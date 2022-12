Concluye 2022 Huawei Mobile Innovation & Development Competition, con la lista de ganadores desvelada

SHENZHEN, China, 19 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- La Huawei Mobile Innovation & Development Competition concluyó recientemente tras más de 2.500 aplicaciones innovadoras presentadas por más de 5.000 equipos durante más de 100 días. Más de 530 equipos de estudiantes y más de 500 mujeres desarrolladoras participaron en el concurso, poniendo de manifiesto las innovaciones de jóvenes y mujeres desarrolladores.

Récord de participantes y gran variedad de innovaciones

Winning apps

Este concurso se celebró en cinco regiones del mundo: China, Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África, y Latinoamérica, y contó con un número récord de equipos inscritos y de participaciones.

En la región de China del concurso, Koudai Story ganó el premio a la cobertura de todos los escenarios. La aplicación es compatible con una amplia gama de dispositivos diferentes, incluidos relojes, dispositivos telemáticos y tabletas, para que la narración de historias sea accesible en cualquier momento. Entre los ganadores del Premio a la Innovación Estudiantil figuran Rehabilitation Housekeeper y WEight, la primera de las cuales viene integrada con Cloud Debugging y Cloud Testing y facilita el entrenamiento de rehabilitación, y la última incorpora Cloud Functions y Cloud DB y ofrece soluciones de dieta saludable.

Otras regiones del concurso también atrajeron candidaturas de primera calidad con un enorme valor social, cuyo objetivo es allanar el camino hacia un futuro digital más brillante e innovador. Por ejemplo, KonsultaMD, en Asia-Pacífico, tiende un puente entre los pacientes y el personal médico y ofrece servicios de consulta sanitaria de alto nivel. GreenIt, en Europa, contrarresta el cambio climático ayudando a sentar las bases de un futuro sin emisiones de carbono. En la región competidora de Oriente Medio y África, Us And Them ayuda a niños con discapacidad intelectual a recibir formación científica de rehabilitación en casa. En Latinoamérica, Sofie - Red de bienestar proporciona apoyo emocional a una amplia gama de usuarios.

Incentivos atractivos y apoyo a los desarrolladores, que inspiran innovaciones inteligentes para todos los escenarios

El concurso de este año contó con una emocionante lista de recompensas, incluyendo incentivos especiales y recursos de servicios sin servidor de AppGallery Connect.

Huawei continuará apoyando a los desarrolladores globales a medida que abren nuevos caminos, proporcionando una serie de concursos e incentivos, así como un ecosistema centrado en la innovación que hace que las soluciones inteligentes sean más accesibles que nunca.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1970272/Winning_apps.jpg

SOURCE Huawei AppGallery