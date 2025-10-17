GAC rozšiřuje svou stopu na evropském trhu elektromobilů, na finský trh vysílá model AION V
MNICHOV, 17. října 2025 /PRNewswire/ -- Automobilka GAC Group 23. září 2025 oficiálně uvedla na finský trh své globálně strategické elektrické SUV s názvem AION V. Finsko se tak stalo třetím evropským trhem, který přivítal vozidla GAC, a významným milníkem v obchodním plánu společnosti pro Evropu. Nový model zároveň posiluje zastoupení kvalitních čínských elektromobilů v severských zemích.
Vstup modelu AION V na finský trh je klíčovou součástí celoevropské strategie společnosti GAC, která nabrala na obrátkách po podpisu globální partnerské dohody se společností Inchcape na pařížském autosalonu v roce 2024. Toto partnerství propojuje vyspělou prodejní a servisní síť společnosti Inchcape s pokročilými technologiemi společnosti GAC a umožňuje finským a evropským zákazníkům těžit ze silných stránek obou společností. Finskému trhu se v rámci této spolupráce věnují jako prvnímu, v plánu je také expanze do dalších evropských zemí.
Model AION V, navržený tak, aby odpovídal finským prioritám v oblasti udržitelnosti, bezpečnosti a prostornosti, nabízí přesvědčivé technologické přednosti i uživatelský komfort. Pětihvězdičkovým skóre v hodnocení bezpečnosti Euro NCAP 2025 potvrzuje také svou špičkovou pozici na poli bezpečnosti. S dojezdem 510 kilometrů podle metodiky WLTP a podporou ultrarychlého nabíjení (z 10 % na 80 % za pouhých 24 minut) se jeho majitelé ve Finsku, vybavením stále rostoucí sítí nabíječek, nemusí obávat ani o dojezd.
Díky prostornému interiéru s rozvorem 2775 mm a objemem zavazadlového prostoru 427 litrů je AION V ideální volbou pro různé životní styly – od rodinných výletů po outdoorové dobrodružství. A co se týče dlouhodobé spolehlivosti, model nabízí 8letou záruku na vozidlo s nájezdem 160.000 kilometrů a 8letou záruku na baterii s nájezdem 200.000 kilometrů. Zákazníci tak mohou důvěřovat jeho životnosti a těžit ze snížených nákladů na vlastnictví. AION V, který přichází na trh s „nadstandardní konfigurací za dostupnou cenu", se tak stává lákavou volbou na nordickém trhu s elektromobily.
Společnost GAC označila při představení svého „plánu pro evropský trh" na pařížském autosalonu Evropu za strategický klíčový trh a rychle vstoupila na trhy v Polsku, Portugalsku a Finsku. Do roku 2028 si klade za cíl plné pokrytí celé Evropy, které hodlá podpořit dalším rozvojem distribučních kanálů, vylepšením servisního systému a integrací průmyslového řetězce.
Díky rozšiřujícímu se portfoliu produktů a vylepšeným podpůrným sítím je automobilka GAC připravena nabídnout evropským zákazníkům stylové a mimořádně kvalitní cestování a zároveň se ujmout zásadní role v nastartování evoluce globálního automobilového průmyslu.
