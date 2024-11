¡Hipercoches, exóticos, costumbres, clásicos y mucho más! El Salón del Automóvil de Los Ángeles celebra lo mejor de la cultura automovilística mundial con exposiciones nuevas y recurrentes

LOS ÁNGELES, 14 de noviembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Salón del Automóvil de Los Ángeles ® (Salón del Automóvil de Los Ángeles) volverá a ofrecer la experiencia definitiva para los entusiastas de los automóviles y celebrará la pasión y dedicación inquebrantables de esta comunidad global. El Salón del Automóvil de Los Ángeles, que tendrá lugar del viernes 22 de noviembre al domingo 1 de diciembre de 2024, es el destino de las atracciones automotrices y de estilo de vida más populares que impulsan las pasiones de la nación y dan forma a la unión de las comunidades.

Los escaparates del Salón del Automóvil de Los Ángeles de 2024 incluyen:

All Roads Stage

Nuevo para 2024, All Roads Stage es una activación dinámica que reúne diversas voces de todo el mundo del automóvil. Con personas influyentes, constructores y pioneros de varios segmentos automotrices, el escenario destaca la creatividad y el amor que define la cultura automotriz. Un compañero de la serie de videos originales All Roads Stories , el All Roads Stage continúa esa celebración de la cultura del automóvil y contará con una selección rotativa de vehículos y organizaciones, incluido el nuevo hipercoche NILU de Sasha Selipanov, el Tesla Cybertruck altamente personalizado de Unplugged Performance, el fenómeno social MrCarSounds y su BMW E92 M3 personalizado, y el Supercat de TWR Performance, un proyecto dirigido por el diseñador jefe Khyzyl Saleem en colaboración con el famoso personalizador Magnus Walker.

La nueva exposición, junto con la serie de videos, es una narración continua y muestra cómo todas las carreteras, sin importar dónde comiencen, tienen un hogar y una historia que se celebran en el Salón del Automóvil de Los Ángeles. Los fanáticos de la cultura automovilística pueden ver todos los episodios de la serie de videos All Roads de varias partes , que cuenta las historias personales de empresarios locales, marcas y entusiastas de los automóviles que han dejado su huella en la escena de Los Ángeles. Cada episodio cuenta una historia única de pasión, innovación y, sobre todo, comunidad.

The Garage Aftermarket

The Garage Aftermarket está de vuelta para 2024. Ubicado en el Kentia Hall de 160,000 pies cuadrados del Centro de Convenciones de Los Ángeles, se invita a los visitantes a disfrutar de una increíble variedad de automóviles personalizados y antiguos, camiones modificados y motocicletas estilizadas. Las atracciones estrella de este año incluyen South Bay Pop Ups Lowrider & Motorcycle Collective, Black Classics Car Club, Al & Ed's Exclusive, World Famous 4 x 4, Yamaha y muchos otros. Con más de 60 alucinantes lowriders en exhibición, así como una gran cantidad de autos exóticos y clásicos de ultra lujo, coleccionables de automóviles difíciles de encontrar, marcas minoristas premium y más, The Garage Aftermarket es una parte esencial de la experiencia del Salón del Automóvil de Los Ángeles que toda la familia puede disfrutar.

Digital Overdrive SIM Racing and Esports

Tryhard Consulting y LANFest se complacen en activar la primera activación oficial de Sim Racing y Esports en el Salón del Automóvil de Los Ángeles. Junto con Zotac, Thrustmaster y Next Level Racing, la experiencia Digital Overdrive contará con equipos profesionales de carreras de simuladores, un campo de juegos competitivo, demostraciones interactivas y emocionantes obsequios durante todo el espectáculo, incluidos equipos de carreras de simuladores de Next Level Racing, mandos y mandos de Thrustmaster y PC personalizados.

Los entusiastas de los automóviles y los jugadores también tendrán la oportunidad de cruzarse en esta experiencia interactiva para toda la familia que incluye encuentros con el conductor de NASCAR Jesse Iwuji, demostraciones prácticas en vivo que cuentan con configuraciones de juegos y PC personalizadas, carreras de simuladores, además de partidos competitivos en vivo como el enfrentamiento colegial de Rocket League entre USC y UCLA.

OVRland Outpost, Overlanding & Off-Road Special Exhibits

Acelerado por el rápido crecimiento del interés de los consumidores, el overlanding está aumentando en popularidad y exposición. Esto es particularmente cierto en el sur de California, donde la cultura, el clima y el terreno son especialmente propicios para las aventuras al aire libre. El Salón del Automóvil de Los Ángeles reúne a los principales nombres del mundo en vehículos terrestres y todoterreno para mostrar sus capacidades. La línea de este año incluye el regreso de OVRland Outpost con más de 30 plataformas de aterrizaje personalizadas en colaboración con OVR Magazine, así como los últimos modelos para salir de la red de Chevy, GMC Hummer, Toyota, Subaru, Ineos, Ford, Jeep, Ram, Nissan, Exodus Rigs y más.

Micromovilidad: gran aventura, diversión compacta

Las bicicletas eléctricas (eBikes), motocicletas, scooters, cuatrimotos, vehículos paralelos, motos de nieve, waverunner, embarcaciones deportivas, coches de golf y mucho más también se exhiben en todo el Salón del Automóvil de Los Ángeles en The Garage Aftermarket. Yamaha, líder en la industria de la recreación al aire libre, presentará una amplia variedad de su línea de productos en constante expansión en la feria de este año. Además, fabricantes de bicicletas eléctricas como Oh Wow Cycles y el fabricante de scooters eléctricos retro Aventura-X mostrarán sus modelos actuales y futuros para que todos los visitantes los vean, incluido el primer scooter eléctrico retro de Aventura-X con baterías extraíbles que se exhibirá por primera vez.

"Durante décadas, el Salón del Automóvil de Los Ángeles ha sido el epicentro de la cultura automotriz y un defensor incansable de la innovación que define nuestra industria", dijo Terri Toennies, presidenta y directora de operaciones del Salón del Automóvil de Los Ángeles. "Nuestra ciudad ayuda a dar forma a las tendencias y estilos de la cultura automotriz tanto aquí en Estados Unidos como en todo el mundo, y esta gama de exhibiciones nuevas y recurrentes es una visita obligada para cualquier persona apasionada por todo lo relacionado con la automoción".

Para obtener información adicional y boletos, visite laautoshow.com.

Acerca del Salón del Automóvil de Los Ángeles y AutoMobility LA

Fundado en 1907, el Salón del Automóvil de Los Ángeles™ es reconocido como uno de los eventos automovilísticos más influyentes del mundo. El espectáculo celebra el amor perdurable que los angelinos tienen por sus automóviles y ofrece una plataforma global para debuts en la industria, tecnología e innovación.

Las puertas se abren al público del 22 de noviembre al 1.° de diciembre y el espectáculo dura 10 días completos, incluido el Día de Acción de Gracias. Es un evento imprescindible para los posibles compradores de automóviles, ejecutivos de la industria, influencers, entusiastas de los automóviles y para las familias que desean disfrutar de un día inolvidable durante la temporada navideña. El evento Los Angeles Auto Show se celebra en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, contribuye con varios cientos de millones de dólares a la economía de la ciudad, estimula el mercado laboral local y es el principal generador de ingresos para este Centro de Convenciones.

El 21 de noviembre, AutoMobility LA 2024, el día de los medios de comunicación y la industria de la feria, incluirá una serie de debuts y anuncios innovadores, y un programa de conferencias con las mentes líderes en automoción y tecnología. Estos expertos explorarán los problemas más apremiantes de la industria en varias presentaciones y mesas redondas desde el escenario principal de AutoMobility LA.

