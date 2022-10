Компания Infinix представляет Thunder Charge и новейшие мобильные технологии в серии ZERO

Компания Infinix представляет новые устройства премиум-класса в серии ZERO, включая первую в истории технологию быстрой зарядки Thunder Charge мощностью 180 Вт и первую в отрасли 60-мегапиксельную фронтальную камеру с оптической стабилизацией изображения.

ШАНХАЙ, 5 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Infinix сегодня представила линейку продуктов серии ZERO, в которую вошли флагманские смартфоны ZERO ULTRA и ZERO 20, а также новую линейку ноутбуков серии ZERO BOOK. Новейшая линейка смартфонов обеспечивает первоклассные флагманские возможности, усовершенствованные камеры и включает первый в мире смартфон, использующий передовую инновационную технологию зарядки Thunder Charge мощностью 180 Вт. Эта линейка дает потребителям возможность заглянуть в будущее и предлагает энергоэффективные мощные устройства с уникальным дизайном, совершенно новым пользовательским интерфейсом XOS 12 и первой в отрасли 60-мегапиксельной фронтальной камерой с оптической стабилизацией изображения.

Infinix ZERO ULTRA Infinix ZERO 20 Infinix ZERO BOOK Series

«Компания Infinix покорила рынок, представив целый ряд новинок отрасли, от первой в мире технологии быстрой зарядки 180W Thunder Charge в модели ZERO ULTRA и до первой в отрасли 60-мегапиксельной фронтальной камеры с оптической стабилизацией изображения ZERO 20, которая идеально подходит для съемки видеоблогов и селфи, — заявил Манфред Хон (Manfred Hong), старший директор по продукции компании Infinix. — Продукты серии ZERO раздвигают границы инноваций и обеспечивают отличную производительность и первоклассный опыт использования благодаря эффективной зарядке, мощным чипсетам, впечатляющему дисплею, обновленному пользовательскому интерфейсу и расширенным возможностям съемки фото и видео».

Быстрая зарядка с первой в истории технологией Thunder Charge

Модель ZERO ULTRA стала первым в мире смартфоном, использующим технологию Thunder Charge мощностью 180 Вт, которая является новым стандартом энергоэффективности в области быстрой зарядки. Волшебная скорость зарядки модели ZERO ULTRA, аккумулятор которой емкостью 4500 мА·ч можно зарядить до 100% емкости всего за 12 минут в режиме Furious, объясняется использованием двух батарей на 8 ячеек, каждая из которых во время зарядки работает на мощности 90 Вт, а также трех параллельных зарядных насосов, которые обеспечивают самое эффективное преобразование энергии в устройствах Infinity не сегодняшний день. Этот блок питания создан для снижения нагрева во время зарядки и увеличения срока службы устройства даже в условиях высоких температур — до 40 градусов Цельсия. Благодаря сочетанию 20 температурных датчиков и 111 аппаратных и программных механизмов безопасности модель ZERO ULTRA обеспечивает более безопасный способ зарядки, что в конечном итоге позволило телефонам ZERO ULTRA получить престижный сертификат TÜV Safe Fast Charging Certification.

В то же время модель ZERO 20 привносит новую ценность в ценовой сегмент, интегрируя сертифицированную компанией TÜV Rheinland технологию быстрой зарядки 4500 мА·ч+45 Вт, чтобы пользователи могли тратить меньше времени на зарядку и быть более мобильными.

Высококачественная съемка с помощью усовершенствованной камеры

Компания Infinix стремится предоставить потребителям самые лучшие возможности использования камеры, будь то съемка самих себя с помощью фронтальной камеры в модели ZERO 20 или своего окружения с помощью основной камеры в модели ZERO ULTRA. В ближайшее время компания Infinix и Канал Discovery запустят социальное сотрудничество, призванное вдохновлять и демонстрировать лучший контент, созданный с помощью мобильной фотографии и видеосъемки. Глобальная кампания #DiscoverYourOwnStory будет поддерживать творчество и увлечения пользователей устройств Infinix через фотографию и видеоблоги с акцентом на исследование различных эстетических аспектов и создание контента человеком.

Созданная для рассказчиков и любителей фотографии модель ZERO 20 предлагает первую в отрасли 60-мегапиксельную фронтальную камеру премиум-класса с оптической стабилизацией изображения (OIS) и электронной стабилизацией изображения (EIS), а также улучшенные функции ведения видеоблогов и съемки селфи. В движении, днем и ночью фронтальная камера модели ZERO 20 гарантирует стабильность изображения для более реалистичной съемки с использованием OIS для сверхчетких снимков. Кроме того, основная камера с разрешением 108 Мп обеспечивает детальное масштабирование как для съемки больших сцен, так и для гипермакросъемки, давая в руки пользователям универсальный инструмент. В то же время модель ZERO ULTRA может похвастаться системой обработки изображений с самой высокой в мире плотностью пикселей и разрешением 200Мп + OIS и предоставляет пользователям возможность снимать видео двумя камерами сразу, автофокусировку и стабилизацию HD-видео.

Повышение вычислительной мощности

6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 920 с интегрированным модемом 5G обеспечивает модель ZERO ULTRA связью следующего поколения, а также поддержкой Wi-Fi 6, двух SIM-карт 5G и новейшей технологии Erdal Engine 3.0 для надежной и мощной работы в сетях. Интеллектуальное переключение между двумя картами и оптимальный выбор сетей обеспечивает непрерывную и бесперебойную работу телефонов модели ULTRA в режиме онлайн, что сокращает время простоя и повышает надежность. Сочетание отличной аппаратной конфигурации и большого количества алгоритмов собственной разработки компании Infinix также помогло обеспечить успешное получение сертификации 36-Month Fluency компании TÜV SÜD. Кроме того, в модели ZERO 20 6-нанометровый чипсет G99 с модемом 4G компании MediaTek обладает повышенной вычислительной мощностью, обеспечивая высокую производительность при низком энергопотреблении.

Иммерсивный дисплей и высокотехнологичная конструкция:

Модель ZERO ULTRA оснащена изогнутым 3D-дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц и 3D-эффектами, видимыми невооруженным глазом, частотой дискретизации касаний 360 Гц, надежным встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и сертификацией низкого уровня синего света TÜV Rheinland. Высококлассный дизайн с иммерсивным изогнутым дисплеем Waterfall с углом наклона 71 градус обеспечивает впечатляющий обзор. Модель ZERO 20 оснащена дисплеем AMOLED кинематографического качества диагональю 6,7 дюйма с разрешением FHD+ и демонстрирует привлекательный, элегантный дизайн с кожаной задней крышкой и металлическим каркасом с интеграцией MDA.

Варианты дизайна модели ZERO ULTRA включают несколько цветов на выбор, включая Genesis Noir — геометрический дизайн с интеграцией кожи и стекла, и Coslight Silver — рельефное 3D-текстурированное стекло с изображением фантастических звездных маршрутов.

Дополнительные основные функции:

До 13 ГБ оперативной памяти, 8+5 ГБ расширенной оперативной памяти : модель ZERO ULTRA обеспечивает технологию расширенной оперативной памяти 8 ГБ + 5 ГБ (эквивалент 13 ГБ) для намного более удобной работы при интенсивном использовании. Модель ZERO 20 получит до 13 ГБ оперативной памяти после следующих беспроводных обновлений.

модель ZERO ULTRA обеспечивает технологию расширенной оперативной памяти 8 ГБ + 5 ГБ (эквивалент 13 ГБ) для намного более удобной работы при интенсивном использовании. Модель ZERO 20 получит до 13 ГБ оперативной памяти после следующих беспроводных обновлений. Система охлаждения с паровой камерой (VC): улучшенное рассеивание тепла для более высокой производительности.

улучшенное рассеивание тепла для более высокой производительности. Самый новый пользовательский интерфейс: обновление до интеллектуальной операционной системы XOS 12 на базе Android 12 с более четким дисплеем, интеллектуальными функциями с поддержкой искусственного интеллекта и улучшенной съемкой изображений.

обновление до интеллектуальной операционной системы XOS 12 на базе Android 12 с более четким дисплеем, интеллектуальными функциями с поддержкой искусственного интеллекта и улучшенной съемкой изображений. Erdal Engine 3.0 : интеллектуальное переключение между двумя сим-картами и выбор оптимальной сети для обеспечения надежного и устойчивого подключения пользователей к используемым сетям.

интеллектуальное переключение между двумя сим-картами и выбор оптимальной сети для обеспечения надежного и устойчивого подключения пользователей к используемым сетям. Вибрация XArena 3.0 4D: игровая функция премиум-класса, повышающая реалистичность любой игры, с вибрацией для глубокого погружения пользователей в виртуальный мир и улучшенной графикой.

игровая функция премиум-класса, повышающая реалистичность любой игры, с вибрацией для глубокого погружения пользователей в виртуальный мир и улучшенной графикой. Управление здоровьем: живите более осознанно благодаря новейшей программе управления здоровьем и отслеживания движений, чтобы расширить свои возможности.

живите более осознанно благодаря новейшей программе управления здоровьем и отслеживания движений, чтобы расширить свои возможности. Галерея с ИИ: систематизируйте фотожурналы с помощью галереи с функцией искусственного интеллекта, выделяя лица и группируя людей в фотоальбомы на основе системы распознавания лиц.

систематизируйте фотожурналы с помощью галереи с функцией искусственного интеллекта, выделяя лица и группируя людей в фотоальбомы на основе системы распознавания лиц. Голосовой помощник Folax : модель ZERO Ultra поддерживает самую передовую в отрасли технологию голосового помощника Folax для использования без подключения к Интернету или передачи данных. Независимый чип с низким уровнем энергопотребления для выхода из спящего режима при выключенном экране.

Ноутбук следующего поколения ZERO BOOK

Одновременно с выходом на рынок смартфонов серии ZERO компания Infinix выпускает ноутбук нового поколения, который поднимет возможности вычислительной техники на новые флагманские высоты — серию ZERO BOOK, включающую модели ZERO BOOK ULTRA и ZERO BOOK. Модель ZERO BOOK ULTRA оснащена процессором 12-го поколения Intel® Core ™ i9, обеспечивающим лучшую в отрасли производительность. В сочетании с уникальным встроенным переключателем OVERBOOST, разработанным для использования всех преимуществ процессора, возможности производительности раскрываются до максимальной тепловой расчетной мощности в 54 Вт одним переключением. Благодаря таким революционным функциям, как передовая камера BeautyCam с разрешением FHD и функцией ИИ, коннектор для ПК собственной разработки компании Infinix для обеспечения бесперебойной совместной работы ПК и смартфона, а также использованию ОС Android для Windows, позволяющей запускать приложения Android на ПК, пользовательские возможности не имеют себе равных.

Серия ZERO BOOK представляет собой самую мощную линейку ноутбуков, выпущенную компанией Infinix на сегодняшний день. Эта серия разработана для решения самых сложных вычислительных задач в сочетании с поддержкой творчества и воображения и обеспечивает бесперебойную и эффективную работу с компьютером на ходу.

Цены и доступность

Телефон ZERO ULTRA будет стоить около 520 долларов США, а ZERO 20 — около 270 долларов США. Цены на ноутбуки серии ZERO BOOK начинаются от 799 долларов США. Цены и доступность продуктов серии ZERO могут варьироваться в зависимости от региона. На всем протяжении продаж покупатели будут иметь шанс выиграть ограниченную серию NFT на космическую тематику при покупке телефона ZERO ULTRA, отсканировав QR-код внутри упаковки.

Информация о компании Infinix:

Infinix Mobility — это стремительно развивающийся технологический бренд, специализирующийся на разработке, изготовлении и реализации увеличивающегося ассортимента «умных» устройств для мирового рынка под брендом Infinix, основанным в 2013 году. Ориентируясь на сегодняшнюю молодежь и предлагая ей передовые технологии, компания Infinix создает модные, мощные и выгодные по цене «умные» устройства, которые выводят новейшие технологии на рынок и делают их доступными для пользователей по всему миру в то время, когда они нуждаются в них, и по подходящей цене.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.infinixmobility.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1911694/Infinix_ZERO_ULTRA.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1911695/Infinix_ZERO_20.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1912013/ZEROBOOK_Still_1.jpg

SOURCE INFINIX MOBILITY