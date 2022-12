Concurso Huawei Mobile Innovation Development de 2022 se encerra, com a lista de Vencedores Revelada

SHENZHEN, China, 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A competição Huawei Mobile Innovation & Development foi concluída recentemente após mais de 2,500 inscrições de aplicativos inovadores de mais de 5,000 equipes nos últimos 100 dias. Mais de 530 equipes de estudantes desenvolvedores e mais de 500 mulheres desenvolvedoras participaram do concurso, deixando em exibição as inovações de jovens desenvolvedores e mulheres desenvolvedoras.

Número recorde de participantes, apresentando uma ampla gama de inovações

Aplicativos vencedores

Este concurso foi realizado em cinco regiões do globo: China, Ásia e Pacífico, Europa, Oriente Médio e África, e América Latina, e contou com um número recorde de equipes e inscrições registradas.

Na região de competição da China, a Koudai Story ganhou o prêmio All-Scenario Coverage. O aplicativo é suportado em uma ampla gama de aparelhos diferentes, incluindo relógios, dispositivos de telemática e tablets, para tornar a narrativa de histórias acessível a qualquer momento. Os vencedores da Student Innovation Award incluíram o Rehabilitation Housekeeper and WEight, o primeiro que é integrado a depuração em nuvem e testes em nuvem e facilita o treinamento de reabilitação, e o último incorpora funções em nuvem e Cloud DB e fornece soluções para dietas saudáveis.

Outras regiões da competição também atraíram inscrições premium com enorme valor social, que visam abrir o caminho para um futuro digital mais brilhante e inovador. Por exemplo, a KonsultaMD na Ásia e Pacífico preenche a divisão entre pacientes e equipe médica e fornece serviços de consulta de saúde de alto nível. A GreenIt na Europa neutraliza as mudanças climáticas, ajudando a estabelecer as bases para um futuro livre de carbono. Na região do Oriente Médio e da África, a Us And Them ajuda crianças com deficiências intelectuais a receber um treinamento de reabilitação em casa. Na América Latina, a Sofie - Red de bienestar oferece suporte emocional para uma ampla gama de usuários.

Incentivos atraentes e suporte para desenvolvedores, inspirando inovações inteligentes para todos os cenários

O concurso deste ano apresentou uma lista empolgante de recompensas, incluindo incentivos especiais e recursos de serviços serverless da AppGallery Connect.

A Huawei continuará a apoiar os desenvolvedores globais à medida que abrirem novos caminhos, fornecendo uma variedade de competições e incentivos, bem como um ecossistema centrado em inovações que tornam as soluções inteligentes mais acessíveis do que nunca.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1971052/Winning_apps.jpg

FONTE Huawei AppGallery

