобили GAC, и отметило важную веху в «Плане освоения европейского рынка» компании. Это начало продаж укрепляет присутствие высококачественных китайских электромобилей в регионе Северной Европы.

Выход AION V на рынок Финляндии имеет решающее значение для общеевропейской стратегии GAC, реализация которой ускорилась после подписания глобального соглашения о партнерстве с Inchcape на Парижском автосалоне 2024 года. Этот альянс использует зрелую сеть продаж и обслуживания компании Inchcape наряду с передовыми технологиями GAC, позволяя финским и европейским потребителям использовать возможности обеих компаний. Финляндия является первым рынком в рамках их сотрудничества, а далее планируется расширение на рынки дополнительных европейских стран.

Спроектированная в соответствии с приоритетами Финляндии в области устойчивого развития, безопасности и простора салона модель AION V предлагает убедительные преимущества в плане технологий и удобства пользователя. Автомобиль удостоен пятизвездочного рейтинга безопасности Euro NCAP 2025, подтверждающего его ведущее положение в области автомобильной безопасности. Обладая запасом хода 510 км по испытаниям WLTP с поддержкой сверхбыстрой зарядки (всего 24 минуты от 10 до 80 %), модель AION V вместе с растущей сетью зарядных станций в Финляндии устраняет беспокойства владельцев электромобилей в отношении запаса хода.

Благодаря просторному салону на колесной базе 2775 мм и 427-литровому багажнику модель AION V идеально подходит для разных стилей жизни, от семейных путешествий до приключений на природе. В плане долгосрочной надежности модель предлагает гарантию 8 лет (160 000 км пробега) на автомобиль, а также гарантию 8 лет (200 000 км пробега) на аккумуляторную батарею, гарантируя клиентам долговечность и снижение стоимости владения. Новая модель предлагает «комплектацию выше своего класса по доступной цене», позиционируя AION V как привлекательный выбор на рынке электромобилей Северной Европы.

С момента первого объявления о «Плане освоения европейского рынка» на Парижском автосалоне компания GAC определила Европу в качестве стратегического основного рынка, быстро выходя на рынки Польши, Португалии и Финляндии. К 2028 году компания GAC стремится к полному охвату Европы, поддерживая это стремление постоянными усилиями по развитию каналов сбыта, совершенствованию системы обслуживания и интеграции промышленной цепочки.

Обладая расширяющимся портфелем изделий и модернизированными сетями поддержки, компания GAC имеет хорошие возможности для предоставления европейским клиентам уникальных и ценных услуг в области транспорта и играет важную роль в развитии мировой автомобильной промышленности.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2798089/PHOTO_1.jpg