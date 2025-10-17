Spoločnosť GAC uvádza na trh vo Fínsku vozidlo AION V a rozširuje tak svoju prítomnosť na európskom trhu s elektromobilmi
Oct 17, 2025, 09:40 ET
MNÍCHOV, 17. októbra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť GAC Group 23. septembra 2025 oficiálne uviedla na trh svoje globálne strategické elektrické športové úžitkové vozidlo (SUV) AION V vo Fínsku, čím sa Fínsko stalo tretím európskym trhom, ktorý privítal vozidlá GAC. Zároveň to podčiarkuje významný míľnik v európskom trhovom pláne spoločnosti. Toto uvedenie na trh posilňuje prítomnosť vysokokvalitných čínskych elektrických vozidiel v škandinávskom regióne.
Vstup AION V na fínsky trh je kľúčový pre celoeurópsku stratégiu spoločnosti GAC, ktorá sa zrýchlila po podpísaní globálnej partnerskej dohody so spoločnosťou Inchcape na parížskom autosalóne v roku 2024. Táto aliancia využíva rozvinutú predajnú a servisnú sieť spoločnosti Inchcape spolu s pokročilou technológiou spoločnosti GAC, čo umožňuje fínskym a európskym spotrebiteľom využívať silné stránky oboch spoločností. Fínsko je prvým trhom v ich spolupráci, pričom spoločnosť plánuje pokračovať v rozširovaní do ďalších európskych krajín.
Vozidlo AION V, navrhnuté tak, aby spĺňalo fínske priority v oblasti udržateľnosti, bezpečnosti a priestrannosti, ponúka presvedčivé výhody, čo sa týka technológií a používateľského zážitku. Vozidlo získalo v roku 2025 päťhviezdičkové hodnotenie bezpečnosti Euro NCAP, čím potvrdilo svoje vedúce postavenie v bezpečnosti automobilov. Vďaka dojazdu podľa celosvetovo harmonizovaného testovacieho postupu pre ľahké vozidlá (WLTP) do vzdialenosti 510 kilometrov a podpore ultrarýchleho nabíjania – z 10 % na 80 % iba za 24 minút – AION V spolu s rastúcou sieťou nabíjacích staníc vo Fínsku odstraňuje obavy majiteľov elektromobilov z dojazdu.
Priestranný interiér, rázvor kolies 2 775 mm a batožinový priestor s objemom 427 litrov robí z AION V ideálne vozidlo pre rozmanitý životný štýl, od cestovania s rodinou až po outdoorové dobrodružstvá. V záujme dlhodobej spoľahlivosti ponúka model 8-ročnú záruku na vozidlo alebo do 160 000 kilometrov spolu s 8-ročnou zárukou na batériu alebo do 200 000 kilometrov, čo zákazníkov uisťuje o odolnosti a znižuje náklady spojené s vlastníctvom. Uvedenie na trh prináša „konfiguráciu nad rámec svojej triedy za prijateľnú cenu", čím sa AION V stáva atraktívnou voľbou na škandinávskom trhu s elektromobilmi.
Od predstavenia svojho „európskeho trhového plánu" na parížskom autosalóne si spoločnosť GAC určila Európu ako strategický kľúčový trh a v rýchlom slede vstúpila do Poľska, Portugalska a Fínska. Do roku 2028 si GAC kladie za cieľ dosiahnuť plné pokrytie v celej Európe, a to prostredníctvom prebiehajúceho úsilia o rozvoj kanálov, zlepšovanie systému služieb a integráciu priemyselných reťazcov.
Vďaka rozširujúcemu sa produktovému portfóliu a modernizovaným sieťam podpory má spoločnosť GAC dobrú pozíciu na to, aby európskym zákazníkom poskytovala jedinečné a vysokohodnotné zážitky z mobility a zohrávala kľúčovú úlohu pri poháňaní vývoja globálneho automobilového priemyslu.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2798089/PHOTO_1.jpg
