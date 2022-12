Soutěž mobilních aplikací Huawei Mobile Innovation & Development Competition 2022 skončila, známe vítěze

ŠEN-ČEN, Čína, 20. prosince 2022 /PRNewswire/ -- S více než 2500 přihlášenými inovativními aplikacemi od nejméně 5000 týmů během zhruba 100 dní na kontě nedávno skončila soutěž Huawei Mobile Innovation & Development Competition. Soutěže se zúčastnilo přes 530 studentských vývojářských týmů (zahrnujících více než 500 vývojářek) a představilo celému světu inovativní tvorbu mladé vývojářské generace.

Rekordní počet účastníků a široká škála inovací

Winning apps

Soutěž se konala v pěti globálních regionech: Čína, Asie a Tichomoří, Evropa, Blízký východ a Afrika a Latinská Amerika. Přihlášených týmů a projektů byl rekordní počet.

V čínském soutěžním regionu získala ocenění za pokrytí všech scénářů (All-Scenario Coverage Award) aplikace Koudai Story. Ta umožňuje vyprávění příběhů kdykoli a kdekoli díky podpoře široké škály zařízení včetně chytrých hodinek, telematických zařízení a tabletů. Vítězi studentského ocenění za inovace (Student Innovation Award) se staly aplikace Rehabilitation Housekeeper a WEight, z nichž první využívá cloudový debugging a testování a slouží k usnadnění rehabilitačního tréninku, zatímco druhá staví na cloudových funkcích a Cloud DB a nabízí zdravá řešení pro dietu.

Prvotřídní projekty s vysokou společenskou hodnotou, které si kladou za cíl připravit cestu k lepší a inovativnější digitální budoucnosti, se do soutěže přihlásily také v dalších regionech. V Asii a Tichomoří je to například aplikace KonsultaMD, která překlenuje propast mezi pacienty a zdravotníky a poskytuje medicínské konzultace na vysoké úrovni. V Evropě zase aplikace GreenIt, která bojuje proti změně klimatu a pomáhá položit základy bezuhlíkové budoucnosti. V soutěžním regionu Blízkého východu a Afriky pomáhá aplikace Us And Them dětem s mentálním postižením provádět odborně připravený rehabilitační trénink v domácím prostředí. A konečně z Latinské Ameriky pochází aplikace Sofie - Red de bienestar pro poskytování emoční podpory širokému spektru uživatelů.

Winning apps

Lákavé odměny a podpora pro vývojáře podporují chytré inovace pro všechny scénáře

Letošní ročník soutěže přinesl řadu zajímavých odměn včetně speciálních pobídek či možnosti využívat bezserverové služby platformy AppGallery Connect.

Společnost Huawei hodlá i nadále podporovat globální vývojáře, kteří razí nové cesty – jak prostřednictvím různých soutěží a motivací, tak i ekosystému zaměřeného na inovace, díky němuž jsou chytrá řešení dostupnější než kdykoli předtím.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1970272/Winning_apps.jpg

SOURCE Huawei AppGallery