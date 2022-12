Конкурс Huawei Mobile Innovation & Development 2022 огласил список победителей

Конкурс Huawei Mobile Innovation & Development 2022 завершился оглашением списка победителей

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Конкурс Huawei Mobile Innovation & Development недавно завершился после того, как в течение более чем 100 дней были представлены более 2500 инновационных приложений от более чем 5000 команд. В конкурсе в полной мере были представлены инновации молодых разработчиков и женщин-разработчиков: всего в нем приняли участие более 530 студенческих команд разработчиков и более 500 женщин-разработчиков.

Рекордное число участников, демонстрирующих широкий спектр инноваций

Конкурс проводился в пяти регионах мира: Китае, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. На нем было зарегистрировано рекордное количество команд и заявок.

В китайском регионе приложение Koudai Story получило награду в номинации «Лучшее универсальное решение». Приложение поддерживается широким спектром различных устройств, включая часы, телематические устройства и планшеты, обеспечивая доступ к сторителлингу в любое время. Награду в номинации «Лучшая студенческая работа» получили приложения Rehabilitation Housekeeper и WEight, первое из которых, предназначенное для реабилитационных тренировок, интегрировано с облачной отладкой и облачным тестированием, а второе использует облачные функции и облачные хранилища, чтобы предлагать полезные диеты.

Из других регионов, участвовавших в конкурсе, также поступили высококачественные предложения, имеющие огромную социальную ценность и призванные проложить путь к более светлому и инновационному цифровому будущему. Например, KonsultaMD из Азиатско-Тихоокеанского региона помогает наладить общение между пациентами и медицинским персоналом и предоставляет медицинские консультации высокого уровня. GreenIt в Европе борется с изменением климата, помогая заложить основу для безуглеродного будущего. Приложение Us And Them, созданное в регионе Ближнего Востока и Африки, помогает детям с ограниченными интеллектуальными возможностями выполнять на дому реабилитационные тренировки, разработанные учеными. В Латинской Америке приложение Sofie - Red de bienestar обеспечивает эмоциональную поддержку широкому кругу пользователей.

Стимулирование и поддержка разработчиков разнообразных интеллектуальных инноваций

В этом году на конкурсе был представлен захватывающий список наград, включая специальные поощрения и внесерверные услуги от AppGallery Connect.

Компания Huawei продолжит оказывать поддержку разработчикам по всему миру, проводя конкурсы с наградами, а также создавая инновационную экосистему, которая делает интеллектуальные решения более доступными, чем когда-либо ранее.

