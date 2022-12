Koniec konkursu Huawei Mobile Innovation & Development Competition - opublikowano listę zwycięzców

SHENZHEN, Chiny, 19 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- W ostatnich dniach dobiegł końca konkurs Huawei Mobile Innovation & Development Competition. W ciągu ostatnich stu kilkunastu dni do konkursu zgłoszono ponad 2,5 tys. innowacyjnych aplikacji stworzonych przez przeszło 5 tys. zespołów. W rywalizacji wzięło udział ponad 530 zespołów programistycznych tworzonych przez uczniów i studentów oraz 500 zespołów programistek. Ich innowacyjne rozwiązania zaprezentowane zostały w pełnej krasie.

Rekordowa liczba uczestników, bogactwo innowacji

Winning apps

Konkurs odbył się w pięciu regionach całego świata: Chinach, Azji-Pacyfiku, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a także w Ameryce Łacińskiej. Odnotowano rekordową liczbę zarejestrowanych zespołów i zgłoszeń konkursowych.

W regionie chińskim nagrodę w kategorii All-Scenario Coverage (rozwiązanie obejmujące wszystkie scenariusze) zdobyła aplikacja Koudai Story. Z aplikacji można korzystać na szeregu różnych urządzeń, w tym na zegarkach, urządzeniach telematycznych czy tabletach, co pozwala na śledzenie opowieści w dowolnym momencie. Wśród zdobywców nagrody za innowacyjne rozwiązanie opracowane przez uczniów i studentów (Student Innovation Award) znalazły się Rehabilitation Housekeeper i WEight. Pierwsze z nich służy usprawnianiu ćwiczeń rehabilitacyjnych i zintegrowane jest z funkcjami Cloud Debugging oraz Cloud Testing. Drugie to aplikacja dietetyczna działająca w środowisku Cloud Functions i oparta na bazie danych w chmurze.

Z pozostałych regionów konkursowych również napłynęło dużo znakomitych propozycji o ogromnej wartości społecznej, które otwierają drogę ku bardziej świetlanej i innowacyjnej przyszłości cyfrowej. Przykładowo KonsultaMD w Azji-Pacyfiku niweluje podziały, jakie istnieją między pacjentami i personelem medycznym, dając dostęp do stojących na wysokim poziomie usług konsultacyjnych w obszarze opieki zdrowotnej. Opracowane w Europie rozwiązanie GreenIt z kolei pomaga w walce ze zmianami klimatycznymi, tworząc podwaliny pod bezemisyjną przyszłość. US And Them – aplikacja stworzona w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki – powstała, by pomagać dzieciom niepełnosprawnym umysłowo w otrzymywaniu, bazującej na nauce, rehabilitacji domowej. W regionie Ameryki Łacińskiej z kolei stworzono rozwiązanie pod nazwą Sofie – Red de bienestar służące wsparciu emocjonalnemu szerokiej grupy użytkowników.

Zwycięskie aplikacje

Kuszące zachęty i wsparcie dla programistów w tworzeniu inteligentnych innowacji uwzględniających wszystkie scenariusze

W tegorocznej edycji konkursu przewidziano całą gamę interesujących nagród, wśród których znalazły się specjalne zachęty czy usługi bezserwerowe z AppGallery Connect.

Huawei zamierza w dalszym ciągu wspierać programistów z całego świata w wytyczaniu nowych ścieżek postępu poprzez szereg konkursów i zachęt, jak również ekosystem innowacyjności, dzięki któremu inteligentne rozwiązania stają się bardziej dostępne niż kiedykolwiek.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1970272/Winning_apps.jpg

SOURCE Huawei AppGallery