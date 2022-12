Skončila sa súťaž Huawei Mobile Innovation & Development Competition 2022 a bol zverejnený zoznam víťazov

ŠEN-ČEN, Čína, 19. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Nedávno sa skončila súťaž Huawei Mobile Innovation & Development Competition, do ktorej za posledných viac než 100 dní prihlásilo cez 5 000 tímov viac než 2 500 inovatívnych aplikácií. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 530 študentských vývojárskych tímov a viac ako 500 vývojárok, ktoré naplno prezentovali inovácie mladých vývojárov a vývojárok.

Rekordný počet účastníkov predstavuje širokú škálu inovácií

Winning apps

Táto súťaž sa konala v piatich svetových regiónoch: Čína, Ázia a Tichomorie, Európa, Blízky východ a Afrika a Latinská Amerika, pričom sa do súťaže prihlásil rekordný počet tímov a prác.

V súťažnom regióne Čína získala cenu za pokrytie všetkých scenárov Koudai Story. Aplikáciu podporuje široké spektrum rôznych zariadení vrátane hodiniek, telematických zariadení a tabletov, aby bolo rozprávanie príbehov kedykoľvek dostupné. Medzi víťazov študentskej ceny za inovácie patrili Rehabilitation Housekeeper a WEight, z ktorých prvá je integrovaná s Cloud Debugging a Cloud Testing a uľahčuje rehabilitačný tréning, a druhá zahŕňa Cloud Functions a Cloud DB a ponúka riešenia zdravej výživy.

Aj v ostatných regiónoch súťaže boli prvotriedne návrhy s obrovskou spoločenskou hodnotou, ktorých cieľom je pripraviť cestu k lepšej a inovatívnejšej digitálnej budúcnosti. Napríklad KonsultaMD v Ázii a Tichomorí preklenuje rozdiely medzi pacientmi a zdravotníckym personálom a poskytuje zdravotné poradenstvo na vysokej úrovni. GreenIt v Európe bojuje proti zmene klímy tým, že pomáha vytvárať základy pre budúcnosť bez emisií uhlíka. V súťažnom regióne Blízky východ a Afrika pomáha Us And Them deťom s mentálnym postihnutím absolvovať vedecký rehabilitačný výcvik doma. V Latinskej Amerike poskytuje Sofie – Red de bienestar emocionálnu podporu širokému okruhu používateľov.

Víťazné aplikácie

Lákavé stimuly a podpora pre vývojárov, inšpirujúce inteligentné inovácie pre všetky scenáre

Tohtoročná súťaž obsahovala zaujímavé odmeny vrátane špeciálnych stimulov a zdrojov pre služby bez servera od AppGallery Connect.

Spoločnosť Huawei bude aj naďalej podporovať globálnych vývojárov pri objavovaní nových riešení tým, že im poskytne celý rad súťaží a stimulov, ako aj ekosystém zameraný na inovácie, vďaka ktorému sú inteligentné riešenia dostupnejšie ako kedykoľvek predtým.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1970272/Winning_apps.jpg

SOURCE Huawei AppGallery