GAC wprowadza model AION V na rynek fiński, zwiększając swoją obecność na europejskim rynku pojazdów elektrycznych

MONACHIUM, 17 października 2025 r. /PRNewswire/ -- 23 września 2025 r. grupa GAC oficjalnie wprowadziła na rynek fiński swój globalny strategiczny elektryczny SUV, model AION V. Finlandia stała się trzecim rynkiem europejskim, na którym pojawiły się pojazdy GAC, co stanowi znaczący kamień milowy w europejskim planie rynkowym firmy. Wprowadzenie tego modelu wzmacnia obecność wysokiej jakości chińskich pojazdów elektrycznych w regionie skandynawskim.

Wejście modelu AION V na rynek fiński ma kluczowe znaczenie dla paneuropejskiej strategii GAC, która nabrała tempa po podpisaniu globalnej umowy partnerskiej z Inchcape podczas Salonu Samochodowego 2024 Paris Motor Show w Paryżu. Sojusz ten wykorzystuje dojrzałą sieć sprzedaży i serwisu Inchcape w połączeniu z zaawansowaną technologią GAC, umożliwiając fińskim i europejskim konsumentom czerpanie korzyści z mocnych stron obu firm. Finlandia jest pierwszym rynkiem, na którym realizowana jest ta współpraca, ale planowana jest dalsza ekspansja na kolejne kraje europejskie.

Zaprojektowany z myślą o spełnieniu priorytetów Finlandii w zakresie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i przestronności, model AION V oferuje atrakcyjne zalety pod względem technologii i wrażeń użytkownika. Pojazd uzyskał pięciogwiazdkową ocenę bezpieczeństwa w testach Euro NCAP 2025, potwierdzając swoją wiodącą pozycję w dziedzinie bezpieczeństwa samochodów. Dzięki zasięgowi 510 kilometrów w cyklu WLTP i obsłudze ultraszybkiego ładowania - zaledwie 24 minuty od 10% do 80% - AION V, wspólnie z rozbudowującą się siecią ładowarek w Finlandii, eliminuje obawy właścicieli pojazdów elektrycznych związane z zasięgiem.

Dzięki przestronnemu wnętrzu oraz rozstawowi osi wynoszącemu 2775 mm i pojemności bagażnika wynoszącej 427 litrów, AION V jest idealnym rozwiązaniem dla osób prowadzących różne style życia, od rodzinnych podróży po wyprawy na łono natury. Aby zapewnić długoterminową niezawodność, model oferuje 8-letnią gwarancję na pojazd/160 000 kilometrów oraz 8-letnią gwarancję na akumulator/200 000 kilometrów, co daje klientom pewność co do trwałości i obniża koszty eksploatacji. Wprowadzenie na rynek tego modelu przynosi „ponadklasową konfigurację w przystępnej cenie", czyniąc AION V atrakcyjnym wyborem na skandynawskim rynku pojazdów elektrycznych.

Od czasu debiutu „Planu dla rynku europejskiego" podczas Salonu Samochodowego w Paryżu, firma GAC traktuje Europę jako strategiczny rynek podstawowy, błyskawicznie wchodząc kolejno na rynek polski, portugalski i fiński. Do 2028 roku GAC zamierza rozszerzyć swoją działalność na całą Europę, dzięki ciągłym wysiłkom w zakresie rozwoju kanałów dystrybucji, ulepszania systemu usług i integracji łańcucha przemysłowego.

Z rozszerzającym się portfolio produktów i ulepszoną siecią wsparcia GAC znajduje się w doskonałej pozycji, aby zapewnić europejskim klientom wyjątkowe, wysokiej jakości doświadczenia w zakresie mobilności i odegrać istotną rolę w rozwoju globalnego przemysłu motoryzacyjnego.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2798089/PHOTO_1.jpg